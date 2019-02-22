Всё, что нужно знать о соперниках «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы

В пятницу российский дуэт в Лиге Европы узнал соперников по следующей стадии турнира. По удивительному стечению обстоятельств, «Зениту» с «Краснодаром» предстоит слетать в один и тот же испанский город. Но если южане непосредственно в Валенсии и выступят, то петербуржцы навестят пригород столицы автономии.

«Вильярреал»

Стадион

«Эстадио де ла Керамика» (23 500 зрителей).



Пусть никого не вводит в заблуждение непривычное название арены – за ним скрывается старый добрый «Эль Мадригал». В 2023 году стадион отметит вековой юбилей. Своё нынешнее название объект получил в январе 2017-го – в честь группы крупных керамических предприятий региона. Разумеется, клуб заработал на ребрендинге.

Прозвище

«Жёлтая субмарина».

Главные достижения

Вице-чемпион Испании: 1 (2007/2008). Полуфиналист Лиги чемпионов: 1 (2005/06). Победитель Кубка Интертото: 2 (2003, 2004).

«Вильярреал» побывал в пяти (!) национальных лигах, но в новом веке только раз погружался в Сегунду – по итогам сезона-2011/12. Расцвет команды пришёлся на середину нулевых годов, когда «подводники» даже в Лиге чемпионов наводили шорох. В розыгрыше-2005/06 валенсийцы первенствовали в группе с «Бенфикой», «Лиллем» и «МЮ», последовательно выбили из турнира «Рейнджерс» с «Интером» и только в полуфинале уступили «Арсеналу». Всего в один мяч.

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги Европы-2018/2019: Россия против Испании два раза «Зенит» сыграет против «Вильярреала», а «Краснодар» сразится с «Валенсией» Дениса Черышева.

Главный тренер

Хавьер Кальеха



Уроженец Мадрида, Кальеха давно ассоциируется с «Вильярреалом». В этой команде он играл на рубеже столетий, в ней начинал тренерскую деятельность: наставлял юношей, дублёров, пока в 2017-м не добрался до вершины клубной пирамиды. Нынешнее пришествие Хавьера на тренерский пост основы уже второй: меньше месяца назад его назначили вместо уволенного Луиса Гарсии.

Три самых известных футболиста

Санти Касорла (Испания)

Карлос Бакка (Колумбия)

Марио Гаспар (Испания)



Касорла – настоящая гордость и икона для футбольного Вильярреала. Здесь Санти сделал себе имя, здесь и заканчивает славную карьеру. В интервале был «Арсенал», годы изнурительной борьбы с травмами – и победа в этой борьбе!

Сезон-2018/19



Команда, у которой всё в порядке, не станет менять тренера посреди сезона. Положение «Вильярреала» в Примере можно описать двумя словами — всё плохо. Единственную «внутреннюю» победу в 2019 году он одержал лишь в последнем туре. Правда, сразу крупную – 3:0 над «Севильей». Третье с конца место в национальной лиге не позволяет «подводникам» всецело сосредоточиться на лиге европейской. Очевидно, что чемпионат страны у них в приоритете. Впрочем, о «Зените», наверное, можно сказать то же самое.

Личные встречи



Прошлые столкновения с «Вильярреалом» убили у петербургских любителей футбола море нервных клеток, но приятных эмоций всё же подарили больше, чем негативных. Путь к финалу победного Кубка УЕФА у «Зенита» пролёг в том числе через «Эль Мадригал». После минимальной победы дома (1:0) сине-бело-голубые добились приемлемого счёта в гостях (1:2) и пошли дальше, навстречу первому евротрофею.

Он пережил четыре разрыва крестов. А теперь постарается остановить «Зенит» Ещё и на позиции вратаря.

«Валенсия»

Стадион

«Месталья» (55 тыс. зрителей).



Параллельно с «Эль Мадригалом», в том же 1923 году, в центре провинции вырос стадион «Валенсии». Вместимость соответствует масштабу клуба, одного из грандов второго ряда, стоящих сразу за «Реалом» и «Барсой». «Краснодару» будет приятно выступить на пятом по величине стадионе Испании.

Прозвище

«Летучие мыши».

Главные достижения

Чемпион Испании: 6 (1941/42, 1943/44, 1946/47, 1970/71, 2001/02, 2003/04). Обладатель Кубка Испании: 7 (1941, 1948/49, 1954, 1966/67, 1978/79, 1998/99, 2007/08). Обладатель Суперкубка Испании: 1 (1999). Финалист Лиги чемпионов: 2 (2000, 2001). Обладатель Кубка УЕФА: 1 (2003/04). Обладатель Кубка кубков: 1 (1979/1980). Обладатель Суперкубка УЕФА: 2 (1980, 2004).



«Валенсия» давно не пополняла клубный музей крупными трофеями, но регулярно ходит в призёрах и время от времени далеко заходит континентальными дорогами. «Валенсия» начала 2000-х многих в себя влюбила симпатичным футболом, неординарными исполнителями и… катастрофической неудачливостью. Два подряд поражения в финалах Лиги чемпионов – серьёзное потрясение для кого угодно. Для клуба, нечасто до них добирающихся, – тяжёлое вдвойне.

Главный тренер

Марселино



Марселино не был выдающимся футболистом и пока не стал великим тренером. Но ведущим он добился больших успехов, чем ведомым. 53-летний специалист проделал очень качественную работу в соседнем «Вильярреале» и заслуженно ушёл на повышение. С Марселино Денис Черышев провёл лучшее время на «Эль Мадригале» и, по всей видимости, долго не раздумывал, когда услышал в трубке знакомый тренерский голос.

Три самых известных футболиста

Денис Черышев (Россия)

Кевин Гамейро (Франция)

Эсекьель Гарай (Аргентина)



Де-юре Черышев ещё является активом «Вильярреала», но уже летом может перейти в собственность «Валенсии». Свежие успехи Дениса породили разговоры о полноценном контракте с «че». Игрок и тренер, надо полагать, только за. Осталось «уломать» «Вильярреал».

«Валенсия» с Черышевым остановила «Барселону». Несмотря на дубль Месси Россиянин сыграл хорошо, а его команда прервала победную серию каталонцев.

Сезон-2018/19



Звонкое имя и солидный состав не должны пугать «Краснодар». Игра на разрыв тоже даётся «Валенсии» непросто. Девятое место в Примере и близко не соответствует ожиданиям местной инчады. В новом году «Валенсия» потерпела всего одно поражение, от «Алавеса» в гостях, но из остальных шести встреч выиграла только две.

Личные встречи



С «Краснодаром» «Валенсия» ещё не пересекалась, но на Кубани уже гостила. Пять с половиной лет назад испанцы играли на одноимённой старой арене, а теперь оценят роскошный «дом» «Краснодара». Увиденное их, безусловно, поразит.