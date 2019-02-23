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Девушка новичка «Краснодара» Дмитрия Скопинцева, фото

Елизавета — девушка Дмитрия Скопинцева
София Михайлова
Фото: instagram.com/nepliueva
Она переедет со Скопинцевым в Краснодар
Вдохновительница экс-защитника «Ростова».
Футбол / РПЛ

Дмитрий Скопинцев, который был очень близок к переходу в «Зенит», в итоге оказался в «Краснодаре» за чуть более 4 млн евро. Перспективы экс-игрока «Ростова» в другом южном клубе пока туманны: всё-таки в новой команде на его позиции есть Рамирес. А вот в личной жизни у Дмитрия всё намного более ясно: новичок «Краснодара» не скрывает своих отношений.

Его спутницу зовут Елизавета, она ровесница Скопинцева. В 2016 году Лиза окончила школу. «Инстаграм» девушки состоит из походов по музеям и путешествий, занятий спортом и поддержки Скопинцева. Судя по тому, что карьера Дмитрия идёт вверх, последнее у неё получается великолепно.

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