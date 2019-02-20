Пасторе и Сутормин: «Зенит» выбирает между мировой звездой и новичком РПЛ?

«Возможно, у нас появится ещё один новичок», – признался Сергей Семак 2 февраля, после закрытия зимнего трансферного окна в Европе и подписания Сердара Азмуна. Мы-то думали, что главный тренер «Зенита» говорил о долгожданной покупке левого защитника. Но, похоже, Семак намекал на появление в команде атакующего полузащитника — тоже, между прочим, нужной фигуры.

Хавьер Пасторе: 19 трофеев за карьеру в «ПСЖ»

В понедельник и во вторник появилась информация сразу о двух потенциальных новичках «Зенита». Как сообщил Calciomercatoweb, петербургский клуб ведёт переговоры с «Ромой» о трансфере аргентинца Хавьера Пасторе. Согласно источнику, лидер РПЛ хочет оформить переход 29-летнего игрока до закрытия зимнего окна в России.

«Зенит» интересуется Пасторе

Конечно, не исключено, что итальянцы просто придумали историю. Собрали хайп на трансферном «инсайде». Но если вспомнить, что дела Пасторе ведёт известный агент Марсело Симонян, который был связан с появлением в «Зените» группы аргентинцев под Роберто Манчини, то эта новость не кажется такой уж чуднОй. У «Ромы» брали Леандро Паредеса.

Пасторе в представлениях не нуждается. Человек семь лет отыграл за «ПСЖ», с которым выиграл пять чемпионатов Франции, пять Суперкубков страны и Кубков лиги, а также четыре Кубка Франции. Провёл 29 матчей за сборную Аргентины. Это один из самых креативных атакующих полузащитников в европейском футболе за последние 10 лет.



Однако карьеру Пасторе сломали травмы, из-за которых он так и не стал «новым Зиданом». Летом «Рома» выкупила его у «ПСЖ» за 24,7 млн евро, но Хавьер и в Риме мало играет. Принял участие в 10 матчах в Серии А (в основе – пять), забил два мяча и сделал одну голевую передачу. Правда, его голы в ворота «Аталанты» и «Фрозиноне» получились феноменально красивыми. Оба раза аргентинец поражал ворота хитрыми ударами пяткой!

Трансфер Пасторе называют ошибкой, а ответственность за него возлагают на спортивного директора Мончи. Болельщики «Ромы» убеждены, что аргентинцу уже не хватает мотивации. Он медленный, пассивен без мяча. Понятно, почему «Рома» готова продать Хавьера. Трудно представить, что заставило бы Пасторе феерить в «Зените».

Алексей Сутормин: 15 матчей в РПЛ за «Оренбург»

Ещё один потенциальный новичок «Зенита» – Алексей Сутормин. Как стало известно «Чемпионату», петербургский клуб ведёт активные переговоры с «Оренбургом» о трансфере 25-летнего атакующего полузащитника. Сам игрок хотел бы закончить сезон в Оренбурге, поэтому, возможно, сделка будет отложена до лета.

Сутормин довольно поздно дебютировал на высоком уровне: это его первый сезон в РПЛ. Алексей прошёл через академию «Зенита», так что напрашивается мысль, что петербургский клуб просто хочет вернуть своего игрока. Например, чтобы соответствовать требованиям УЕФА. В еврокубковой заявке из 25 человек должно быть несколько собственных воспитанников. Под эту категорию попадают игроки, которые тренировались в клубе в течение как минимум трёх лет в возрасте от 15 до 21 года. Уроженец Москвы Сутормин находился в зенитовской академии с 2010-го по 2012-й, то есть, видимо, сойдёт за «воспитанника».

«Зенит» претендует на Сутормина, но игрок хочет остаться в «Оренбурге» до лета

Но в любом случае «Зенит» не заинтересовался бы Суторминым, если бы тот не был достаточно сильным футболистом. Алексей выдаёт очень хороший сезон в «Оренбурге». Он универсален (выходит как на фланге, так и в центре), выделяется высокой работоспособностью, хорош в единоборствах, принимает умные решения на поле при дефиците времени и пространства, обладает неплохой скоростью для своего высокого роста. Он один из лидеров «Оренбурга» по статистике ключевых передач, обводок и отборов мяча. В нынешнем сезоне Алексей забил четыре гола и сделал две голевые передачи в 17 матчах чемпионата и Кубка России.

У «Зенита» сейчас травмирована целая группа игроков этого амплуа: не только эквадорец Кристиан Нобоа, но и россияне Далер Кузяев, Александр Ерохин, Олег Шатов. Очевидно, Семак хотел бы, учитывая лимит на легионеров, взять зимой ещё одного российского полузащитника. Поэтому трансфер Сутормина может быть для «Зенита» ценнее трансфера Пасторе. Несмотря на десятикратную разницу в цене и статусе этих футболистов.