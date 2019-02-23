ЦСКА закончил сборы без поражений. И голом Чалова

Дивеев
Вчера, в последний день трансферного окна, ЦСКА и «Уфа» осуществили переход защитника Игоря Дивеева.
А сегодня сошлись на поле в контрольном матче. И Дивеев вышел в основе ЦСКА в матче против бывшей команды.
19-летний дебютант сыграл надёжно.
Дзагоев
Предыдущий матч «армейцы» проводили против «Картахены» и хотели бы его поскорее забыть, несмотря на победу. Алан Дзагоев. Кресты. И на этого футболиста в нынешнем сезоне Гончаренко уже может не рассчитывать.
Состав
Виктор Гончаренко выставил на игру такой состав. С четырьмя защитниками.
Факт
Во время зимней паузы ЦСКА не проиграл ни разу. 9 матчей, 7 побед и 2 ничьи. Это с учётом «Уфы».
Голы
Счёт открыл Фёдор Чалов. Это третий гол лучшего бомбардира в контрольных матчах.
На 87-й минуте Вячеслав Кротов отличным ударом сравнял счёт.
Спустя минуту Такума Нисимура, который провёл очень хороший матч, принёс победу ЦСКА.
Замены
Такума Нисимура поменял в перерыве Арнора Сигурдссона. Во втором тайме на поле вышли Яка Бийол и Дмитрий Ефремов, Лассана Н'Диайе, для которого этот матч стал дебютом за ЦСКА и Наяир Тикнизян. Гончаренко дал поиграть всем футболистам, которые были в заявке.
Игра
ЦСКА провёл игру уверенно, с большим территориальным преимуществом. Моментов было немного, но и создать что-то сопернику у своих ворот «армейцы» не позволили.