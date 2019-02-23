«Челси» останется без новичков на два окна. ФИФА предупреждала их 3 года

ФИФА продолжает активно наказывать топ-клубы за то, что они нарушают правила организации по работе с молодыми футболистами. Ранее за это получали наказания испанские команды: «Барселона», «Реал», «Атлетико». Стандартная мера пресечения в этих ситуациях – ограничение регистрации новичков на одно или несколько трансферных окон. Плюс штраф. Плюс необходимость расстаться с «проблемными» молодыми футболистами.

В чем суть правила ФИФА, которое топ-клубы постоянно нарушают. Нельзя оформлять переход несовершеннолетних футболистов из других стран. Есть небольшой список исключений, но критерии невероятно жесткие. В «Реале», например, под запрет едва не попали сыновья Зинедина Зидана, поскольку у них было французское гражданство. Вот список исключений:



● Родители переехали в страну, где находится новый клуб сына, по причинам, не связанным с футболом. Новый клуб не может найти родителям пацана работу в своей структуре, ФИФА это вычисляет и наказывает.

● Парню от 16 до 18 лет, а переезд происходит на территории ЕС. Но даже тогда новый клуб должен соответствовать требованиям для адаптации, обучения, быта юного футболиста.

● Для переезда в новый клуб понадобится преодолеть границу, но сам переезд пройдет на расстояние меньше 100 км.

Отцепитесь от Сарри. Он не проваливается, сравните с первым сезоном Гвардиолы Проблема в самом клубе.

Официальных документов и цитат от ФИФА пока нет, поэтому, например, не до конца ясно количество игроков, за которые организация планирует наказывать «Челси». В разных источниках говорится либо о 14, либо 29 футболистах. По каждому английский клуб должен будет в течение 90 дней либо предоставить пояснение о том, почему сделка честная. Либо разорвать контракт.

Французский сайт Mediapart со ссылкой на документы опубликованные группой Football Leaks, утверждает, что за деятельностью «Челси» в ФИФА наблюдали три года. И периодически отправляли в клуб предупреждения о важности соблюдения правил работы с молодыми футболистами. Но в итоге минимум 14 несовершеннолетних игроков переехали в Англию с нарушениями норм. Всего было рассмотрено больше 90 сделок. Проблемными, судя по новости на сайте «Челси», ФИФА считает 29.

Бертран Траоре Фото: Mike Hewitt/Getty Images

Отдельным пунктом, по всей видимости, будет разбираться подписание форварда Бертрана Траоре. Форвард из Буркина-Фасо подписал свой первый контракт с «Челси» в 2013 году, когда ему еще не исполнилось 18. Но до января-2014 клуб не регистрировал футболиста, хотят тот выступал за разные команды «синих». Плюс игроку дали контракт на 4,5 года, хотя по правилам ФИФА могли подписать максимум на 3. А деньги за футболиста «Челси» переводил еще за несколько лет до этого: 155 тысяч евро матери футболиста и 13 тысяч евро – клубу AJEB из Буркина-Фасо, за который тот выступал. Это были выплаты, гарантирующие то, что Траоре обязательно подпишет контракт с «Челси». И прошли эти переводы уже в 2011 году.

После публикаций в прессе «синие» выступили со своим заявлением, в котором отказались признавать выводы дисциплинарного комитета ФИФА и пообещали обжаловать трансферный запрет. Клуб напомнил, что полностью сотрудничал с ФИФА на протяжении всего расследования.

Тем не менее, пока говорится о запрете на регистрацию новичков до конца января 2020 года. Плюс о штрафе в размере 529 тысяч евро. Отдельно будет оштрафована Футбольная Ассоциация Англии – на 448 тысяч евро.



Фактически для «Челси» это означает, что в случае отклонения апелляции единственным новичком на ближайшие полтора года станет Кристиан Пулишич. Формально он уже зарегистрирован игроком «синих» и играет в «Боруссии» на правах аренды.

Почти наверняка не получится честным способом продлить нахождение в Лондоне Гонсало Игуаина и Матео Ковачича – оба все еще игроки «Ювентуса» и «Реала» соответственно. Критичным вопросом станет сохранение Эдена Азара, потому что найти ему замену на рынке будет невозможно.

Главный шанс «Челси» – отложить вступления наказания в силу. Тогда у клуба будет летнее трансферное окно на то, чтобы подготовиться к году без новичков. Так было с «Реалом» в 2016 году. «The Sun» пишет, что в таком случае «синих» летом все еще согласен возглавить Зинедин Зидан.