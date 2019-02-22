Рыболовлев назначил Петрова вместо Васильева начальником Головина

И всё это происходит в клубе «Монако», выступающем во французской лиге.

Совет директоров ФК «Монако» по представлению президента Дмитрия Рыболовлева назначил Олега Петрова генеральным директором клуба.

У Головина уволили начальника. Одним русским в «Монако» стало меньше Дмитрий Рыболовлев указал на дверь вице-президенту клуба Вадиму Васильеву.

«Олегу Петрову 55 лет, у него два высших образования – экономическое и языковое. Он свободно говорит на пяти языках. Он работал в крупных международных компаниях из различных отраслей (электроника, минеральные удобрения, алмазы и др.) и имеет богатый опыт в операционном управлении и в развитии брендов на мировом уровне», — говорится в официальном заявлении «Монако».

Мы добавим, что Петров давно работает с Рыболовлевым. В частности, он трудился в компании «Уралкалий», затем работал в «Алросе», а в последнее время был коммерческим директором Alevo, это тоже проект Рыболовлева. К футболу отношения раньше не имел.

«Я благодарю членов совета директоров и президента Дмитрия Рыболовлева за оказанное доверие. Это честь для меня – занять этот пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе», — сказал Петров в интервью сайту «Монако».

«Я рад приветствовать Олега Петрова в клубе. Мы знакомы почти 20 лет. На всех позициях Олег всегда показывал отличные результаты. Я уверен, что он обладает всеми необходимыми качествами для успешной работы в руководстве клуба. После трудностей, с которыми мы столкнулись недавно, эти изменения должны помочь клубу вступить в новую эру побед. Наш приоритет сегодня — сосредоточиться на концовке сезона и сделать всё возможное для укрепления позиций команды», — прокомментировал назначение Рыболовлев.