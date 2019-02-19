Пиксельный футбол. «Спартак» снова не понравился

Так вот ты какой, закрытый режим

Не ругайте «Спартак» за чудовищное качество трансляции контрольного матча с «Оренбургом». Уверен, всё это было сделано умышленно. Объявил ведь клуб недавно, что будет работать на четвёртом сборе в закрытом режиме. Убеждён, «бегающие пиксели» вместо футбола — это как раз дополнительная функция защиты от журналистов и шпионов. Если кто-то хотел разглядеть, как «Спартак» готов к сезону, то ничего не вышло. Тактический рисунок, уровень движения футболистов, перемещения и комбинации? Для поиска ответов непременно потребуется специальная подготовка, в том числе и психологического характера. Но мы всё-таки попробуем дать хотя бы какую-то оценку этим 90 минутам.

Самая важная неделя для Кононова. От неё зависит его карьера в «Спартаке» Главному тренеру красно-белых нужно многое успеть за заключительный сбор.

Новый тактический вариант

Кононов продолжает поиски и до сих пор не определился со стартовым составом на первый матч с «Краснодаром» — это можно смело предположить, исходя из заявки на контрольную встречу с «Оренбургом». Но стабильности всё же стало больше. Команда снова выстроилась по 4-4-2, однако главное отличие от предыдущего варианта этой формации заключалось в количестве номинальных центральных полузащитников. Их у «Спартака» вышло трое – Глушаков, Зобнин и Гулиев.

Казалось, именно универсальный Зобнин будет располагаться ближе к правому флангу, где он не раз играл в чемпионском сезоне, но Кононов удивил. Чаще всего при позиционной атаке эту зону занимал Гулиев. Аяз открывался под движения Рассказова, пытался с ним взаимодействовать, только получалось неважно. Ни одной острой атаки через правый край «Спартак» не провёл, а мобильность Гулиева, работа в подборе и дальний удар с сильной ноги оказались на этой позиции невостребованными. Если Кононов хотел устранить проблемы в опорной зоне путём смещения Гулиева в центр при обороне, то сделать это удалось (да и удалось ли?) ценой ослабления атакующего потенциала.



И когда тот же Гулиев во втором тайме после замен начал играть в опорной зоне, сразу же стал чаще оказываться с мячом.

Кроме гола Луиса Адриано — ничего

Ханни, номинально расположившийся на левой бровке, также постоянно тянулся в центр, но и его смещения выглядели неубедительно. Атакующей мощи и уверенности, несмотря на наличие сразу двух форвардов, у команды Кононова всё ещё не прослеживается, прессинг средний блок «Оренбурга» красно-белые преодолевали плохо. Они рано повели в счёте благодаря голевому удару Луиса Адриано, но более опасных моментов не создавали. Прогресса по сравнению с прошлым сбором в Турции не видно. Возможно, он есть, но спрятался где-то среди пикселей.

Оборонительные проблемы всё те же

После середины первого тайма «Оренбург» стал выглядеть увереннее. Он чаще подходил к воротам и создал два супермомента с ударами через себя в падении. Если первую попытку Деспотовича сумасшедшим сейвом ликвидировал Максименко, то вторая, перед самым перерывом, завершилась пропущенным мячом. Фланги по-прежнему видятся наиболее уязвимой зоной в «Спартаке» — Рассказов и Айртон сразу в нескольких ситуациях не справлялись и допускали навесы. Да и «на втором этаже» в своей штрафной команда почему-то продолжает играть плохо. Гол Деспотовича стал следствием аута и нескольких проигранных единоборств.

И снова вопросы

Во втором тайме «Спартак» перестал пропускать опасные атаки на свои ворота, но и сам, несмотря на попытки давления, впереди ничего не создал. Ни в исходном составе, продержавшегося на поле до 75-й минуты, ни после выхода на поле Комбарова, Мелкадзе и Глушенкова. Удар Зе Луиша со штрафного – единственный стоящий хайлайт этих 45 минут.

Восторгов после нового матча среди болельщиков не прибавилось, зато вопросов стало намного больше. Против организованного соперника из Премьер-Лиги, играющего в закрытом режиме, «Спартак» выглядел довольно скучно и предсказуемо. 3 марта всё ближе.