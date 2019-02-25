У РФС новый президент. Скоро будет новый руководитель Евро-2020

Перемены в футбольном руководстве не ограничатся назначением нового президента РФС. Как нам стало известно, вскоре будет новый начальник и у оргкомитета Евро-2020. Структуры, которая будет осуществлять подготовку Санкт-Петербурга к континентальному первенству. Пока оргкомитетом руководит Алексей Сорокин.

Справка «Чемпионата»



Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Санкт-Петербург примет три матча группового турнира Евро-2020 (как минимум два их них — с участием сборной России, если она пройдёт отбор) и 1/4 финала. Также встречи пройдут в Риме, Мюнхене, Баку, Копенгагене, Бухаресте, Амстердаме, Дублине, Бильбао, Будапеште, Брюсселе и Глазго. Полуфиналы и финал состоятся в Лондоне.

Кадровый пасьянс в РФС

На прошлой неделе российский футбол получил нового руководителя. В ближайшие пару месяцев он будет входить в дела, подробно изучая как внутренние, так и внешние процессы, в которые вовлечён российский футбол. Должен быть представлен и новый аппарат РФС. Имена возможных помощников Александра Дюкова в кулуарах назывались не раз (это хорошо знакомые ему по «Зениту» Максим Митрофанов и Илья Геркус), но сам президент пока не обозначал конкретики по назначениям на ключевые посты. Отметил только, что этот вопрос будет рассмотрен в ближайшее время.

Не до конца пока ясно и то, в какой роли продолжит трудиться Александр Алаев, который и занимался основной операционной работой в РФС в 2018 году — с момента, когда Виталий Мутко объявил о формальном уходе в тень. По поводу его будущего Дюков на своей первой пресс-конференции в роли президента РФС заявил следующее: «Алаев прекрасно зарекомендовал себя, исполняя обязанности президента РФС, хочется таких людей в футболе больше. У нас сотни задач. Каждому место в строю найдётся. Возможно, кто-то придёт в РФС, но не для замены кого-то. Уйдут только те, кто не будет справляться. Новые люди придут под новые задачи и проекты».

Первые слова нового президента РФС. Деньги, Кокорин и крымский футбол Большая пресс-конференция Александра Дюкова после выборов.

Почему может уйти Сорокин?

Один из важных участков работы – подготовка к проведению Евро-2020 в Санкт-Петербурге, а также продвижение в УЕФА российской заявки на финал Лиги чемпионов в 2021 году (на это право от России, если кто забыл, также претендует Санкт-Петербург). На данный момент оргкомитет возглавляет Алексей Сорокин, который плодотворно потрудился при подготовке нашей страны к домашнему чемпионату мира. Но, как нам стало известно, не исключён вариант, при котором он в ближайшее время покинет эту должность. Причина простая – ему надо сосредоточиться на работе в ВЭБе, куда он перешёл после ЧМ.

Кто вместо него?

В этой связи актуальным сразу станет вопрос, кто придёт ему на смену. По данным источников, наблюдательный совет оргкомитета возглавит Ольга Голодец – как профильный вице-премьер. А вот вопрос с менеджером, который будет осуществлять управление текущими процессами, пока не решён.

Соответствующее предложение, по нашим данным, получал и.о. губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов. Однако он занят предвыборной кампанией, и брать на себя ответственность за организацию футбольных мероприятий оказался не готов. По-своему это даже плюс – всё-таки главе оргкомитета необходим футбольный опыт. Тот же Алексей Сорокин, прежде чем его возглавить, несколько лет трудился в РФС.

Хорошей кандидатурой был бы сам Александр Дюков – опять же если бы не его нынешняя загрузка в РФС. Вряд ли он будет иметь время и возможность руководить ещё одной футбольной структурой.

В числе кандидатов также называются вышеупомянутые Геркус и Алаев. Первый запомнился футбольными успехами в «Локомотиве» — во время его президентства команда взяла Кубок России и впервые за 14 лет стала чемпионом России. Но определённые вопросы вызвало досрочное прощание Геркуса с руководящей должность в «Локо». Последний год его работы прошёл под знаком конфронтации с главным тренером Юрием Сёминым. Сложные отношения были у него и с советом директоров, итогом чего и стало расставание.

Геркус: Сёмин к моему уходу не имеет никакого отношения Теперь уже бывший гендиректор «Локомотива» — о времени, проведенном в клубе и причинах расставания.

За Алаевым – в целом успешная работа на своём посту в год чемпионата мира. У него хорошая репутация в УЕФА. Вопрос только в том, каким окажется его будущее в Российском футбольном союзе. Захочет ли его сохранить новый президент РФС или он всё же будет набирать полностью новую команду под себя?

В любом случае пока здесь остаются вопросы. Вместе с тем определяться нужно как можно скорее. Уже в мае УЕФА будет выбирать город, который примет финал Лиги чемпионов сезона-2020/21. Времени осталось мало – и ясность должна наступить в ближайшее время.