Симеоне отпраздновал победу над «Ювентусом» этим жестом

Этот жест главного тренера «Атлетико» после второго гола в ворота «Ювентуса» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов ещё долго будут обсуждать. Но не спешите его ругать или проклинать. Это обычная манера Диего Симеоне.

Вы ведь обращали внимание на то, с каким жестом аргентинец выходит из подтрибунного помещения на поле перед началом матча? Под взглядом десятков тысяч людей и вспышками десятков фотоаппаратов Диего левой рукой сжимает себя между ног, а правой показывает «козу». Вот, посмотрите.

Так Симеоне выходит на разминку довольно часто. Показывает, так сказать, кто здесь главный. Привычка хватать себя за это место для повышения авторитета появилась у Симеоне довольно давно, ещё во время игры за «Лацио».

По ходу матчей Диего постоянно нарочитым жестом подтягивает штаны и по полтайма держит руку в кармане. В общем, с авторитетом полный порядок.

Симеоне довёл до идеала свои естественные задатки образа плохого парня. Он часто небрит, одет в чёрное, орёт на судей и соперников, а иногда лезет в драку. В таких случаях Диего обычно приходится сдерживать его помощнику Херману Бургосу.

По степени агрессивного воздействия на соперников и судей Симеоне находится в одной лиге с Моуринью и Клоппом. И, возможно, он в ней лидирует.