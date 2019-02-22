Выборы президента РФС. LIVE!

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10:40. В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не видят проблемы в том, что на пост президента Российского футбольного союза (РФС) претендует лишь один кандидат.



«Согласно уставу УЕФА ассоциации должны обеспечить демократическую процедуру, гарантирующую свободное и независимое избрание главы организации и исполнительных органов.



Если этот процесс будет организован надлежащим образом, то УЕФА не возражает против только одного кандидата на предстоящих президентских выборах в Российском футбольном союзе», — цитирует пресс-службу УЕФА сайт телеканала «360».

10:35. Дюков, кстати, заявил о намерении покинуть свой пост в случае назначения на должность президента Российского футбольного союза.



«В случае если меня выберут президентом РФС, покину пост в «Зените». Совмещение было бы неправильным», — приводит слова Дюкова «Р-Спорт».

10:30. Антон Михашёнок уже подготовил для нового президента РФС памятку.

Памятка для будущего президента РФС: лимит на легионеров всё же важен После чемпионата мира этот вопрос даже важнее, чем раньше.

10:20. А вот Сергей Прядкин, который сейчас исполняет обязанности президента РФС. Обо всём.

«На сколько процентов изменится исполком? Членов исполкома 27 человек, один из них президент РФС. Сейчас будет выбираться 22 человека, четверо будут добираться на майской конференции. Отчётная конференция будет в мае. Двух кандидатов выберет Дюков позже, пока нет представителя от болельщиков, потому что будет либо новая структура, либо переформирование старой. Представителя женского футбола тоже сейчас не будет.



От РПЛ в исполком выдвинулись Гинер, Федун и Галицкий. Других особых изменений не вижу. Безусловно, структурные изменения тоже будут. Но Дюков сказал, что никто не будет косить по живому по персоналу РФС, но брать новых сотрудников — это его прерогатива. Изменения будут, возможно, будет сокращение или расширение исполкома.



Переедет ли РФС из Москвы в Санкт-Петербург? Я знаю график Дюкова, он в Москве бывает чаще, чем в Санкт-Петербурге. Что касается вашего вопроса, то слухов было много, но такого, что половина «Зенита» перейдёт сюда или переезд офиса РФС в Питер, этого не будет».

10:15. Начнётся всё примерно в 11.00. Давайте пока почитаем, что говорят о Дюкове.

Вице-премьер России Ольга Голодец:



«Знаю, что у Александра Дюкова очень серьёзная программа развития, я с ней знакома. В ней очень большое внимание уделяется развитию детского и юношеского футбола. И есть очень серьёзное взаимодействие со всеми футбольными клубами. Я понимаю, что сегодня у Дюкова очень сильная поддержка в футбольном сообществе. Думаю, что это будет новый этап в развитии футбола. Мне хочется пожелать ему успехов на выборах, и если коллеги окажут ему доверие, то в дальнейшей работе», — цитирует ТАСС Голодец.

10.00. Доброе утро! Сегодня, 22 февраля 2019 года, в Москве пройдут выборы нового президента РФС. Ну как выборы? Кандидат вообще-то один — председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков.

В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что Дюков является главным претендентом на пост президента РФС. Кандидатуру Дюкова поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги.



19 декабря было объявлено об уходе с должности главы Российского футбольного союза Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.

Официально это мероприятие называется так: внеочередная конференция Российского футбольного союза.

Проект повестки дня конференции включает в себя следующие вопросы:

1. Процедурные вопросы организации заседания внеочередной выборной конференции РФС.

2. Выборы президента РФС.

3. Выборы исполкома РФС.

Дмитрий Егоров — об уходе Виталия Мутко, предыдущего президента РФС.