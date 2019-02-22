Закрытие трансферного окна в РПЛ. LIVE!

Всё о главных трансферах зимы, комментарии и слухи – в нашей онлайн-трансляции.

Указанное в трансляции время – московское

11:40. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, ждать ли новых приобретений до закрытия трансферного окна. «Завершена ли трансферная кампания «Зенита»? Всё возможно, но, скорее всего, новичков уже не будет».

Напомним, в зимнее трансферное окно состав лидеров чемпионата России пополнили Ярослав Ракицкий («Шахтёр»), Сердар Азмун («Рубин») и Вильмар Барриос («Бока Хуниорс»). Клуб из Санкт-Петербурга потратил почти € 40 млн на приобретение игроков.

11:20. Дмитрий Селюк, агент полузащитника «Краснодара» Шарля Каборе, сообщил, что переговоры его подопечного с клубом завершились неудачно. «Каборе не устраивают предложенные условия, поэтому с сегодняшнего дня он открыт для клубов, желающих подписать его как свободного агента с июня. «Краснодар» отверг предложения некоторых клубов по Каборе. Один из них предлагал € 1 млн за то, чтобы Шарль перешёл к ним уже в январе. Но «Краснодар» правильно сделал, оставив его в команде, которой он поможет в еврокубках и в борьбе за золотые медали».

Зимой сообщалось, что в услугах Каборе заинтересован московский «Спартак».

11:00. Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую трансляцию последнего дня дозаявочной кампании РПЛ 2019 года. У российских клубов осталось совсем немного времени, чтобы усилить свои составы и совершить желанные сделки.

ЦСКА хочет купить Лукаса Сантоса. Кто это такой Маленький Робиньо споёт для нас.

Так, защитник «Зенита» Миха Мевля, как сообщается, официально продолжит карьеру в «Ростове» на правах аренды до конца сезона. Напомним, в последний день европейского зимнего трансферного окна 28-летний игрок должен был перейти из «Зенита» в «Эмполи», однако клубы по техническим причинам опоздали на две минуты и не успели оформить все документы в срок.

Полузащитник бразильского клуба «Васко да Гама» Лукас Сантос мог продолжить карьеру в московском ЦСКА. Стороны вели переговоры о переходе игрока. Бразильские журналисты даже сообщали о сделке как о свершившемся факте. По их информации, московский клуб заплатил € 5 млн за 70% прав на игрока. Но в итоге сделка сорвалась. Стороны так и не договорились по деньгам.

В свою очередь «Краснодар» официально объявил о подписании контракта с Дмитрием Скопинцевым. Соглашение 21-летнего российского футболиста с «быками» рассчитано до 30 июня 2023 года. Бывший игрок «Ростова» будет выступать за краснодарский клуб под 11-м номером.

А вот агент полузащитника ЦСКА Арнора Сигурдссона опроверг слухи вокруг своего клиента. В «Наполи» исландца, по всей видимости, не будет.

Покинувший «Спартак» нападающий Денис Давыдов подписал с «Нижним Новгородом» контракт по схеме «0,5+1».