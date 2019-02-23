12 главных зимних трансферов РПЛ

Вчера закрылось зимнее трансферное окно в РПЛ. Сразу уточним — в этом топе только трансферы «на вход». Поэтому тут нет, например, Леандро Паредеса.

Роман Ерёменко («Ростов», свободный агент)

Сделка, оформление которой «Ростову» и самому игроку удалось держать в секрете до последнего. Просто одним утром все проснулись и увидели в социальных сетях клуба Романа Ерёменко в майке «Ростова». Гениальный трансфер гениально оформили.

Многим показалось, что «Ростов» – неофициальное признание от Ерёменко того, что играть в топ-клубе он уже не готов. Но команда Валерия Карпина в этом сезоне с амбициями и нацелена на еврокубки, там готовы выделять деньги на хороших игроков и добиваться весной результата. Помимо Ерёменко подписали Ивелина Попова, взяли в аренду Мевлю и Новосельцева, оформили сделку по казахскому таланту Бактиеру Зайнутдинову. Так что Ерёменко не приехал доигрывать лишь бы где.

Ерёменко оказался не нужен топ-5 клубам РПЛ. Как такое возможно? Только вдумайтесь: ни «Спартак», ни ЦСКА, ни «Зенит», ни «Краснодар», ни «Локо»! Объясняем по каждому клубу.

Ивелин Попов («Ростов», свободный агент)

Попов – отличный полузащитник, у которого по разным причинам упорно не получалось в «Спартаке». Это доказала последняя аренда в «Рубин», где болгарин за короткое время адаптировался и стал лидером новой команды. А затем вернулся в «Спартак» и вновь затух. Этой зимой Попов стал свободным агентом, и долгое время основным вариантом продолжения карьеры считали «Динамо». Но пока в московской команде решали разные организационные вопросы, до Попова дозвонился Валерий Карпин. Тренер «Ростова» убедил полузащитника уехать из столицы.

Ярослав Ракицкий (В «Зенит» из «Шахтера»)

Сделка, за которой все по понятным причинам следили. Сделка, в которую по понятным причинам не верили. Она состоялась, поэтому оцениваем её чисто футбольный смысл. «Зениту» требовался центральный защитник, в клубе практически открыто говорили об этом с ноября. Учитывая, что в итоге Мевля вернулся на Левбердон, его игра Сергея Семака не устраивала. Вариант с Ракицким хорош, потому что он сильнее любого из нынешних центральных защитников петербуржцев. Отличный первый пас, умение подключаться в атаку. Плюс теперь у «Зенита» появился центральный защитник с ведущей левой ногой. По всем своим скилам Ракицкий выглядит тем игроком, который требовался Семаку.

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Кристоффер Олссон (В «Краснодар» из «АИК» (Швеция)

В Россию приехал игрок, способный разрывать РПЛ, и он опять у «Краснодара». В нашем чемпионате практически нет футболистов, стабильно показывающих высокий уровень футбола. Подобно Марио Фернандесу, который выходит на поле и в любом состоянии показывает топ-футбол на своей позиции. Олссон имеет опыт игры в академии лондонского «Арсенала» и даже немного поиграл за основной состав (пусть и на предсезонных турнирах). При этом ему всего 23 года, он способен развиваться, прогрессировать, дорожать. «Краснодар» заранее перестраховался от потенциальных проблем с центром полузащиты в следующем сезоне. Олссон по индивидуальным качествам выглядит парнем, который способен стабильно делать разницу в матчах чемпионата России.

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Дмитрий Скопинцев (В «Краснодар» из «Ростова»)

Сделка по переходу Дмитрия Скопинцева в «Краснодар» важна во многом из-за того, куда перешёл игрок. По итогам осенней части было понятно, что левый защитник «Ростова» – топ, а эта позиция проблемна сразу для двух больших клубов лиги, «Зенита» и «Спартака». Но в итоге футболиста с русским паспортом на проблемную забрал себе «Краснодар». Сама эта сделка и то, как мощно «быки» усилились зимой, говорит о том, что на весеннюю часть очень серьёзные планы. В 1/8 финала, например, уже вышли.

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Александр Самедов («Крылья Советов», свободный агент)

Трансфер-символ. Символ нового вектора жизни московского «Спартака», который убрал футболиста, претерпев финансовые потери. Символ новой жизни самого Самедова – полузащитник поиграл много где, но всегда это были клубы Москвы. А теперь будет познавать жизнь Самары. Символ новых «Крыльев Советов», которые после этого трансферного окна напоминают классическую команду Миодрага Божовича. Джано, Шишкин, Самедов – все работали с Графом в разных клубах раньше. С таким обновлением «Крылья» должны забираться выше, чем нынешнее 13-е место в таблице.

Джано (В «Крылья Советов» из «Спартака»)

«Спартак» этой зимой много работал на чистку собственного состава и усиление конкурентов. Про Джано известно, что он в огромном порядке, когда здоров. Но здоров он, к сожалению, довольно редко. Вся карьера полузащитника состоит из набора формы, пары удивительных матчей, новой травмы и повторения цикла. Сейчас ему 26 лет, конкуренцию за место в основе команды Кононова без стабильного выхода на поле ему не выиграть. Доказывать свое право вернуться в «Спартак» грузин будет в Самаре. Сам Джано не скрывает, что возвращение – его главная цель и мотивация.

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Владислав Пантелеев (В «Рубин» из «Спартака-2»)

И опять сделка, которая важна скорее олицетворением тенденции. Нынешний «Рубин» – очень сложный в плане финансового состояния организация. Клуб, который продаёт своего лучшего бомбардира за не самые большие деньги, но не может воспользоваться даже ими, потому что всё идёт на решение других проблем. И единственным игроком, за которого этой зимой казанцы заплатили, стал как раз Пантелеев. Про молодого полузащитника «Спартака» в осенней части сезона слышали в основном из-за его невероятного умения забивать со штрафных. При этом многие отмечали, что за пределами этого скилла у футболиста есть достаточно серьезные игровые недостатки. Но это стиль работы Курбана Бердыева: маскировать минусы своих игроков, максимально раскрывая их сильные стороны.

Айртон (В «Спартак» из «Флуминенсе» (Бразилия)

Пока мало кто понял, зачем именно «Спартак» купил бразильскую копию Романа Зобнина. По сборам бразильский защитник вроде не провалился, но и не разу не проявил себя хоть сколько-то ярко. Пока понятно только то, что в новой команде он успел адаптироваться максимально быстро: уже шумит и веселится между тренировками в компании других легионеров.

Сложность ситуации Айртона в том, что ему надо будет реально выдать невероятный футбол, чтобы этот переход одобрила требовательная армия болельщиков «Спартака». Им будет мало, если бразилец в первый сезон окажется просто стабильным футболистом без ярких качеств. Не говоря уже о последствиях любой ошибки.

Сердар Азмун (В «Зенит» из «Рубина»)

Сердар Азмун Фото: РИА Новости

Иранский нападающий совсем заскучал в «Рубине» без больших матчей и амбиций, но нельзя сказать, что «Зенит» – это целый шаг вперед для карьеры. Скорее, очередной переступ с продвижением вперёд. Хотя в Санкт-Петербурге Азмун сразу получил возможность вернуться и забивать в еврокубках. И с радостью этой возможностью воспользовался, оформив дубль. Теперь в атаке «Зенита» довольно плотная конкуренция, которая, хочется верить, пойдёт только на пользу всем форвардам.

«Зениту» нужен ещё один футболист. Без него команде будет сложно Не все задачи по усилению выполнены. Речь, кстати, не об Акунье.

Хвича Кварацхелия (В «Локомотив» из «Рустави» (Грузия)

Хвича Кварацхелия Фото: fclm.ru

Вы пока не только не знаете, кто это, и вряд ли произнесли с первого раза правильно имя и фамилию этого футболиста. Грузинский полузащитник, которого московский «Локомотив» вёл последние полгода, наконец подписан. Процесс затянулся в том числе из-за того, что грузину лишь в феврале исполнилось 18 лет. Пока что объявлено об аренде до конца сезона, но, скорее всего, Кварацхелия останется в «Локо». Хвича только начинает работать с командой, он совсем молод, но свой первый гол за «Локомотив» он уже забил и выглядел на поле невероятно уверенно.



Но иногда кажется, что «Локо» подписывает парней из Грузии только ради вот таких промо:

Артур Юсупов («Динамо», свободный агент)

Возвращение полузащитника в клуб, из которого он, по собственным словам, уходить не хотел. Юсупов рассказал, что в 2015-м его практически вынудили уйти в «Зенит», что все это время он внимательно следил за матчами «Динамо». И даже этой зимой не планировал уходить из «Ростова», пока не узнал об интересе от «бело-голубых». Дмитрий Хохлов сказал, что ради «Динамо» Юсупов пошел на понижение зарплаты.