Лига чемпионов. «Ювентус» — «Атлетико». Роналду снова в Мадриде! LIVE!

Лига чемпионов. «Ювентус» — «Атлетико». Текстовая трансляция

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23:34. Дибала вышел на ударную позицию в центральной зоне у чужой штрафной, попытался пробить, но мяч прилетел прямо в руки Облаку.

23:30. Выезд.

23:29. Гризманн опасно пробил со штрафного с выгодной позиции в ближний верхний угол ворот, но в красивом прыжке Щенсны выручил свою команду.

23:27. Пенальти! Сейчас будут споры! Расшифровываем. Де Шильо вроде бы фолил на Косте, арбитр указал на точку. Но видеосудья решил, что фол был до штрафной и пенальти был отменён. Справедливо.

23:24. После подачи с левого фланга атаки в центр штрафной «Атлетико» нанес удар головой Манджукич, но отправил мяч выше створа ворот.

23:22. Затяжная атака «Атлетико» в несколько заходов, всё заканчивается в руках Щенсны. Но обороне «Юве» было некомфортно.

23:17. Отскок от Кьеллини, дальний удар Парти — Войцех Щенсны на месте.

23:13. Леонардо Бонуччи сегодня играет свой 500-й матч в карьере. Сейчас, после подачи углового, он выпрыгнул выше всех и пробил головой — выше ворот!

23:10. Роналду пробил этот штрафной, роскошный вышел удар — Ян Облак тащит из под перекладины!

23:09. Криштиану Роналду на скорости устремился в прорыв к чужой штрафной и был остановлен с нарушением правил метрах в 30-ти от чужих ворот. После этого Диего Коста получил жёлтую карточку за то, что выбежал из стенки раньше времени.

23:05. Криштиану.

23:00. Поехали!

22:50. Начинаем потихоньку.

22:30. Составы

«Атлетико»: Облак, Хуанфран, Хименес, Годин, Ф. Луис, Сауль, Томас, Родри, Коке, Коста, Гризманн.



«Ювентус»: Щенсны, Де Шильо, Бонуччи, Кьеллини, Алекс Сандро, Бентанкур, Пьянич, Матюиди, Дибала, Манджукич, Роналду.

22:15. Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората, ранее выступавший за «Ювентус», рассказал, что отпразднует гол, если он забьёт его в ворота туринской команды в Мадриде.



«Мы думаем о том, чтобы провести отличную игру. Нам будет непросто играть на нашем стадионе. Я не могу не праздновать свой первый гол за „Атлетико“ против „Ювентуса“. Возможно, что я бы не стал это делать в Турине из уважения к бывшей команде, но мой первый гол в футболке этой команды будет много значить для меня. Я не хочу стоять и извиняться. Да, я хочу как можно больше уважать болельщиков „Ювентуса“. Хочу, чтобы эта команда всегда побеждала, но не в матче против нас. Думаю, что болельщики „Ювентуса“ меня поймут, если я буду праздновать гол в Мадриде».

22:00. Добрый вечер! Лига чемпионов сегодня продолжается матчем «Ювентус» — «Атлетико».

«Ювентус» должен брать ЛЧ. Иначе зачем он вообще нужен в этом мире? Фанатам «Ювентуса» запрещается открывать этот текст.

Во втором матче игрового дня сыграют «Шальке» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов. «Шальке» — «Манчестер Сити». Текстовая трансляция