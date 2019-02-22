Фанаты «Спартака» бунтуют против закрытия трибуны. КДК отвечает

Что произошло?

2 декабря на игре с «Локомотивом» с фанатской трибуны прозвучали выкрики в адрес вратаря «железнодорожников» Маринато Гилерме. «Банана, банана-мама, зачем российской сборной обезьяна», — услышали в тот вечер не только болельщики и журналисты, но и делегат матча. На заседании КДК через неделю этот момент был рассмотрен как оскорбление по расовому признаку и цвету кожи. «Спартак» наказали закрытием трибуны В на следующий матч, то есть на игру с «Краснодаром» сразу после зимней паузы.

На эту трибуну будут допущены только женщины и дети до 12 лет, у которых есть на неё абонементы.



Это уже не первый случай, когда болельщики «Спартака» кричали подобное в адрес Гилерме. В матче за Суперкубок произошло то же самое.

Есть реакция болельщиков?

Да, правда, появилась она лишь на днях. Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» на своём официальном сайте опубликовало заявление, в котором говорится, что они не согласны с таким решением:



«После матча «Спартак» — «Локомотив» КДК принял решение о закрытии трибуны «Б» на следующий матч «Спартака». Причиной закрытия всей трибуны и отказа болельщикам, купившим абонементы на весь сезон, в допуске на матч является то, что делегат матча услышал скандирование нескольких десятков людей в сторону вратаря «Локомотива». Данное скандирование не было поддержано заводящим ядром и барабанами трибуны и носило стихийный характер.



Мы считаем решение КДК предвзятым по отношению к болельщикам «Спартака». Тысячам людей, купившим абонементы на весь сезон, руководство РФС запрещает посещать матч, за посещение которого болельщики уже заплатили, при этом всем предлагается приобрести билеты (то есть повторно оплатить посещение этой игры) и спокойно присутствовать на игре.

Мы часто читаем заявления о том, что наказания за правонарушения на футболе должны быть персонализированы, мы видим сотни камер видеонаблюдения на трибунах, а по факту получаем, что наказывают всех без разбора. При этом мы не видим от клуба никаких шагов в защиту своих болельщиков, которые в очередной раз оказываются беззащитны перед идиотскими решениями наших футбольных властей.



Также вчера клуб выступил с заявлением, что лица женского пола, обладающие абонементами, могут получить бесплатные билеты на игру с «Краснодаром». То есть клуб в очередной раз разделил своих болельщиков на хороших и плохих, теперь по половому признаку. Мы хотим привлечь внимание общественности к факту нарушения прав болельщиков и информируем, что активные болельщики «Спартака» отказываются от посещения матча «Спартак» — «Краснодар», так как это противоречит нашим принципам.



Мы никого не призываем бойкотировать этот матч и оставлять «Спартак» без поддержки. Мы выступаем в защиту прав самых верных фанатов, купивших абонементы на Северную трибуну стадиона «Спартак». Мы против беспредела КДК РФС и за соблюдение прав болельщиков».

А что говорят в КДК?

«Решение по «Спартаку» принято на основании рапорта делегата матча, письма офицера по борьбе с дискриминацией Алексея Смертина, видеоматериалам, представленным на заседании, и материалам СМИ. Мы прекрасно знаем, что это был рецидив, знаем, в сторону кого это было. Люди из службы Смертина мониторили на трибуне, на заседании сказали, что кричали почти все, кто там находился. Это не первый случай – в Кубке мы уже закрывали трибуну. За это отвечает служба безопасности. Персонифицированное наказание может быть в соответствии с административным кодексом, а административное наказание относится к компетенции других уполномоченных органов: полиции и судов. В функции КДК это не входит.



Мог ли «Спартак» пересадить болельщиков за другую трибуну? Вопрос не по адресу. «Фратрия» немного перевернула суть с головы на ноги, говоря о половом признаке. В дисциплинарном регламенте чётко написано, что не допускаются зрители, кроме женщин и детей до 12 лет. Не надо передёргивать», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.