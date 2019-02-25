На льду Байкала провели официальный футбольный матч. Как это возможно?!

Один из создателей играющей в открытом чемпионате города Иркутска команды «Легенда» Дмитрий Берденников смотрел в YouTube выпуски шоу Евгения Савина «КраСава» и решил написать ему. Он рассказал, что в регионе нет нормальной инфраструктуры, но это не помешало трём футболистам с разных сторон Байкала — Роману Зобнину, Фёдору Кудряшову и Владимиру Гранату — дорасти до участия в чемпионате мира — 2018. Берденников был настойчивым: он продолжал рассказывать Савину ужастики о местной нефутбольной действительности и добился обратной связи.

Савин предложил довести ситуацию до абсурда и сыграть на льду Байкала в валенках.



Берденников рассказал об идее председателю федерации футбола города Иркутска Артёму Райникову. «Он адекватно оценил, что эта клюква никому не нужна, и предложил другую тему — взять обычный календарный матч зимнего первенства и вынести его в новую локацию. А так как матч официальный, а не представление с приглашёнными звёздами и местными чиновниками, то решили делать по-серьёзному», — рассказывает руководитель медиагруппы ФФГИ Сергей Почекутов.



Так за пять недель до календарной встречи «Легенды» и «Иркута», началась подготовка к самому необычному матчу этой российской футбольной зимы.

Фото: Анна Муратова/Евгения Айвазова

Федерация футбола города Иркутска отличается от типичного российского спортивного органа власти. Она не была основана чиновниками — её создавали местные активисты, которые устали смотреть, как бездействие уничтожает игру в городе. Юрист Артём Райников сумел объединить вокруг себя несколько единомышленников, и вместе они за короткий срок создали мощную структуру. У ФФГИ чётко работающий устав, регламентированное трансферное окно, решающее главную проблему низового футбола (игроки выходят на поле за несколько команд одновременно), и главное — большое количество свежих идей.



Финал открытого Кубка города стал для ФФГИ первым проектом-вызовом. Он проводится на главном городском стадионе при всех атрибутах серьёзного матча: развлекательная программа, видеосъёмка, чирлидинг, оркестр, красивый кубок и арка для победителей — точно такая, как в какой-нибудь Лиге чемпионов. Это имеет отдачу: на финал Кубка города приходит больше зрителей, чем на матчи местного «Зенита» в ПФЛ. Просто посмотрите, как круто это выглядит.

Проведение матча на льду Байкала стало вторым вызовом для молодой и дерзкой организации. «К сожалению, когда футболисты постоянно играют у себя в повседневных соревнованиях — это уже банально. А мне бы хотелось, чтобы люди видели: футбол — это праздник, я сам в это искренне верю. И для того чтобы сделать праздник, вовсе не обязательно иметь кучу денег, вовсе не обязательно иметь административный ресурс», — говорит Артём Райников о том, почему идея была так быстро принята к реализации.



Впрочем, до самого праздника у ФФГИ было много напряжённой работы.

Первая проблема, с которой столкнулись активисты федерации, — подготовка снежной поляны. «В этом году у нас на Байкале снега совсем немного. Его и всегда не очень много: там постоянный боковой ветер, который снег выдувает. А в этом году вообще была бесснежная зима, кроме того на протяжении трёх недель стояли лютые морозы — минус 25-минус 30. Всегда эти морозы сопровождаются антициклоном, поэтому снег не выпадал. В результате Байкал окреп до того, что по его льду могли ходить танки — метр, это очень серьёзно, но с другой стороны весь снег выдуло. Когда мы в прошлое воскресенье запустили туда первую бригаду наших волонтёров, они очень пессимистично посмотрели на возможность сделать это», — рассказывает Райников.

Руководитель медиагруппы ФФГИ Сергей Почекутов менее дипломатичен, зато сразу понятно, как тяжело давались последние дни подготовки: «Были разные гениальные мысли, как закатать поляну на льду, но даже погода сказала нам, что мы можем идти в задницу с этой идеей».



Снег в итоге пришлось перевозить из другого места на озере — в тихих заводях его не выдувает. Здесь тоже без сложностей не обошлось. «У нас было с этим целое приключение. Мы брали снег с того же Байкала — только из других мест, там, где есть тихие заводи и снег наметает. Одна из местных жительниц пришла и сказала: „Вы мне здесь загрязняете Байкал, а я вообще отсюда воду набираю“. И она написала жалобу — якобы мы нарушаем санитарно-экологические нормы. Нам пришлось как раз в тот день, когда мы планировали вывезти весь снег, отменять работы через два часа после их начала — хотя планировали работы на восемь часов.

Фото: Анна Муратова/Евгения Айвазова

Дальше пришлось максимально использовать то, что есть — как тонкий кусок масла по нескольким ломтям хлеба размазывать снег, по округе возле локации ещё его подкапывать, потом на следующее утро ждать, чтобы всё схватилось. Снег очень крепко схватывается за лёд, но не сразу. Поэтому пришлось разрабатывать целую технологию: приехали рано утром — укатали, посмотрели, где ещё есть открытые участки, опять подлатал, подождал, на следующий день укатал. На первый взгляд, работа кажется нудной — но она такая и есть. То, что сделали ребята, — это просто фантастика", — рассказывает Райников.



Параллельно с тем, как в лёд Байкала вмерзала снежная поляна, ФФГИ нужно было решить ещё ряд организационных задач. Самая важная — получить добро на проведение матча от МЧС. Главное управление МЧС по Иркутской области не рекомендовало проводить мероприятие — но это стандартная бюрократическая практика переноса ответственности на тех, кто выдвигает инициативу. По факту спасатели не запрещали играть на льду, но и не разрешали — в итоге навстречу пошёл Байкальский поисково-спасательный отряд. «Они в этой истории хорошие. Они спасали пацанов от мороза и помогали нам со съёмкой промо-ролика», — рассказывает Почекутов.

Почти всю работу на себя взяли четыре-пять волонтёров — в день матча помогали ещё трое. За это время иркутяне успели подготовить трибуны на ледяных опорах, зону околоматчевой активности, сувенирную продукцию и даже специальный мерч к матчу. ФФГИ удалось договориться с местной туристической фирмой «Истэнд», которая стала главным партнёром события. Его общий бюджет сопоставим со средней месячной зарплатой футболиста ФНЛ. О деньгах Артём Райников говорит спокойно: для него главное — сделать качественный праздник.



К стартовому свистку у снежной поляны на льду собралось несколько сотен зрителей. «Мы никогда не играли при болельщиках, и эта атмосфера в Листвянке была чем-то новым, неожиданным и очень приятным», — признаётся футболист «Иркута» Никита Братеньков. Его команда могла в таком примечательном матче здорово помешать сопернику — если бы «Легенда» побеждала, то становилась бы чемпионом Лиги 2 Открытого чемпионата города Иркутска.

Фото: Анна Муратова/Евгения Айвазова

И матч соответствовал работе и атмосфере вокруг него. Евгений Савин, который официально был заявлен за «Легенду» и получил идентификационную карту игрока от ФФГИ, сначала забил сам, а затем отдал голевую передачу на Максима Карпушева. 2:0 — и казалось, что «Иркут» в ослабленном составе не сможет вернуться в игру. Но сначала они отыграли один мяч, а затем оказались в большинстве. Федерация футбола города Иркутска пригласила обслуживать матч на льду арбитра РПЛ Романа Галимова — с ним у организации дружеские отношения по линии подготовки судей, которой ФФГИ уделяет большое внимание.

Последние минуты прошли в попытках «Иркута» спастись, но несколько штрафных и подключение вратаря на чужую половину команде не помогли — «Легенда» победила и стала чемпионом Лиги 2. «Играть было одно удовольствие, я получил настоящий футбольный кайф. После финального свистка эмоции просто зашкаливали. Мы стали чемпионами за тур до конца, плюс на матче были жена с ребёнком. Фантастика!» — восторгается автор победного гола Максим Карпушев.



«У нас в команде федерации все — люди занятые. Все они делают очень неплохую карьеру у себя на основной работе, есть среди них вполне успешные бизнесмены. Но все они готовы для такого мероприятия даже своими руками биотуалеты переносить, таскать генераторы, вставать в пять утра и приезжать за 65-70 километров за город. Я называю это подвижничеством. Сейчас, после матча, я впервые за долгое время подумал, что я не один такой псих», — говорит Артём Райников.



И он уже знает, какое следующее большое событие станет вызовом для его небольшой организации.



«Чемпионат» благодарит Никиту Дрессена за помощь в подготовке материала.