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«Айнтрахт» — «Шахтёр» — 4:1, 21 февраля 2019, обзор матча Лиги Европы

«Айнтрахт» — «Шахтёр» — 4:1
«Чемпионат»
Фото: Alex Grimm/Getty Images
«Айнтрахт» разгромил «Шахтёр». Но немцам помогла перекладина
Эти клубы в обоих матчах повеселились на славу.
Футбол / Лига Европы

Первый матч закончился со счётом 2:2, причём «Шахтёр» дважды по ходу отыгрывался.

Лига Европы. 1/16 финала. 1-й матч
14 февраля 2019, четверг. 23:00 МСК
Шахтёр Д
Донецк, Украина
2 : 2
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
0:1 – Хинтереггер – 7, 1:1 – Марлос – 9 (пен), 1:2 – Костич – 50, 2:2 – Тайсон – 67
Удаления: Степаненко, 11 – нет

Вот так было перед ответным матчем в Германии.

И снова «Шахтёр» пропустил первым. На этот раз дважды. В первом тайме. В течение четырёх минут.

Но во втором тайме украинский клуб вернулся в игру. На 63-й минуте Жуниор Мораес отыграл один гол.

«Шахтёр» насел на чужие ворота и имел шансы спасти матч. На 71-й минуте Марлос попал в перекладину. А на 79-й минуте в перекладину попал уже Тайсон.

Дальше всё по классике. Быструю и результативную контратаку провели хозяева, Аллер получил пас от Костича на левом краю чужой штрафной и точно пробил мимо Пятова в сетку ворот. Очень красивая атака! Посмотрите как чудесно сыграл в этом эпизоде Эван Н'Дика, который отобрал мяч в своей штрафной и начал контратаку.

Ну чуть попозже контрольный в голову. Анте Ребич сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и прицельно низом пробил в ближний угол ворот.

Лига Европы. 1/16 финала. 2-й матч
21 февраля 2019, четверг. 20:55 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
4 : 1
Шахтёр Д
Донецк, Украина
1:0 – Йович – 23, 2:0 – Аллер – 27 (пен), 2:1 – Мораес – 63, 3:1 – Аллер – 80, 4:1 – Ребич – 88

Так было после матча.

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