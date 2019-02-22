Пока, Португалия! Теперь Россия вряд ли упустит 6-е место

Португалия (+0,4 балла)

Португальцы начали этот раунд с тремя командами в еврокубках. Остались две. И очень вероятно, что в итоге будет одна. «Порту» в ЛЧ проиграл первый матч «Роме» (1:2) и рискует присоединиться к «Спортингу», который в Лиге Европы не смог пройти «Вильярреал». Продолжит выступление в турнире только «Бенфика» — ничьей с «Галатасараем» хватило. Будет интересно, если в 1/8 им попадётся российский клуб.

Россия (+0,5 балла)

После депрессивной игры в Стамбуле «Зенит» разобрался с «Фенербахче» дома. Сердар Азмун выдал суперматч, а Семак снова показал себя сильным мотиватором. «Краснодар», хоть и не выиграл, очень достойно сыграл с «Байером» (1:1), и гол на выезде помог пройти в следующую стадию. Неожиданный успех российских клубов почти обезопасил нас от потери третьего места в ЛЧ. Теперь португальцам нужно как минимум выходить в полуфинал своих турниров, чтобы были шансы догнать Россию.

Азмун – король! Иранский новичок вытащил «Зенит» в 1/8 финала Команда Сергея Семака прервала серию поражений и выбила «Фенербахче» из Лиги Европы.

Франция (+0,5 балла)

На Францию мы уже смотрим по инерции: в этом году их догнать не получится. К сожалению, радоваться нечему даже с перспективой на следующий год. «Ренн» прошёл «Бетис» и сыграет в 1/8 финала Лиги Европы, а «ПСЖ» близок к тому, чтобы выбить «МЮ» из ЛЧ. Даже «Лион», явный аутсайдер турнира, отстоял нулевую ничью с «Барсой». Так что есть повод как следует поболеть за них и «Юнайтед» в ответных играх.

Остальные

Только четыре страны за пределами первой десятки до сих пор имеют представителей в еврокубках — Хорватия, Чехия и Австрия с Нидерландами. Исходя из таблицы, наилучшие шансы продвинуться у хорватов — если успешно сыграет «Динамо» Загреб. Если говорить о топах, Италия потеряла «Лацио», а Испания — «Бетис». Но на расклады в таблице это почти не влияет.

Таблица трансферов