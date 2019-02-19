Летом его запретил продавать Ковач. Сегодня он будет сдерживать «Ливерпуль»

«На позиции шестёрки он стоит золота для нас», — говорил осенью о Тьяго Алькантаре главный тренер «Баварии» Нико Ковач. Эти слова позже подкрепились неутешительной статистикой: как только испанский полузащитник стал иметь проблемы со здоровьем, которые так и не дают провести ему полный сезон без замен, Мюнхен просел в чемпионате Германии. Ковачу это едва не стоило места в клубе — для него потеря Алькантары действительно была золотой.

Испанец несколько неожиданно стал главным действующим лицом команды в этом сезоне. Ещё в прошлом году, когда «Бавария» зависла в ожидании перемен, казалось, что Тьяго уедет в «Барселону». Клуб не слишком препятствовал возможным продажам, сам футболист был не против вернуться домой, а «Барселона» испытывала сложности с поиском игрока, который мог бы заменить Андреса Иньесту. Ценник в 50 млн евро мог отпугнуть «Барсу», но решающим фактором стало не это.

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Новый главный тренер «Баварии» Нико Ковач лично наложил вето на продажу Алькантары. Ему нужен был такой футболист.



Здесь важно напомнить, что Ковач был отличным опорным полузащитником. Он знает, чего требует современный футбол от этой позиции: умение играть под давлением и с повисшим на тебе соперником просто необходимо сочетать с быстрым продвижением мяча вперёд. До Ковача все тренеры «Баварии» передвигали хорошо пасующего Тьяго от «шестёрки» к «восьмёрке» и наоборот — хорват закончил эти метания. Он решил использовать его только в опорной зоне.



Это очень быстро стало приносить пользу. Ковач освободил Алькантару от мыслей о конкуренции, которые всякий раз давали знать в игре испанца после травм, и дал ему место в основе по умолчанию. Тьяго, в свою очередь, сильно добавил в умении бороться (сейчас у него лучшие цифры по выигранным единоборствам за шесть лет в «Баварии») и стал чаще опускаться за мячом в начале атак, действуя при этом безошибочно. Ковач уверен, что с навыком испанца сбрасывать соперника с плеч команда находит правильные решения в построении атак. Это главная идея в философии хорвата: неважно, сколько ты владеешь мячом, но если ты находишь перспективный вариант начала и продолжения атаки, ты всегда доминируешь на поле.

У Тьяго есть одна интересная особенность, за которой я предлагаю вам последить сегодня вечером. Очень часто в первые минуты встречи испанский опорник смещается в ту сторону, где у «Баварии» действует более уверенно владеющий мячом центральный защитник. Чтобы точно понять эту идею, нужно, конечно, напрямую спросить Ковача, но интерпретировать её можно так.

Пока структура матча не определена, Алькантара позволяет «Баварии» увереннее чувствовать себя в начальной стадии атак, не допуская обрезов. Затем, если Мюнхен завладел инициативой, и соперник почувствовал, что пытаться надавить на «Баварию» бесперспективно, Алькантара переходит ближе к тому защитнику, что хуже владеет мячом. Тем самым он освобождает защитнику с хорошим пасом зону для продвижения и беспрепятственной передачи и помогает второму в паре чувствовать себя увереннее: второй защитник всегда знает что рядом есть Тьяго, который разберётся с выходом из обороны.

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Если же соперник имеет возможность давить, Алькантара опускается глубже, составляя треугольник с двумя центральными защитниками. Тем самым он позволяет крайним защитникам подниматься выше, используя всю ширину поля, а сам чаще играет длинными мячами. Это ещё одно из оружий испанца, которое очень любит Ковач. При высокой точности лонгболлов Тьяго использует их вдвое чаще, чем при Гвардиоле.



«Ливерпуль», скорее всего, будет как минимум пытаться давить на «Баварию». Это может смутить болельщиков Мюнхена с их империалистическими замашками, но едва ли смутит Ковача. Он знает, что может положиться на Алькантару.

И здесь лежит ключ к первой игре в противостоянии. Да, Тьяго подходит под футбол, комфортный Ковачу, и он сильно прибавил, как опорный полузащитник. Да, именно от опорников, если ты хочешь прилично сыграть с «Ливерпулем», зависит многое — их статистика по единоборствам, отборам и лонгболлам существенно вырастает за пределы средних значений в матчах с командой Клоппа. Проблема заключается в том, что испанца за эти шесть лет часто критиковали за странную склонность раствориться на поле в важных матчах Мюнхена. Против слабых команд Алькантара всегда был на виду, но в важных играх он ещё ни разу не был ключевым игроком.



Именно поэтому «Бавария» была не против отпустить Тьяго летом. Сегодня у него есть возможность отблагодарить тренера и доказать, что остался в команде не зря.