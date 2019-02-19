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«Картахена» — ЦСКА, 19 февраля 2019. Травма Дзагоева

Алан Дзагоев
«Чемпионат»
Фото: pfc-cska.com
Дзагоева унесли с поля на носилках. Как же ему не везёт
Насколько всё плохо — пока неизвестно.
Футбол / РПЛ
Товарищеские матчи (клубы)
19 февраля 2019, вторник. 20:00 МСК
Картахена
Картахена, Испания
1 : 2
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 – Сигурдссон – 19, 0:2 – Сигурдссон – 37, 1:2 – – 55

ЦСКА проводит третий командный сбор в Испании. Первый матч после перерыва в РПЛ «армейцы» проведут с тульским «Арсеналом». Встреча состоится 2 марта.

А пока команда Виктора Гончаренко проводила контрольный матч с «Картахеной». На поле вышел основной, ну или близкий к этому состав. Включая Алана Дзагоева.

На 16-й минуте встречи полузащитник Дзагоев получил травму. 28-летний футболист покинул поле на носилках. На замену ему вышел Кристиян Бистрович.

Наверное, нет нужды лишний раз вспоминать, сколько матчей Алан пропускает из-за травм. Вот здесь перечень на конец июля.

Все травмы Алана Дзагоева. Их слишком много
Полузащитник ЦСКА всё чаще лечится, а не играет.

Но это не всё. Осенью Дзагоев получил новую травму и не играл в Лиге чемпионов с 3-го тура.

Контракт Алана заканчивается этим летом, и он уже имеет право вести переговоры. Писали про интерес из Турции: по нашей информации, это неправда. Но в любом случае, раз контракт ещё не продлён, значит не всё идёт гладко.

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