Как выбирали президента Дюкова. Репортаж с конференции РФС

Конференции РФС – место, где постоянно случается что-то огненное. То Валерий Газзаев пообещает миллионы за телеправа. То ОМОН прилетит задерживать Александра Шпрыгина. То выборы затянутся на целый день, потому что считать приходится по бюллетеням. И всё это в окружении главных спикеров.



На этот раз всем было понятно, что будет предсказуемо и скучно. Конференция внеочередная, но кандидат на пост президента один. Кандидат не опоздал, приехал незадолго до запланированного начала. Делегаты кандидата приветствовали, улыбались ему и жали руку.



Сергей Прядкин, проводивший последние мгновения в статусе и.о. президента РФС, командовал официальным протоколом. Давал слова зарубежным гостям, вспоминал главные победы, благодарил за работу Виталия Мутко. Иностранные гости долго и однообразно благодарили, отмечали, подчёркивали и выражали. После их выступлений началась наконец подготовка к выборам. Первым делом выбрали секретаря конференции, и почему-то три человека были против.

Даже у Ольги Владимировны сегодня оказалось больше недоброжелателей, чем у Александра Дюкова час спустя. Сначала Александр Валерьевич честно представил свою предвыборную программу с игроками сборной России на первом слайде. Национальной командой в итоге выступление и закончилось – названа цель быть в десятке лучших сборных по рейтингу ФИФА, и в шестёрке – по версии УЕФА. До этого Дюков долго рассказывал о детском футболе и необходимости его развивать. В целом не звучало никаких революционных слоганов и обещаний. Всё максимально корректно и спокойно. Делегаты слушали и кивали головами.

После Дюкова выступали спикеры по волнующим темам. Сергей Прядкин сразу предупредил, что в целом для этого будет следующая конференция и сегодня лучше быть лаконичными. Президент федерации футбола Ульяновской области рассказывал, чего ждут от будущего нового президента регионы. Помимо прочего регионы ждали возвращения системы календаря «весна-осень». Затем с речью выступил президент федерации футбола Удмуртии, который напомнил, что занимает должность более 10 лет и всё это время идёт постепенное развитие. Хотелось бы услышать хоть одну историю о том, как развивается футбол в Удмуртии. Но с 12 октября, судя по сайту, жизнь футбола в регионе на паузе.

Что не мешает руководителю федерации футбола обещать будущему президенту делать всё возможное и невозможное. Помимо этого выступающие делегаты призывали объединиться и показать это самое единство. Самое занимательное — как проходило само голосование. Серьёзно, это великие 25 секунд:

В едином порыве, как и планировалось. Дальше на автомате так же выбрали состав исполкома, в который вернулись Сергей Галицкий, Леонид Федун и Евгений Гинер.



Новый исполком сразу же ушёл совещаться, после чего Александр Дюков вернулся для первой пресс-конференции в новой должности. Пока Александру Валерьевичу куда удобнее говорить о вещах, связанных с его деятельностью в «Зените» и компании «Газпром нефть». Про последнюю он вспоминает пока примерно с той же частотой, что и про РФС.

Новый президент РФС максимально подробно и долго отвечал на вопросы, при этом избегая деталей своих первых шагов. Несколько раз помощники намекали, что протокол требует закругляться, но Дюков упорно отказывался и сам спрашивал, есть ли к нему вопросы. Сложно понять, что это было — открытость или просто желание подольше пообщаться с журналистами. В любом случае ответил он на все вопросы, которые возникли:

Первые слова нового президента РФС. Деньги, Кокорин и крымский футбол Большая пресс-конференция Александра Дюкова после выборов.

После конференции вице-премьер правительства РФ по вопросам культуры, спорта и туризма Ольга Голодец восхищённо делилась впечатлениями: «Давно не была на таких замечательных мероприятиях». В целом, кажется, что-то подобное теперь будет нормой для РФС: организованно, без громких слов и довольно предсказуемо.