Сверхатакующие «Ливерпуль» и «Бавария» не забили ни одного гола. Как так вышло

На послематчевой пресс-конференции Юрген Клопп назвал первую встречу его «Ливерпуля» с «Баварией» нетипичной для Лиги чемпионов. Одни из самых создающих команд Англии и Германии выдали интенсивный первый тайм, заперлись во втором и так и не смогли поразить ворота друг друга. Встреча в Англии стала матчем взаимного прессинга, маскирующего проблемы соперников в игре без мяча, а самые опасные моменты произошли после необязательных ошибок в позиционной обороне. Главный тренер «Ливерпуля» прав: несмотря на интенсивность матча, мы вряд ли вспомним его через 30 лет. Но перед ответной встречей несколько важных моментов первой игры заслуживают внимание.

Очень интенсивный прессинг «Ливерпуля»

Перед матчем с «Баварией» Клопп столкнулся с большими кадровыми проблемами. И если Фирмино всё-таки смог помочь команде, то в обороне немецкий специалист был вынужден экспериментировать. Без Ван Дейка и Ловрена Клопп за неимением других вариантов был вынужден приставить к Матипу номинального опорника Фабиньо. На бумаге Матип — Фабиньо не самая надёжная пара оборонцев, поэтому решение Клоппа замаскировать проблемную центральную зону и отодвинуть игру от своих ворот абсолютно логично.

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«Ливерпуль» включился в слишком интенсивный и рисковый прессинг на чужой половине поля. По структуре коллективное давление английской команды напоминало три прессинг-линии 3-2-1. В них один из вингеров «Ливерпуля» в зоне мяча (Салах или Мане) опекал своего крайнего защитника «Баварии», Фирмино занимался ближним к мячу центральным защитником, игрок противоположного фланга «Ливерпуля» играл сразу по одному из опорников немцев и центральному защитнику не в зоне мяча, а Кейта блокировал передачу на второго опорника, чаще всего Тьяго. В это время Хендерсон персонально опекал Хамеса, а Вейналдум страховал противоположный фланг.

«Ливерпуль» встречал билд-ап немцев вплоть до вратаря – инициатором давления становился Кейта, переключавшийся со своего игрока на Зюле и Нойера. В первом тайме практически все попытки англичан задушить атаки гостей в их начале были успешны. Только к 37-й минуте немцы поменяли структуру выхода из обороны в атаку, когда Тьяго начал опускаться в первую линию билд-апа и создавать численное большинство над тройкой первой линии прессинга «Ливерпуля».

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Главная задача такого давления «Ливерпуля» – избежать свободного владения мячом Тьяго, Хамесом и Хави Мартинесом. В течение сезона «Бавария» Ковача всё больше стремится упрощать игру в атаке и разбираться с соперником на флангах, создавая в этих зонах либо численное преимущество, либо равенство. Наиболее распространённые способы достичь этого – создать перегруз на одном краю поля и перевести мяч на противоположный или отдать диагональ из глубины поля под рывок кого-то из пары Коман — Гнабри.

Заблокированным центром поля «Ливерпуль» лишал немцев обеих опций, но, как только кто-то из игроков хозяев допускал позиционную ошибку, «Бавария» сразу же возвращалась к своей отработанной модели – два самых опасных момента у ворот «Ливерпуля» случились после того, как хозяева не успели обеспечить Робертсону подстраховку против Гнабри.

Смены позиций Фирмино и Вейналдума

Несмотря на успехи в последних двух матчах Бундеслиги, против «Ливерпуля» Ковач вернулся к более консервативной и часто используемой чемпионом Германии в этом сезоне схеме 4-2-3-1 с Хамесом в роли «десятки» и двумя чистыми опорниками Хави Мартинесом и Тьяго. Без мяча команда располагалась 4-4-2 с Хамесом и Левандовским в первой линии. При этом колумбиец получил своё задание в игре без мяча от хорватского специалиста – в зависимости от расположения Хендерсона переключаться с давления в первой линии прессинга на опеку капитана «Ливерпуля».

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«Бавария» стремится больше владеть мячом, но в матче с «Ливерпулем» предпочла отказаться от высокого расположения на поле, построив плотный средний блок. Большую роль в его взломе сыграли Вейналдум и Фирмино, участие которого в матче ещё утром было под вопросом. «Ливерпуль» пользовался отсутствием давления на своих центральных защитников в начале атак и за счёт ложных открываний полузащитников расширял шестиугольник первых двух линий обороны «Баварии». Так, в билд-апе Кейта уводил за собой в левый полуфланг Гнабри, а Вейналдум смещался вправо и делал рывок за спину Тьяго в зону Фирмино. Сам же Фирмино, открывавшийся в глубину поля, реагировал на первый пас и отыгрывался с Хендерсоном. Так у капитана «Ливерпуля» появлялся очевидный вариант для передачи вперёд на Вейналдума под темповую атаку.

Подобные розыгрыши «Ливерпуль» проводил регулярно. Некоторые из них задействовали смены позиций Салаха и Вейналдума или даже Фирмино и Хендерсона, и почти все из них разбивали блок «Баварии» и уводили одного из центральных защитников немцев со своей позиции.

Кратко о том, что ещё важно

— Хендерсон – теневой герой матча. У капитана «Ливерпуля» была двойная функция в прессинге команды и подстраховке крайних защитников – за исключением нескольких ошибок в первом тайме, Хендерсон справился с задачей. На счету опорника 6 отборов, 14 выигранных единоборств и несколько сорванных перспективных атак, когда прессинг «Ливерпуля» проваливался.

— Успешные выходы из-под прессинга «Баварии» — не следствие гибкой структуры немецкой команды, подстраивающейся под соперника, а скорее реакция на нечастые ошибки игроков «Ливерпуля». По расположению 3-2-1 в давлении на чужой половине поля с опекой чистой «десятки» закрывает практически всё пространство, даже крайнего защитника не в зоне мяча, и не даёт сопернику никакого другого варианта, кроме вертикального заброса за спины.

Во втором тайме у «Баварии» несколько раз получалось проходить давление на чужой половине поля через отыгрыш с Нойером и перевод мяча на Киммиха, но подключение правого защитника – вина неправильно выбиравшего позицию Мане. Кроме опускавшегося в глубину поля Хамеса, Ковач так ничего и не противопоставил прессингу Клоппа.

В материале использованы данные Instat.