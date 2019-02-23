Роша – аут. Кто сыграет за «Спартак» с «Краснодаром»

В тот момент, когда Месси забивает супергол «Севилье» — стыдно писать о том, как «Спартак» Кононова выглядел в позиционных атаках в матче с «Шерифом». Скажу больше – об игре в Турции лучше вообще забыть и сосредоточиться на общих моментах. После трёх побед на катарском Кубке Матч Премьер «Спартак» не выиграл ни одного из шести контрольных матчей. Но болельщикам нет смысла огорчаться, ведь на результат влияли как серьёзные нагрузки, так и эксперименты тренерского штаба. За 18 таймов Олег Кононов перепробовал больше десятка персональных и тактических вариаций, из которых соберёт лучший состав к возобновлению сезона. Сразу после матча с «Шерифом» мы предлагаем свою версию «старта» основанную на увиденном в январе и феврале.

Вратарь – Александр Селихов

И Максименко, и Селихов провели отрезок на сборах без видимых спадов и ляпов. Ключевым же критерием при выборе основного голкипера на эту часть сезона должен стать опыт. За плечами у Селихова – полноценный сезон в основе «Спартаке», Лига чемпионов и попадание в расширенный состав сборной России. Юный же Максименко должен получить в распоряжение матчи Кубка России.

Центральные защитники – Боккетти, Джикия

Безальтернативный вариант на игры с «Краснодаром» и «Уралом» в период дисквалификации Кутепова. Правда, в этом дуэте есть проблема: оба футболиста яркие, активные и горячие, что может привести к созданию непредсказуемых моментов у ворот «Спартака». Но есть предположение, что сразу после паузы холодный Кутепов заменит Боккетти.

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Левый защитник – Лоренсо Мельгарехо

На правом фланге «Краснодара» играет очень быстрый и предпочитающий дриблинг Вандерсон. Опытный Комбаров – не лучший вариант для его опеки из-за разницы в скорости. Юный Айртон – из-за частых позиционных провалов.



Получается, что в составе «Спартака» на данный момент есть лишь один резвый и дисциплинированный футболист, обладающий неплохим навыком игры в обороне. Это Лоренсо Мельгарехо, также способный помочь команде в атаке и являющийся самым полезным футболистом при стандартах в атаке. Только с «Шерифом» парагваец сделал две скидки на гол, которыми партнёры не воспользовались лишь по случайности.

Правый защитник – Николай Рассказов

Виктор Классон – один из лучших и самых хитрых футболистов РПЛ. Его козырь – пространство при встречных атаках, а также игра 1 в 1. Выход Айртона справа может сделать жизнь «Краснодара» слишком легкой, а вот Рассказов, напротив, будет действовать проще, злее и вряд ли отпустит активного шведа.

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Опорная зона – Глушаков и Зобнин

Кононов собирается использовать двух опорников и после травмы Фернандо наигрывал именно вариант центра с Глушаковым и Зобниным, отправляя Гулиева на правый фланг. Однако контрольные матчи показали, что Аяз куда увереннее смотрится на своей позиции. На данный момент – он первый кандидат на замену.

Левый фланг – Софьян Ханни

Роша не убедил. Его 11 миллионов – полный аут. В основе же должен играть обладающий последним пасом Софьян Ханни, способный безболезненно смещаться в центр, освобождать зону для подключений Мельгарехо, которого, в свою очередь, будет страховать двужильный Зобнин.

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Правый фланг – Александр Ломовицкий

В игре с «Шерифом» он поучаствовал в забитом мяче, заработал опасный штрафной и нанёс неплохой удар. Не так много, но конкуренты сделали ещё меньше. Заменить же Ломовицкого может целая группа футболистов: Роша, Ташаев, Мельгарехо, Глушенков и при желании Гулиев с Луисом Адриано.

Атака – Зе, Адриано

Всё просто. Это лучшие игроки команды. И даже если в контрольных матчах на сборах Зе с Адриано иногда ходили пешком, убирали ноги, то к возобновлению сезона должны включиться. Главное для Кононова сейчас, что оба подходят к матчу с «Краснодаром» без травм.

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И если расценивать качество состава, то можно ещё раз остановиться на следующих проблемах.



1. Есть сомнения, что эти футболисты подходят под «стеночки и забегания».



2. На флангах отсутствуют игроки уровня Влашича или Промеса, способные создать момент из пустоты.



3. Травма Фернандо заранее лишает Кононова нескольких мячей со стандартов.



В связи с этим перспективы «Спартака» можно назвать туманными. Но, надо признать, они всё-таки не настолько призрачные, как у сборной России Черчесова перед чемпионатом мира.