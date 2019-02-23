Кейн вернулся после травмы и забил. Но «Тоттенхэм» отстаёт от лидеров

Лучший бомбардир чемпионата мира в России Гарри Кейн получил в середине января травму связок левой лодыжки и должен был восстанавливаться как минимум до начала марта. Без своего ведущего нападающего «Тоттенхэм» сыграл семь матчей, включая первую встречу 1/8 Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Поначалу у «шпор» были очевидные проблемы с атакой, но потом Маурисио Почеттино смог компенсировать потерю Кейна. В этом смысле очень помогло возвращение Сон Хын Мина с Кубка Азии, да и Фернандо Льоренте нашёл себя. Разгромом «Боруссии» на «Уэмбли» со счётом 3:0 партнёры дали понять Кейну, что тот может не спешить с восстановлением.

«Тоттенхэм» разгромил Дортмунд на «Уэмбли». Без Кейна и Алли! Потрясающая работа Маурисио Почеттино.

Но Гарри – феномен: приступил к тренировкам и вернулся на поле на две недели раньше запланированного срока. Почеттино, оценив состояние нападающего, выпустил его сегодня в основе в выездном матче 27-го тура АПЛ с «Бёрнли». И Кейн забил! На 65-й минуте при счёте 1:0 в пользу хозяев он быстро сообразил и хорошо открылся, когда Дэнни Роуз выбрасывал аут. Получил передачу из рук защитника, нападающий влетел в штрафную соперника и «проткнул» мяч правой ногой.

Тем не менее возвращение Кейна не принесло удачи «Тоттенхэму». Команда Почеттино прервала поражением серию из четырёх побед подряд. В начале второго тайма «шпоры» пропустили после подачи углового (молодой Хуан Маркос Фойт проиграл воздух Крису Вуду), а в концовке ужасный вынос мяча Сержем Орье создал победную атаку «Бёрнли» по центру. «Тоттенхэм» упустил шанс сократить отставание от «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» до двух очков. Действительно, в чемпионской гонке АПЛ участвуют лишь двое.