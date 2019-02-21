Чорлука: медовый месяц я провел в Баковке с Палычем

Ведран Чорлука обладает невероятным чувством юмора и умением рассказывать истории, но интервью в последнее время даёт лишь раз в год, на сборах. После часа разговора с «Чемпионатом» хорват довольно произнёс: «Спасибо, увидимся в 2020-м». К счастью, за это время он успел не только затроллить большинство своих партнёров, но и рассказать, как провёл самый яркий год своей карьеры. Успел восстановиться от тяжелейшей травмы, выиграть чемпионство в России, добраться до финала ЧМ со своей сборной, а после всего этого жениться.

«После матча с Россией были мысли, что лучше бы мы с Испанией играли»

– По итогам 2018 года вы: чемпион России, серебряный призёр ЧМ, муж. Получится выбрать из этого списка что-то самое важное?

– Ох, ну… Все три вещи невероятно важны для меня. Но чемпионат мира поставлю на первое место, потому что знаю, сколько людей в Хорватии переживали за нас. Знаю, сколько игроки сборной оставили сил и эмоций на этом турнире, сколько вложили труда. У сборной было много неудачных моментов в прошлом, а сейчас нам всё вернулось назад. Нам везло с Данией и Россией, но удачу надо зарабатывать.

– Как думаете, возможно ли прожить ещё один такой же яркий по эмоциям год?

– Да я бы хотел! Может, если стану тренером, то получится испытать нечто подобное. Или если «Локо» за один сезон возьмёт чемпионат, Кубок России и Лигу чемпионов.



– Когда вы поняли, что точно едете на чемпионат мира?

– В январе. У хорватов такие вопросы решаются заранее. Если серьёзно, то у меня отличные отношения с тренером сборной Златко Даличем. Он сказал мне: залечиваешь ногу, возвращаешься на свой уровень – ты в команде. Всё-таки в мою пользу говорил опыт – больше 100 матчей в сборной. Тренер не скрывал, что я ему нужен. Но для этого надо было вернуться в состав.



– После матча от вас была шутка для английских журналистов: «It's not coming home!». Что это значило?

– Все англичане так часто повторяли «football's coming home» («футбол возвращается домой», слова из песни «Three Lions». – Прим. «Чемпионата») на протяжении всего турнира и до игры с нами. А я по их результатам в матчах до нас понял, что «It's not coming home». В группе у них был только один серьёзный соперник. Швецию и Колумбию они прошли с трудом. А эта песня и эта строчка показывали, насколько они не уважают нас. Повезло, что появилась возможность красиво ответить после победы.

– Хорватия тоже тяжело шла по плей-офф. Что тратилось быстрее: силы или нервы?

– Нервы. С силами заранее понимали, что будет тяжело. Например, с Россией. Перед этим матчем я много разговаривал с тренером, рассказывал про игроков соперника. Мы смотрели матчи россиян на ЧМ, и это была вообще не та сборная, которую все видели перед турниром. Играли плотнее, бегали больше всех.



После 20 минут нашего матча с Россией я сказал, что если не улучшим игру, то не победим. Нам повезло с первым голом, он очень помог. Но в дополнительно время, когда счёт стал 2:1, россияне нас просто убили, мы ждали серию пенальти. Очень равная игра, если бы Россия победила, это было бы заслуженно.

«Я почти с каждым тренером дрался». Одемвингие – в редакции «Чемпионата» Куча историй: шаманы в Африке, установки в «Локомотиве», анаша в Ташкенте и бесконечная дичь в чемпионате Индонезии.

– Вы ещё в 2015 году предсказывали, что Россия и Хорватия могут сыграть друг с другом на ЧМ. Что почувствовали, когда прогноз сбылся?

– Наверное, не надо мне этого говорить сейчас, но мы обрадовались, что нам не досталась Испания. И, как только ваша команда прошла по пенальти, я стал главным шпионом. Но уже после матча с Россией были мысли, что лучше бы мы с Испанией играли. Нам проще встать у своих ворот и играть на контратаках и пространстве, которого не было против России.



После игры было жаль друзей из «Локомотива». Но уж лучше пусть плачут они, чем я, правильно?



– Что вы рассказывали об игроках сборной России тренеру?

– Мы общались все три дня до матча. Могу сказать, что он очень боялся Дзюбу: хорошо принимает мяч, играет в касание, здорово работает корпусом. Но я сказал, что для меня опаснее Смолов. Он здорово открывается за спину, это не нравится защитникам. Из-за высокой линии обороны, думаю, нам было полегче действовать против Дзюбы, чем против Смолова. Тот же Ловрен регулярно играет против мощных форвардов в АПЛ – с Артёмом ему попроще. И когда Смолов вышел на замену, у него были хорошие моменты.



На чемпионате мира в вашей сборной одним из лучших для меня был Игнашевич. Все говорили, что он старый и сил уже нет. Но когда у тебя есть опыт и мозги, это иногда важнее быстрых ножек. Он показал это – браво! Плюс очень понравился Зобнин. Конечно, был ещё шикарный турнир в исполнении Головина.



– Хотя бы раз обсуждали этот матч с Фёдором Смоловым?

– Нет, ни разу. А что обсуждать? Окей, он плохо пробил пенальти. Думаю, даже я пробил лучше в 2015 году против «Зенита» в Суперкубке. Но иногда так бывает, Смолов хотел быть хитрым – не вышло. Но жизнь идёт дальше, думаю, у него ещё будут важные пенальти, которые он забьёт. То, что не получилось это сделать против Хорватии, – спасибо, конечно. Мы же выиграли, что я могу сказать.

«Папа Луки Модрича говорил: «Мадрид – катастрофа, Москва – топ!»

– Партнёры увозили из России сувениры?

– В основном, конечно, матрешки. Это главный символ страны. У моей мамы, думаю, дома уже не меньше 100 матрёшек. Покупает каждый раз, как приезжает ко мне в гости. Даже я специально сделал себе татуировку матрёшки, чтобы не покупать. Моя матрёшка всегда со мной.



– Какие впечатления были от страны у хорватов, которые приезжали сюда?

– В Хорватии все читают журнал, который придерживается прозападной риторики. И многие не понимали, чего ждать. А когда приехали, были в шоке. Например, от чистоты в Москве. В том же Нью-Йорке на улицах много мусора. А здесь нет. Москва – шикарный город, в котором есть всё. Папа Луки Модрича говорил мне: «Один из лучших городов, где я был! Мадрид – катастрофа, Москва – топ!».



Игрокам сборной тоже понравилось в России и Москве. Мы провели целую неделю в столице, потому что полуфинал и финал были в «Лужниках». Жили в центре города, иногда выходили погулять. Все были довольны и хотели бы вернуться.

Фарфан: когда перешёл в «Локомотив», у меня было максимум 2 кг лишнего веса Перуанский полузащитник вспоминает лучший год в карьере и обещает не останавливаться.

– Модрич – лучший игрок в истории Хорватии?

– Три Лиги чемпионов подряд, четыре Кубка чемпионов всего – о чём говорить?! Титулы в Испании. The Best! Для меня, конечно, он заслужил «Золотой мяч». Шикарный сезон, лучший игрок ЧМ-2018.



Конечно, лучший футболист в мире — это Месси. Всегда будет. Ему «Золотой мяч» можно давать каждый год. Но в прошедшем году он не был на том уровне, как раньше. И все сразу: «Мы ожидали большего от него». Это Месси! Какого большего ты от него ждал?! Лучший игрок в истории футбола! Но иногда награды надо давать другим. И Лука заслужил «Золотой мяч». Люди из футбола увидели, что есть другие игроки, а не только Роналду или Месси.

– Удивительно, что такого футболиста критиковали болельщики в Хорватию за историю с отказом от показаний против Здравко Мамича (экс-президент загребского «Динамо», осужденный на 6,5 года за нанесение ущерба государственному бюджету. – Прим. «Чемпионата»)?

– Разве сейчас кто-то об этом говорит? Никто! Те, кто критиковал его, сейчас называют легендой. Поэтому я не обращаю внимания на то, что говорят люди. Потому что в Хорватии, если журналист написал о тебе плохо, значит для всех так и есть.



У футбола всегда два лица. Когда всё получается – ты топ. Когда не получается – ты говно. Каждый спортсмен должен знать про это, помнить и уметь справляться. Это жизнь. Все любят быть успешными, но случаются и плохие моменты. Тогда ты понимаешь, кто твой друг, а кому ты интересен, только пока наверху.



– Вам исполнилось 33 года...

– Ах, лучше бы 23!



– Но 33 тоже немного, почему уже закончили со сборной?

– Мне кажется, что я уже отдал сборной всё, что мог. Только я знаю, как тяжело было летать из клуба на матчи сборной и обратно. Перелёты, матчи – это сложно. Я, конечно, не как Фарфан летал, но всё равно тяжело. Плюс тяжёлая травма, которую чувствую до сих пор. А в Хорватии есть молодые игроки, которым нужно давать шанс. 103 игры в национальной сборной – думаю, достаточно.

– После чемпионата мира для сборной Хорватии организовали приём у президента страны Колинды Грабар-Китарович. Был какой-то протокол поведения, внешнего вида, вас готовили?

– Не-не, подождите! У нас президент не как у вас, поспокойнее. В нашем общении с президентом нормально всё. Она и в раздевалке команды бывала, хотя это немного другой формат. На награждение мы просто приехали к ней в резиденцию, пообщались и уехали – вот и всё. Как к другу заехали.



Я благодарен президенту, знаю, как она переживала за нас. После финала в раздевалке никто не плакал – только она. Вообще было здорово: к нам заходили наш президент, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин. Пообщались, сделали фотку. Где-то была на телефоне, если её без моего ведома не удалили, ха-ха.

Владимир Путин в раздевалке сборной Хорватии. Чемпионат мира-2018 Фото: hns-cff.hr

«Ахилл на правой ноге лучше, чем был до травмы. Но… у меня есть ещё левая нога»

– До ЧМ был триумф «Локомотива». Команда идёт к чемпионству, а вы можете только смотреть на это со стороны из-за травмы. Какие эмоции испытывали в тот период?

– Конечно, было тяжело. Хотелось быть на поле и помогать. Но я люблю «Локомотив», поэтому радовался каждой победе. Да и смотреть за командой было приятно, видеть победы. Вдобавок я знал, что буду готов помочь в десяти последних турах, и думал только об этом.

– Первой официальной игрой после травмы стал матч с «Атлетико». Были переживания за ногу?

– Были, само собой. Не знаю, в курсе ли вы, но эта травма (разрыв ахиллова сухожилия. – Прим. «Чемпионата») считается одной из худших в спорте. После этого очень-очень тяжело вернуться на прежний уровень. Но я знаю, сколько труда вложил в возвращение, сколько времени провёл на реабилитации. За ногу я переживаю даже сейчас, но только не на поле. Отдаю все силы, чтобы быть на поле таким, каким хочет видеть меня Юрий Павлович. Иногда получается, иногда нет.



– Сейчас залеченный ахилл беспокоит?

– Выглядело всё довольно страшно, но сейчас более-менее нормально. Тяжеловато по утрам: 10-15 минут после пробуждения нога болит. Но в целом сейчас всё топ (стучит по столешнице. — Прим. ред.), надеюсь, так будет и дальше.



Возвращаться было тяжело. По сути, в Катаре был мой первый нормальный сбор после травмы.

– При единоборствах страха нет?

– Это не была травма, которую я получил в борьбе, – просто разрыв связок. Доктор сказал мне, что на этой ноге разрыва больше не будет, потому что он сделал всё хорошо. И теперь ахилл на этой ноге лучше, чем был раньше. Но… у меня есть ещё левая нога, про неё доктор ничего не говорил!



– Травма и возраст поменяли образ жизни и то, как вы готовитесь к играм и тренировкам?

– У меня есть личный физиотерапевт, Марио. Мы работаем вместе с моего первого сезона в России. Без него было бы очень тяжело. Сейчас мне нужно проводить больше времени в зале, чтобы подготовиться к тренировке. Но это жизнь футболиста, так делаю не только я.

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.

– Бывают случаи, что Марио будит по утрам и силой гонит на дополнительные тренировки?

– Нет, я же большой профессионал! И все занятия мы начинаем по моей инициативе. Он отвечает за то, чтобы я был сконцентрирован и думал только о тренировках. С ним здорово работать: его в команде уже все знают. Он будто часть «Локомотива», ему даже форму дали. Только зарплату не дали – её все ещё плачу я!



– Почему в этом сезоне у «Локомотива» пока не всё получается?

– Возможно, из-за позднего возвращения части игроков перед началом сезона. Многие не смогли полноценно подготовиться. На старте сезона было тяжело. Но, думаю, ещё ничего не потеряно, от «Зенита» всего шесть очков. Будем биться до конца, надо думать только о себе. Исправить все ошибки, которые допустили в прошлом и настраиваться на победы в оставшихся матчах. В остальном я не вижу проблем, не считаю, что у команды кризис. По атмосфере и работе на сборах я могу сказать, что это одна из лучших подготовок «Локомотива». Надеюсь, это даст результат в чемпионате.



– Скучаете по Пейчиновичу, который уехал в Китай?

– Оооочень сильно. И по Шкулетичу скучаю. Пейчинович – мой хороший друг, мы постоянно на связи. Жаль, что его команда вылетела из Суперлиги Китая. Не знаю, что он решит дальше в своей карьере.

Для меня странная ситуация, когда в «Локомотиве» не с кем поговорить на одном из балканских языков. Всегда с кем-то можно было! Сейчас португальцы, поляки. Зачем вообще их взяли? Одного поляка достаточно, два не нужно никогда, ха-ха.



– Другие игроки говорят, что за годы в «Локомотиве» вы стали более спокойным. Это правда?

– Сто процентов. Появилось больше опыта, плюс возраст сказывается. Я приехал сюда в 26 лет. Общался совсем иначе – на эмоциях. Не всегда это было оправданно, потому что пихать молодым игрокам должен тренер. Моя задача – помогать им советами. Но всё это было от желания добиваться побед.



А сейчас вижу, что всё равно никто меня не слушает. Вот и стал спокойный, ахахах.

Что принимают футболисты перед тренировкой. Рассказывает доктор «Локомотива» Врач московского клуба рассказывает, чем кормят чемпионов России.

– Хотели бы в 71 год быть в такой же физической форме и быть таким же страстным в футболе, как Юрий Сёмин?

– Я всегда боюсь, что он во время матча что-нибудь сделает судье и его удалят! Очень эмоционально он ведёт себя: подсказывает, двигается. В Европе с таким стилем, думаю, ему было бы тяжело.



А что касается его физической формы: мы все видим, сколько времени он проводит в зале, как работает над собой. Мне иногда в 33 тяжело до зала дойти, а он постоянно приходит и всё выполняет. Надеюсь, что я в его годы будут в похожей физической форме.



– Он задает какие-то вопросы, кроме футбола?

– Обсуждали недавно с ним Загреб: он заезжал туда после Словении, где проводил новогодние праздники. Сказал, что ему очень понравилось – красивый город. Вообще, мы общаемся с ним о самых разных вещах. Много обсуждаем футбол в других лигах, игроков разных команд. Иногда в сауне сидим что-то обсуждаем.

– Когда вы играете в паре с Кверквелией, кто больше командует?

– Всё зависит от ситуации. Иногда Саба подсказывает мне, если я не вижу какой-то эпизод. Иногда я ему. Одного босса нет, босс меняется в каждой ситуации: я, Саба, ещё Беня. Просто Хёведес говорит только на английском, возможно, иногда ему это мешает.



– Кто красивее в защитной шапочке: вы или Саба?

Фото: «Чемпионат»/РИА Новости

– (В этот момент Чорлуке звонит жена Франка.) Вот самая красивая.



Так, ну здесь, конечно, я красивее. У меня топ-шапочка, ватерпольная. А у него что? Шлем. Я намного красивее. Извини, Саба.

«В России с женщинами принято делать kiss-kiss, поцелуй. Я сказал Франке: «Лучше без kiss-kiss»

– Где вы познакомились с Франкой?

– Я готовился перейти в «Локомотив», оставалась неделя до подписания контракта. Я отдыхал на хорватской Ибице. Зашёл в бар на пляже, там была она. Познакомились и всё – вместе.



– Получается, любовь с первого взгляда?

– Ха, со второго!



– Она певица, у неё есть песни про вас?

– Всё про меня! Если серьёзно, то она убеждает, что все песни с последнего альбома она писала, думая обо мне. Я не особо верю. Но одна песня точно есть, называется «S tobom». Большой хит в Хорватии. Но не из-за того, что она про меня. Просто красивая песня.

– Вы хотя бы раз пели дуэтом?

– На свадьбе в караоке, да. Но я очень плохо пою, лучше бы этого никто не слышал никогда.



– На свадьбе было много гостей?

– Нет, по хорватским меркам очень маленькая свадьба. Всего 120 человек. Были игроки из сборной, но я всё продумал и специально назначил дату так, чтобы никто из «Локомотива» не смог приехать из-за сборов. Ещё 25 человек! Жена сказала, что это много, нельзя столько денег терять на них.

– Вы долго шли к решению пожениться?

– Мы же с Франкой вместе шесть лет, это довольно долго. Нужно было либо делать шаг вперёд и жениться, либо шаг назад и оставаться вдвоём с моим псом, Оскаром. Так что я долго не думал.



– Вам пришлось перенести медовый месяц...

–… нет-нет, медовый месяц у меня был сразу после свадьбы. С Палычем в Баковке. А потом в Нижнем на Суперкубке.



– Здорово, но тогда зимой был второй медовый месяц: в США и Доминикане с женой. Как прошло?

– Я регулярно летаю в США, за «Индиану» играет мой друг Боян Богданович. Франке пришлось смотреть НБА, хотя она и не любит. Но я-то люблю. Потом полетели в Доминикану, но нам не понравилось. Скучно, я ожидал большего. До этого летал на Ямайку, там было супер. А из Доминиканы улетели на два дня раньше запланированного.

– Судя по фотографиям со свадьбы, классические костюмы вам идут. Но вы больше какую одежду любите?

– Спортивную, конечно. Или джинсы с футболкой. Люблю однотонную одежду. Не нравится, когда всё разных цветов. Миранчуки любят очень такое, Смолов с Тарасовым тоже. Они думают, что умеют стильно одеваться, представляете? Но если это называется «умеют», то я не знаю… ха-ха.



– После шести с половиной лет жизни в Москве есть вещи, которые до сих пор удивляют?

– Хм, меня нет – Франка удивляется. В Хорватии мужчины здороваются за руку как с мужчинами, так и с женщинами. А в России – только с мужчинами. Франка обижалась, почему ей никто не подаёт руку. Мне объяснили, что в России с женщинами принято делать kiss-kiss, поцелуй. Я сказал Франке: «Лучше без kiss-kiss, тяни им руку сама».