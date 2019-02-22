Азмун и Ракицкий подходят «Зениту». Семак знает, как использовать новичков

Сергей Семак вряд ли может быть на сто процентов доволен качеством игры «Зенита» в матчах с «Фенербахче» — команда только вкатывается в продолжение сезона, набирает физические кондиции и отрабатывает новые сочетания игроков на поле. Поэтому пока что самое приятное в игре «Зенита» — достигнутый результат. На послематчевой пресс-конференции главный тренер команды сказал, что, скорее всего, новичков у лидера чемпионата больше не будет, а значит, питерская команда не планирует искать полноценную замену Паредесу по функционалу.

Первые матчи после зимнего перерыва показали, что «Зенит» будет справляться без дополнительного плеймейкера в середине поля и продолжать играть по своей модели – теперь в его составе ещё больше качественных ресурсов для вертикального футбола, поднявшего клуб на первую строчку турнирной таблицы РПЛ. В ответном матче именно новички «Зенита» сделали команде результат.

Вертикальный «Зенит» стал ещё опаснее

Питерцы не собираются отказываться от самого отработанного и действенного способа продвижения мяча вперёд. Это подтверждает и селекция. Теперь в паре с Ивановичем играет Ракицкий, ещё один защитник с отличным первым пасом, а пару Дзюбе составляет универсальный Азмун. В первом матче Семак не решился выставить Сердара в основе и предпочёл ему лишнего игрока в середине поля. Дома тренер «Зенита» перешёл с 4-2-3-1 на 4-4-2 с постоянно поднимавшимся в линию нападения правым полузащитником Эрнани.

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Фактически «Зенит» вышел на поле без полноценного разыгрывающего в середине, но это сыграло ему только на руку. «Фенербахче» построил внушительный узко посаженный средний блок и после первой линии прессинга из одного нападающего Айю создавал в центральной зоне подобие четырёхугольника из двух центральных полузащитников и двух поднападающих Мозеса и Потука. В нём гости зажимали Барриоса и Оздоева, включаясь в давление при попытке центральных полузащитников «Зенита» принять мяч.

При этом в связи с персональной ориентировкой турок по Оздоеву и Барриосу большую свободу получали центральные защитники «Зенита», отвечавшие за начало атак команды. В билд-апе Барриос практически не обострял игру, но опускался третьим между Ивановичем и Ракицким, позволяя тем самым центральным защитникам смещаться в полуфланги и принимать мяч без давления. Под первый пас в полуфлангах открывались либо Дзюба, либо Эрнани и формировали на краю поля треугольник «крайний защитник-крайний полузащитник-нападающий» с выводом кого-то из фланговых игроков на свободное пространство под прострел или навес. Так в зависимости от расположения центральных полузащитников гостей одной передачей «Зенит» отрезал от трёх до пяти игроков «Фенербахче» и в финальной трети мог ускорять темп своих атак.

Второй вариант начала атаки – отработанный розыгрыш «Зенита». К линии нападения питерцев поднимался Эрнани и начинал тем самым коллективную блокировку центральных защитников «Фенербахче». Либо Эрнани, либо Азмун на позиции «девятки» блокировали пару центральных защитников гостей, а Шкртела уводил за собой в неактивную полуфланговую зону Дзюба. На скриншоте за спину заблокированным центральным защитникам забегает Эрнани, и хотя, как правило, этим занимался классно чувствующий время рывка Азмун, а бразилец блокировал соперника, модель розыгрыша от этого не менялась. Два первых гола хозяев – следствие диагональных забросов и первоклассных открываний Азмуна. «Зениту» удался действительно большой трансфер.

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Лидер чемпионата продолжит напрягать подобными забросами своих соперников в РПЛ, и для этого теперь у команды намного больше возможностей – два сильных распасовщика в глубине поля и как минимум четыре (вместе с Ерохиным) игрока, хорошо открывающихся по последней линии защиты соперника. Скорее всего, до конца сезона «Зенит» не планирует меняться в атаке.

«Фенербахче» не воспользовался преимуществом в позиционной атаке

Сергей Семак прав: в ответном матче «Зенит» действительно интереснее смотрелся в атаке и мало что позволил создать у своих ворот. Тем не менее для еврокубков питерская команда слишком много позволяла своему сопернику в позиционном владении мячом.

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Если практически полное отсутствие прессинга билд-апа гостей можно было бы объяснить возможным желанием насытить средний блок на своей половине поля, то постоянные разрывы между линиями нападения и полузащиты оправдать труднее. «Зенит» не давил на начало атак «Фенербахче», при этом оборонялся позиционно в две линии по четыре футболиста без помощи своих нападающих.

Дзюба и Азмун легко отыгрывались подключением к линии защиты турок Топала, впоследствии переводившего мяч на фланг и сразу же поднимавшегося в зону владения. Так гости постоянно создавали численное преимущество на фланге Анюкова и после коротких перепасовок либо искали между линиями Мозеса и Айю, либо через передачу на третьего отправляли мяч во фланг под рывок крайнего защитника.

Слишком большое количество игроков гостей на фланге вынуждало смещаться в зону мяча и оставлять свободное пространство в центре поля Барриоса – далеко не всегда в его зону сразу смещался Оздоев, а того соответственно страховал Азмун. До середины второго тайма, когда Дзюба стал чаще опускаться в глубину поля, «Зениту» постоянно не хватало одного игрока в средней линии, о чём постоянно сигнализировал партнёрам Барриос.

Не перекрывая траектории передач между линиями, «Зенит» позволял сопернику управлять персональной опекой. На первый пас турецкого защитника Мозес уводил за собой Анюкова, Озбайраклы открывался за спину Дриусси, а между линиями просил мяч без опеки Айю или Эльмас. У турок действительно было много перспективных ситуаций для начала острых атак в позиционном владении, но «Зенит» спасло то, что на фланге у гостей играл не основной правый защитник команды, регулярно принимавший неоптимальные решения с мячом.

Кратко о том, что ещё важно

— Азмун однозначно сделал «Зениту» игру и вывел команду в следующий раунд, но не стоит недооценивать других новичков команды. И Ракицкий, и Барриос провели шикарный матч. Из-за допускаемых разрывов Барриос был вынужден выполнять двойной объём работы, включаясь в прессинг по сопернику с мячом и одновременно накрывая траекторию передачи на своего игрока. Колумбиец не бросался на мяч, выдерживал паузу и реагировал на дальнейшее действия соперника – либо возвращался в свою зону, либо страховал уже фланговых игроков.



Что касается Ракицкого, украинец отметился не только крутыми диагоналями и первым пасом в начале атак. Во втором тайме защитник несколько раз перехватил мяч и организовывал темповые атаки для своей команды, одна из которых стала в итоге голевой.



В материале использованы данные InStat.