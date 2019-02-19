Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «Бавария». Идёт первый тайм. LIVE!

Лига чемпионов. «Ливерпуль» — «Бавария». Текстовая трансляция
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23:13. А вот это опасно! Гнабри легко ушёл от Робертсона и прострелил на Левандовски, который с лёта пробил прямо в Алисона!
23:12. Салах откликнулся на длинную передачу из центра и всё-таки пробил находясь между двумя защитниками. Нойер спокойно поймал.
23:10. Алисон рванул на перехват и чуть не ошибся. У Нойера в начале тоже был «косячок». Все волнуются.
23:07. Очень нервное и осторожное начало.
23:04. В лучших традициях Артёма Дзюбы!
23:02. Обе команды начали с активного прессинга.
23:00. Поехали!
22:56. Перед гимном Лиги чемпионов «Энфилд» поёт другую песню!
22:54. Баннер болельщиков «Баварии».
22:50. «Энфилд», конечно, битком.
22:45. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски поделился ожиданиями матча с «Ливерпулем».
«Знаю, фанаты будут против нас, но лично я в такой атмосфере становлюсь более мотивированным. Это то, что делает матч особенным для меня», — приводит слова Левандовски официальный «твиттер» Лиги чемпионов.
22:40. Фанаты «Баварии» в Ливерпуле.
22:30. Составы:
«Ливерпуль»: Алисон, Александр-Арнольд, Матип, Фабиньо, Робертсон, Хендерсон, Вейналдум, Кейта, Мане, Фирмино, Салах.
«Бавария»: Нойер, Киммих, Зюле, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Тьяго Алькантара, Гнабри, Хамес, Коман, Левандовски.
22:00. Добрый вечер! Лига чемпионов продолжается! И сегодня нас ждёт суперматч. «Ливерпуль» принимает «Баварию».
Второй матч дня — «Лион» — «Барселона». Там тоже может быть интересно!
Лига чемпионов. «Лион» — «Барселона». Текстовая трансляция