Теперь мы точно будем знать, когда за игру рукой надо давать пенальти

В ФИФА перестали на время выдумывать, как ещё больше увеличить количество команд в разных турнирах, и занялись делом. По информации Bild, скоро нас ждут изменения в трактовке и оценке игры рукой.



Главное, что сделают – уберут слово «намерение» и любую оценку намеренных действий футболистов. Вместо неё главным критерием станет естественность положения руки в момент контакта с мячом. При этом само положение руки тоже будет влиять, организация даже очертила зоны потенциального нахождения рук, которые будут приводить к фолу.

Для этого использовали принцип циферблата, в котором разведённые горизонтально руки указывают на 3 и 9 соответственно. Все зоны выше этого оцениваются ФИФА как те, где рук футболиста быть не должно. Сразу же возникают вопросы к оценкам эпизодов, когда футболист при прыжке выкидывает руку вверх по вполне естественным причинам. И по моментам, когда игрок в подкате оставляет руку за спиной.

Самые сложные зоны: между 3 и 4, а также 8 и 9. Их ФИФА очень абстрактно оставила на усмотрение арбитра. Зато всё вроде бы чётко оговорено по рукам ниже пояса. Если мяч нашёл руку в зонах от 4 до 8 – это не фол.

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При всём этом оговаривается, что естественность движений – всё ещё главный критерий для арбитра. То есть споры по игре рукой не утихнут. Просто вместо обсуждений умышленности специалисты из комментариев начнут анализировать природу движений рук человека.

Первым международным турниром, на котором будут действовать правила, должен стать ЧМ среди женщин, который состоится летом во Франции. Впрочем, для этого изменения должны принять, а обсуждение этого состоится 2 марта в Шотландии. При этом нет информации о том, что будет обсуждаться другая инициатива: запретить игрокам добивания с пенальти во время игры. В ноябре говорилось, что подобный план тоже есть у ФИФА: дать атакующим игрокам лишь один удар при одиннадцатиметровом.

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Помимо этого планируют рассмотреть другие мелкие изменения. Например, во время штрафного или свободного игроки атакующей команды не могут находиться ближе чем на метр к «стенке». В первую очередь это делается для уменьшения количества стычек среди футболистов. Но из-за этого не получится использовать обманный приём с установкой в «стенку» партнёра, который во время удара уклоняется от мяча.



Плюс планируют добавить два довольно занудных пункта о положении мяча во время свободного/штрафного удара из пределов штрафной площади обороняющейся команды или ввода от ворот. Во всех этих ситуациях мяч не должен покидать штрафную площадь, чтобы быть в игре.