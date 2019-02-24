«Челси» запретили регистрацию новичков. «Манчестер Сити» следующий?

«Марсель» отказал российскому клубу в продаже защитника Амави за € 12 млн

Неназванный российский клуб проявлял интерес к французскому защитнику «Марселя» Жордану Амави. Об этом сообщает La Provence.



По данным источника, россияне были готовы заплатить за футболиста € 12 млн, но «Марсель» не устроило данное предложение. Также этот вариант не устроил самого Амави.

24-летний Амави является воспитанником «Ниццы». В «Марсель» он перешёл из «Астон Виллы» в 2017 году. Сумма трансфера составила € 10 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 20 матчах французского национального чемпионата, в которых стал автором двух результативных передач. Его контракт с марсельским клубом действителен до лета 2021 года.



Амави сыграл 10 матчей за молодёжную сборную Франции и отметился одним забитым мячом.

Месси укрепил лидерство в гонке за «Золотой бутсой»

Форвард каталонской «Барселоны» Лионель Месси продолжает возглавлять гонку за «Золотой бутсой». В выездном матче 25-го тура испанской Примеры с «Севильей» (4:2) аргентинец стал автором хет-трика. В нынешнем сезоне чемпионата Испании Месси забил 25 мячей в 23 играх.



Главным соперником лидера «Барселоны» в борьбе за «Золотую бутсу» является нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе, записавший в актив 22 гола в 20 матчах французской Лиги 1. Третье место занимает форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (19 мячей в 24 встречах итальянской Серии А).



Гонка за «Золотой бутсой»



1. Лионель Месси («Барселона») — 25 голов



2. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 22



3. Криштиану Роналду («Ювентус») — 19



4. Кшиштоф Пёнтек («Милан») — 18



5. Эдинсон Кавани («ПСЖ») — 17



6. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 17



7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») — 17



8. Фабио Квальярелла («Сампдория») — 16

9. Дуван Сапата («Аталанта») — 16



10. Николя Пепе («Лилль») — 16



11. Луис Суарес («Барселона») — 16

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«Бавария» сравнялась по очкам с «Боруссией» Д в Бундеслиге, обыграв «Герту»

В матче 23-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала берлинскую «Герту». Встреча прошла в Мюнхене на «Альянц-Арене» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал полузащитник Хави Мартинес, отличившийся на 62-й минуте после передачи хавбека Хамеса Родригеса.



«Бавария» набрала 51 очко и догнала дортмундскую «Боруссию» в турнирной таблице чемпионата Германии. «Шмели» продолжают занимать первое место, поскольку имеют лучшую разницу забитых и пропущенных мячей. Кроме того, у них одна игра в запасе.

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«Спартак» проиграл молдавскому «Шерифу» в товарищеском матче

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с молдавским «Шерифом». Встреча состоялась в турецком городе Белек на тренировочном поле отеля «Макс Роял» и завершилась поражением российской команды со счётом 1:2.



Автором первого гола стал защитник «Шерифа» Владимир Ковачевич, отличившийся на 42-й минуте. В компенсированное время первого тайма преимущество молдавского клуба удвоил хавбек Антун Палич. На 61-й минуте один мяч отыграл полузащитник красно-белых Софьян Ханни.

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Солари: календарь странный, неправильно, что «Реал» и «Барса» в разных условиях

Главный тренер «Реала» Сантьяго Солари поделился ожиданиями от матча 25-го тура испанской Примеры с «Леванте». Также Солари прокомментировал ситуацию с календарём перед матчами с «Барселоной» в Кубке Испании и Примере.

«Мы уже потеряли очки на прошлой неделе, отставание от «Барселоны» вновь увеличилось. Мы должны вести борьбу до конца.



Завтра нас ждёт матч на стадионе, где всегда сложно играть. Нам нужно действовать интенсивно, чтобы победить. Нужно включиться в игру с первой минуты, высоко прессинговать соперника.



Предстоящие матчи с «Барселоной»? Календарь вызывает вопросы. Неправильно, что мы играем в разных условиях (у «Барселоны» будет на один день больше для отдыха. — Прим. «Чемпионата»). Конечно, это серьёзная задача для нашей команды», — сказал Солари во время пресс-конференции.

Солари круто работает над ошибками. С ним «Реал» снова конкурент «Барселоне» Мадридцы были готовы и к выходу Месси.

С приходом Солари «Реал» выигрывает чаще, чем «Барса». Как он это делает Рассказываем, что Солари изменил за три месяца.

«Манчестер Сити» вслед за «Челси» могут запретить регистрировать новичков

ФИФА может наложить трансферный запрет «Манчестер Сити» на два трансферных окна, сообщает Daily Mail. Ранее аналогичные санкции были приняты в отношении «Челси».



«Манчестер Сити» подозревают в нарушении правил, связанных с подписанием иностранных игроков в возрасте до 18 лет. В отношении «Манчестер Сити» ведётся расследование.



Напомним, схожим санкциям недавно подвергались «Барселона» и мадридский «Атлетико». В связи с этим новичкам команды, среди которых были такие игроки, как Арда Туран и Диего Коста, пришлось ждать полгода, чтобы дебютировать за новый клуб.



Ранее лондонский «Челси» на своём официальном сайте объявил о намерении подать апелляцию на решение ФИФА о наложении на клуб трансферного запрета.

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Анчелотти: причиной ссоры с Пересом стал Бэйл

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти признался, что одной из причин ухода из «Реала» стал конфликт с президентом клуба Флорентино Пересом из-за нападающего Гарета Бэйла.



«В команде необходим альтруизм, потому что если что-то и сводит с ума в футболе, так это игроки, которые проявляют эгоизм во время матча. Есть игроки, которые не отдают мяч партнёру, даже когда это необходимо. Один из таких — Гарет Бэйл. Я заплатил за это карьерой в „Реале“.



Причиной ссоры с Флорентино Пересом стало то, что я решил заменить Бэйла в матче с „Валенсией“. В одном из моментов Бэйл должен был отдать пас Бензема, который отправил бы мяч в пустые ворота, но вместе этого пробил сам. Я заменил Бэйла, и произошёл конфликт. Возможно, немного здравого эгоизма необходимо нападающему, но он ни в коем случае не должен быть чрезмерным», — приводит слова Анчелотти Football Italia со ссылкой на Il Napolista.