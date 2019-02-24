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Девушка Пёнтека — красота дня

Паулина Процик
София Михайлова
Фото: instagram.com/paulynaaa_a
Она вдохновляет Пёнтека на рекорды
Девушка главного нападающего Европы последних нескольких месяцев.
Футбол / Италия

Кшиштоф Пёнтек в сезоне-2018/19 ворвался в мировую элиту нападающих. Великолепно проявив себя в «Дженоа», он перешёл в «Милан», где и не думает успокаиваться. У поляка уже семь голов в шести матчах за «россонери», и с ним команда забыла, что такое поражение. У «нового Левандовского» в этом сезоне уже 26 голов во всех турнирах. Больше только у Месси — 30.

А ведь Кшиштоф вполне мог оказаться в России прошлым летом. Им активно интересовались несколько клубов РПЛ. А значит, с поляком в Россию могла перебраться его девушка — Паулина Процик. Знакомимся с той, кто вдохновляет форварда на голы.

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