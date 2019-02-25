Система VAR – опять герой матча с участием «Реала». «Леванте» засудили?

В пользу «Реала» назначили два пенальти. А «Леванте» два пенальти не дали.

После матча 25-го тура чемпионата Испании «Леванте» – «Реал» многие опять скажут, что президент «сливочных» Флорентино Перес сидит за пультом и управляет системой VAR.

В первом тайме игры на «Сьюдад де Валенсия» судья Игнасио Иглесиас Вильянуэва не назначил пенальти в ворота Мадрида в спорной ситуации и наказал одиннадцатиметровым хозяев, затянув с решением на целую минуту. Трибуны стадиона в Валенсии ходили ходуном, когда болельщики «Леванте» свистели и прыгали от негодования, обвиняя Вильянуэву и VAR во всех грехах.

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Что же случилось в этих моментах? На 20-й минуте нападающий «Леванте» Хосе Моралес упал в штрафной «Реала» после единоборства с Дани Карвахалем. Ситуация на самом деле настолько сложная, что невозможно вынести однозначного решения. При желании судья мог бы разглядеть и захват рукой, и контакт ног игроков.

Пенальти в ворота «Леванте» на 43-й минуте был поставлен за игру рукой в штрафной. Мяч действительно попал в руку полузащитнику Энису Барди, а противоречивость этого момента в том, что македонец защищал лицо. Скорее всего, судья всё-таки прав.

«Леванте» в первом тайме вообще откровенно не везло. Два эпизода с пенальти. Два попадания в штангу ворот «Реала». Тем не менее во втором тайме хозяева сумели отыграть пропущенный от Карима Бензема гол с «точки». Рохер Марти опередил Начо после кросса с левого фланга в исполнении Моралеса. Интересно, что перед этим футболисты «Леванте» ещё раз потребовали от судьи назначить одиннадцатиметровый – за игру рукой уже в штрафной «Реала».

Но всё это были цветочки. Кислую ягодку «Леванте» проглотил на 78-й минуте. Вильянуэва поставил второй пенальти в ворота хозяев, посчитав, что Шейк Дукуре, стремясь выбить мяч, ударил по ноге Каземиро. Повтор же скорее наводит на мысль о симуляции со стороны бразильца. На сей раз с «точки» пробил вышедший на замену Гарет Бэйл. Забив гол, валлиец отказался принимать поздравления партнёров. Настолько достала Бэйла критика.

В концовке судья просто разошёлся! Удалил с поля Начо, а со скамейки запасных «Леванте» – экс-полузащитника «Рубина» Рубена Рочину. Скандальную работу Вильянуэвы будут теперь долго обсуждать. «Реал» вымучил победу и по-прежнему отстаёт на девять очков от «Барселоны», с которой сыграет через три дня в Мадриде в ответном матче полуфинала Кубка Испании.