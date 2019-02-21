«Айнтрахт» разгромил «Шахтёр». Но немцам помогла перекладина

Эти клубы в обоих матчах повеселились на славу.

Первый матч закончился со счётом 2:2, причём «Шахтёр» дважды по ходу отыгрывался.

Вот так было перед ответным матчем в Германии.

И снова «Шахтёр» пропустил первым. На этот раз дважды. В первом тайме. В течение четырёх минут.

Но во втором тайме украинский клуб вернулся в игру. На 63-й минуте Жуниор Мораес отыграл один гол.

«Шахтёр» насел на чужие ворота и имел шансы спасти матч. На 71-й минуте Марлос попал в перекладину. А на 79-й минуте в перекладину попал уже Тайсон.

Дальше всё по классике. Быструю и результативную контратаку провели хозяева, Аллер получил пас от Костича на левом краю чужой штрафной и точно пробил мимо Пятова в сетку ворот. Очень красивая атака! Посмотрите как чудесно сыграл в этом эпизоде Эван Н'Дика, который отобрал мяч в своей штрафной и начал контратаку.

Ну чуть попозже контрольный в голову. Анте Ребич сместился с правого фланга атаки в центр у чужой штрафной и прицельно низом пробил в ближний угол ворот.

Так было после матча.