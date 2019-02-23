«Челси» останется без новичков на два окна. ФИФА предупреждала их 3 года

ФИФА продолжает активно наказывать топ-клубы за то, что они нарушают правила организации по работе с молодыми футболистами. Ранее за это получали наказания испанские команды: «Барселона», «Реал», «Атлетико». Стандартная мера пресечения в этих ситуациях – ограничение регистрации новичков на одно или несколько трансферных окон. Плюс штраф. Плюс необходимость расстаться с «проблемными» молодыми футболистами.
В чем суть правила ФИФА, которое топ-клубы постоянно нарушают. Нельзя оформлять переход несовершеннолетних футболистов из других стран. Есть небольшой список исключений, но критерии невероятно жесткие. В «Реале», например, под запрет едва не попали сыновья Зинедина Зидана, поскольку у них было французское гражданство. Вот список исключений:
● Родители переехали в страну, где находится новый клуб сына, по причинам, не связанным с футболом. Новый клуб не может найти родителям пацана работу в своей структуре, ФИФА это вычисляет и наказывает.
● Парню от 16 до 18 лет, а переезд происходит на территории ЕС. Но даже тогда новый клуб должен соответствовать требованиям для адаптации, обучения, быта юного футболиста.
● Для переезда в новый клуб понадобится преодолеть границу, но сам переезд пройдет на расстояние меньше 100 км.
Официальных документов и цитат от ФИФА пока нет, поэтому, например, не до конца ясно количество игроков, за которые организация планирует наказывать «Челси». В разных источниках говорится либо о 14, либо 29 футболистах. По каждому английский клуб должен будет в течение 90 дней либо предоставить пояснение о том, почему сделка честная. Либо разорвать контракт.
Французский сайт Mediapart со ссылкой на документы опубликованные группой Football Leaks, утверждает, что за деятельностью «Челси» в ФИФА наблюдали три года. И периодически отправляли в клуб предупреждения о важности соблюдения правил работы с молодыми футболистами. Но в итоге минимум 14 несовершеннолетних игроков переехали в Англию с нарушениями норм. Всего было рассмотрено больше 90 сделок. Проблемными, судя по новости на сайте «Челси», ФИФА считает 29.
Отдельным пунктом, по всей видимости, будет разбираться подписание форварда Бертрана Траоре. Форвард из Буркина-Фасо подписал свой первый контракт с «Челси» в 2013 году, когда ему еще не исполнилось 18. Но до января-2014 клуб не регистрировал футболиста, хотят тот выступал за разные команды «синих». Плюс игроку дали контракт на 4,5 года, хотя по правилам ФИФА могли подписать максимум на 3. А деньги за футболиста «Челси» переводил еще за несколько лет до этого: 155 тысяч евро матери футболиста и 13 тысяч евро – клубу AJEB из Буркина-Фасо, за который тот выступал. Это были выплаты, гарантирующие то, что Траоре обязательно подпишет контракт с «Челси». И прошли эти переводы уже в 2011 году.
После публикаций в прессе «синие» выступили со своим заявлением, в котором отказались признавать выводы дисциплинарного комитета ФИФА и пообещали обжаловать трансферный запрет. Клуб напомнил, что полностью сотрудничал с ФИФА на протяжении всего расследования.
Тем не менее, пока говорится о запрете на регистрацию новичков до конца января 2020 года. Плюс о штрафе в размере 529 тысяч евро. Отдельно будет оштрафована Футбольная Ассоциация Англии – на 448 тысяч евро.
Фактически для «Челси» это означает, что в случае отклонения апелляции единственным новичком на ближайшие полтора года станет Кристиан Пулишич. Формально он уже зарегистрирован игроком «синих» и играет в «Боруссии» на правах аренды.
Почти наверняка не получится честным способом продлить нахождение в Лондоне Гонсало Игуаина и Матео Ковачича – оба все еще игроки «Ювентуса» и «Реала» соответственно. Критичным вопросом станет сохранение Эдена Азара, потому что найти ему замену на рынке будет невозможно.
Главный шанс «Челси» – отложить вступления наказания в силу. Тогда у клуба будет летнее трансферное окно на то, чтобы подготовиться к году без новичков. Так было с «Реалом» в 2016 году. «The Sun» пишет, что в таком случае «синих» летом все еще согласен возглавить Зинедин Зидан.