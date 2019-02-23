Изображая пантеру. Экс-форвард сборной Франции до ужаса напугал бол-боя

Александра Дюкова избрали президентом РФС



Новым президентом Российского футбольного союза стал председатель совета директоров «Зенита» Александр Дюков. Назначение произошло в результате выборов, которые прошли на внеочередной пресс-конференции РФС сегодня, 22 февраля, в Москве.



19 декабря было объявлено об уходе с должности главы РФС Виталия Мутко. Пост временно занял действующий президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин.



Дюков являлся единственным кандидатом на пост президента РФС. В середине октября «Чемпионат» первым сообщил, что он является главным претендентом на пост главы союза. Его кандидатуру поддержали многие субъекты России и клубы Премьер-Лиги. При этом сам Дюков заявил, что в случае назначения на должность президента РФС покинет «Зенит».

Как выбирали президента Дюкова. Репортаж с конференции РФС Всё было предсказуемо, но это новая реальность РФС.

Фурсенко покинул пост президента «Зенита», вместо него назначен А. Медведев



«Зенит» на своём официальном сайте объявил об изменениях в руководстве по итогам заседания совета директоров.



Свой пост покинул президент петербургского клуба Сергей Фурсенко. Вместо него главой и генеральным директором сине-бело-голубых назначен Александр Медведев. Отмечается, что Фурсенко вступил в должность вице-президента АО «Газпромбанк» и отныне будет представителем банка в совете директоров клуба.



Фурсенко пришёл в «Зенит» в 2005 году, заняв пост председателя совета директоров, а спустя год стал президентом клуба. В 2008 году функционер покинул должность. В 2010 году был избран президентом Российского футбольного союза, а в 2012 году подал в отставку. В мае 2017 года Фурсенко вернулся на пост президента «Зенита».

Новый президент «Зенита» 7 лет руководил КХЛ. Кто такой Медведев Раньше он двигал вперёд наш хоккей.

Стало известно расписание матчей с участием «Краснодара» и «Зенита» в Лиге Европы



УЕФА на официальном сайте опубликовал расписание матчей 1/8 финала Лиги Европы. Первая игра между «Краснодаром» и «Валенсией» пройдёт в Испании 7 марта, ответная встреча состоится в России 14 марта.



Первые матчи 1/8 финала Лиги Европы (7 марта)



«Зенит» — «Вильярреал» (начало — в 20:55 мск)

«Ренн» — «Арсенал» (начало — в 20:55 мск)

«Севилья» — «Славия» (начало — в 20:55 мск)

«Динамо» (Загреб) — «Бенфика» (начало — в 20:55 мск)

«Айнтрахт» — «Интер» (начало — в 20:55 мск)

«Валенсия» — «Краснодар» (начало — в 23:00 мск)

«Наполи» — «Зальцбург» (начало — в 23:00 мск)

«Челси» — «Динамо» (Киев) (начало — в 23:00 мск).



Ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы (14 марта)



«Краснодар» — «Валенсия» (начало — в 20:55 мск)

«Зальцбург» — «Наполи» (начало — в 20:55 мск)

«Динамо» (Киев) — «Челси» (начало — в 20:55 мск)

«Вильярреал» — «Зенит» (начало — в 23:00 мск)

«Арсенал» — «Ренн» (начало — в 23:00 мск)

«Славия» — «Севилья» (начало — в 23:00 мск)

«Бенфика» — «Динамо» (Загреб) (начало — в 23:00 мск)

«Интер» — «Айнтрахт» (начало — в 23:00 мск).

Всё, что нужно знать о соперниках «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы В год двойного европейского триумфа «Зенит» тоже соперничал с «Вильярреалом». Добрый знак?

Форвард «Аль-Хиляля» Гомис напугал бол-боя своим празднованием гола



Экс-форвард сборной Франции Бафетимби Гомис, выступающий за саудовский «Аль-Хиляль», напугал бол-боя своим празднованием гола в матче с «Аль-Иттихадом» (2:0).



Форвард отличился на 67-й минуте и принялся праздновать гол в своём фирменном стиле — пародируя пантеру. Мальчик, подающий мячи, в этот момент сидел на стуле за пределами поля, и он настолько был напуган действиями француза, что убежал.



Впрочем, работники стадиона успокоили ребёнка, а затем Гомис принёс ему извинения и подарил свою футболку.



33-летний Гомис перешёл в «Аль-Хиляль» прошлым летом из «Галатасарая». Сумма трансфера составила € 6 млн. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 20 матчах чемпионата Саудовской Аравии, в которых стал автором 16 забитых мячей.

Азмун признан лучшим игроком недели в Лиге Европы



Лучшим игроком недели в Лиге Европы признан иранский нападающий санкт-петербургского «Зенита» Сердар Азмун. Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.

В ответном матче 1/16 финала с «Фенербахче» (3:1) Азмун отметился двумя забитыми мячами. Благодаря победе российский клуб вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Этот матч стал для форварда всего вторым за клуб из Санкт-Петербурга.

ЦСКА подтвердил переход защитника «Уфы» Дивеева



ЦСКА на своём официальном сайте объявил о переходе защитника «Уфы» Игоря Дивеева.



19-летний футболист перешел в стан «армейцев» на правах аренды до окончания нынешнего сезона. Соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера.



Ранее «Чемпионату» стало известно, что Дивеев продолжит карьеру в ЦСКА. Агент футболиста Олег Ерёмин подтвердил информацию, а также заявил, что помимо ЦСКА защитником интересовались «Монако» и «Зенит». В прошлом году также сообщалось, что в услугах Дивеева заинтересован лондонский «Арсенал».



В нынешнем сезоне Дивеев принял участие в двух матчах Российской Премьер-Лиги (в одном из них вышел на поле в стартовом составе), в которых записал на свой счёт 1 гол. Ещё в 10 встречах защитник оставался на скамейке запасных.

Как играет защитник Игорь Дивеев, которого приобрёл ЦСКА С требованиями Гончаренко к защитникам он уже знаком.

«Челси» оспорит решение ФИФА наложить на клуб трансферный запрет



Лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета.



«Клуб выражает ФИФА уважение в связи с важной работой, которую она проделывает, но мы действовали в связи с существующими правилами и в скором времени оспорим решение дисциплинарного комитета», — говорится в сообщении «Челси».



22 февраля было объявлено, что по решению ФИФА лондонский клуб в два ближайших трансферных окна не сможет регистрировать новых футболистов. Таким образом, «Челси» сможет позволить себе усиление состава лишь после окончания сезона-2019/20. По словам организации, клуб был признан виновным в нарушениях при осуществлении переходов 29 футболистов различных возрастов.

«Монако» объявил о назначении бизнесмена Петрова на пост генерального директора



«Монако» на своём официальном сайте объявил о назначении на пост генерального директора клуба российского бизнесмена Олега Петрова. Напомним, ранее монегасков покинул Вадим Васильев.



«Я благодарю членов совета директоров и президента Дмитрия Рыболовлева за оказанное доверие. Это честь для меня – занять этот пост в клубе с такой историей, традициями и одним из самых внушительных послужных списков во французском футболе.

Я с нетерпением жду встречи с моими новыми коллегами. Совместно мы приложим все усилия для того, чтобы помочь клубу вернуться на путь побед, которыми были ознаменованы прошлые годы, и продолжить его развитие. Нам предстоит большая работа, но команда обладает огромным потенциалом, и я с оптимизмом смотрю в будущее», — заявил Петров.

Ляказетт дисквалифицирован на три матча Лиги Европы



Французский нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт наказан трёхматчевой дисквалификацией в Лиге Европы. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.



Такое наказание наложено на француза за удаление в первом матче 1/16 финала с БАТЭ (0:1), в котором он получил красную карточку за удар соперника локтем.



Ляказетт уже пропустил ответную встречу с БАТЭ (3:0), а также не сыграет в обоих матчах 1/8 финала с «Ренном».

«Реал» согласовал с Модричем условия нового контракта



Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич в скором времени продлит соглашение с клубом.



По информации Marca, 33-летний футболист согласовал с руководством «сливочных» условия нового контракта, который будет рассчитан до лета 2021 года. Утверждается, что Модрич рассчитывает завершить профессиональную карьеру именно в составе «Реала». Этого же хочет и клуб. На момент истечения нового соглашения хавбеку будет 36 лет.



Модрич, зимой получивший самую престижную индивидуальную награду в футболе – «Золотой мяч», выступает за «Королевский клуб» с 2012 года. Минувшим летом хорватом активно интересовался миланский «Интер», однако руководство мадридцев отказалось его продавать. Клубы не смогли договориться по финансовой части, и в итоге сделка не состоялась.

Джано профинансировал лечение молодой футболистки



Грузинский полузащитник «Крыльев Советов» Джано Ананидзе профинансировал лечение тяжелобольной 18-летней футболистки Нино Гургенидзе.



Недавно был объявлен срочный сбор средств на дорогостоящее лечение девушки за границей. Ананидзе не остался в стороне и перевёл требуемые деньги. Грузинские болельщики в соцсетях активно благодарят 26-летнего игрока за этот поступок.