ЦСКА закончил сборы без поражений. И голом Чалова

Дивеев

Вчера, в последний день трансферного окна, ЦСКА и «Уфа» осуществили переход защитника Игоря Дивеева.

Как играет защитник Игорь Дивеев, которого приобрёл ЦСКА С требованиями Гончаренко к защитникам он уже знаком.

А сегодня сошлись на поле в контрольном матче. И Дивеев вышел в основе ЦСКА в матче против бывшей команды.

19-летний дебютант сыграл надёжно.

Дзагоев

Предыдущий матч «армейцы» проводили против «Картахены» и хотели бы его поскорее забыть, несмотря на победу. Алан Дзагоев. Кресты. И на этого футболиста в нынешнем сезоне Гончаренко уже может не рассчитывать.

Вопрос дня. Вернётся ли Дзагоев таким, каким мы его помним? Алан Дзагоев получил травму крестообразных связок и пропустит около полугода. Сможет ли он вернуться на свой уровень? Вопрос экспертам.

Состав

Виктор Гончаренко выставил на игру такой состав. С четырьмя защитниками.

Факт

Во время зимней паузы ЦСКА не проиграл ни разу. 9 матчей, 7 побед и 2 ничьи. Это с учётом «Уфы».

Голы

Счёт открыл Фёдор Чалов. Это третий гол лучшего бомбардира в контрольных матчах.

На 87-й минуте Вячеслав Кротов отличным ударом сравнял счёт.

Спустя минуту Такума Нисимура, который провёл очень хороший матч, принёс победу ЦСКА.

Замены

Такума Нисимура поменял в перерыве Арнора Сигурдссона. Во втором тайме на поле вышли Яка Бийол и Дмитрий Ефремов, Лассана Н'Диайе, для которого этот матч стал дебютом за ЦСКА и Наяир Тикнизян. Гончаренко дал поиграть всем футболистам, которые были в заявке.

В ЦСКА едет чемпион Африки. Он будет конкурировать с Чаловым Лассана Н’Диайе выиграл свой первый трофей, будучи игроком «армейцев».

Игра

ЦСКА провёл игру уверенно, с большим территориальным преимуществом. Моментов было немного, но и создать что-то сопернику у своих ворот «армейцы» не позволили.