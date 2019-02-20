Полиция уже занимается Аршавиным. Теперь в дело вступает ФСБ

Неудивительно. Связи Алины Аршавиной в ФСБ, безголевая Лига чемпионов и снова об Икарди — в обзоре футбольных новостей вторника.

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Баварией» в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ливерпуль» принимал «Баварию». Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 0:0.

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих получил жёлтую карточку на 28-й минуте встречи. Для немецкого игрока это предупреждение стало третьим в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов. Таким образом, Киммих пропустит ответный матч в Германии.



Ответный матч «Бавария» — «Ливерпуль» состоится 13 марта на стадионе «Альянц-Арена» в Мюнхене.

«Ливерпуль» боялся за центр обороны. Но «Бавария» засушила его атаку Нетипичный матч для команды Клоппа и ничья 0:0.

«Лион» и «Барселона» не выявили победителя в матче Лиги чемпионов

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Лион» и «Барселона» сыграли вничью со счётом 0:0. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживала матч турецкая бригада арбитров во главе с Джюнейтом Чакыром, которому ассистировали Бахаттин Дуран и Тарык Онгун.



Матч прошёл с преимуществом каталонского клуба, который нанёс намного больше ударов по воротам, чем соперник, но голов зрители так и не увидели.



Этот матч стал 130-м для форварда «Барселоны» Лионеля Месси в Лиге чемпионов, он сравнялся с Андресом Иньестой, занимающим второе место в истории клуба по этому показателю. Лидером по-прежнему остаётся Хави (151).



Ответный матч «Барселона» — «Лион» состоится 13 марта на стадионе «Камп Ноу».

Неймар: после травмы проплакал два дня

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар признался, что тяжело воспринял получение очередной травмы.



«В этот раз всё было ещё сложнее. В первый раз, когда получил травму, сказал себе, что должен вернуться как можно скорее. Я был расстроен. В этот раз мне было гораздо сложнее переварить ситуацию. Два дня проплакал», — приводит слова Неймара Globo Esporte.

Напомним, Неймар, получивший повреждение в матче Кубка Франции со «Страсбургом», избежал операции и будет проходить консервативный курс лечения. Из-за травмы Неймар пропустил первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:0). Также бразильский форвард пропустит ответную встречу.

Угадай футболиста по его слезам. Роналду или Неймар? Тест У них обоих сегодня день рождения. И они оба часто плачут. Вы помните, кто по какому поводу?

«Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Спартак» сыграл вничью с «Оренбургом». Встреча команд состоялась на тренировочном поле отеля «Макс Роял» в Белеке (Турция) и завершилась со счётом 1:1.



На пятой минуте счёт в матче открыл бразильский нападающий «Спартака» Луис Андриано. Ответный гол был забит в концовке первого тайма — его автором стал форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович.



В настоящий момент красно-белые проводят заключительный сбор, который стартовал 16 февраля и продлится до 23 февраля. Помимо игры с «Оренбургом» московской команде также предстоит товарищеская встреча с действующим чемпионом Молдавии «Шерифом».

Пиксельный футбол. «Спартак» снова не понравился Красно-белые не выигрывают уже пятый контрольный матч подряд.

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В ФСБ поступило заявление на Аршавина от его жены

Алиса Аршавина, супруга бывшего нападающего «Зенита» и сборной России Андрея Аршавина, подала на мужа заявление в Управление федеральной службы безопасности. Об этом сообщает Super.



По данным источника, в своём заявлении девушка подробно описала угрозы, поступающие в её адрес от Аршавина. По её словам, ей регулярно угрожают неизвестные. А некоторое время назад на встречу с Алисой Аршавин приехал с несколькими лицами, которые предъявили ей удостоверения сотрудников УФСБ.



В результате этого Алиса потребовала установить, на каком основании действовали сотрудники правоохранительных органов.



Ранее сообщалось, что Аршавин забрал у своей супруги автомобиль Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально.

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене В этой истории очень много знакомых сюжетов.

Жена Икарди заявила «Интеру», что Мауро не будет играть без капитанской повязки

Ванда Нара, жена и агент нападающего «Интера» Мауро Икарди пригрозила клубу бойкотом со стороны футболиста в случае, если ему не вернут капитанскую повязку, сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.



По информации издания, супруга аргентинского форварда заявила руководству нерадзурри, что он не выйдет на поле без капитанской повязки. Ещё одним условием для возвращения Икарди на поле Нара назвала извинения со стороны «Интера». Ванда считает, что решение клуба принесло игроку страдания.



Ранее сообщалось, что Нара не сумела договориться с руководством «Интера» об условиях нового контракта для Икарди. Позже аргентинец был лишён капитанской повязки. По информации СМИ, это решение клуба связано с поведением Нары и отсутствием какой-либо реакции со стороны самого Икарди.

Икарди может уйти в «Ювентус». А его жене угрожают Сам футболист по-прежнему молчит.

«Спартак» расторг контракт с Давыдовым

Сегодня «Спартак» и нападающий Денис Давыдов прекратили сотрудничество по соглашению сторон. 23-летний форвард стал свободным агентом.

Давыдов — выпускник академии имени Фёдора Черенкова. Он становился победителем молодежного первенства с дублем красно-белых в 2013 году, выходил из второго дивизиона в первый со «Спартаком-2» в 2015-м.



В сентябре 2013 года нападающий дебютировал за основную команду. Он провёл в общей сложности 37 матчей. На счету Давыдова один гол в Премьер-Лиге: 25 октября 2015 года он отличился в победном дерби с «Динамо». В настоящее время форвард находится в расположении «Нижнего Новгорода».



«Спасибо «Спартаку» за всё! Желаю родному клубу побед. И никогда не забуду, как выходил на поле в красно-белой форме за команду Академии, дубля, «Спартака-2» и, конечно, за главную команду на заполненной болельщиками до отказа «Открытие Арене», — цитирует Давыдова пресс-служба клуба.