Антиспартаковский футболист. В чём секрет эффективности Ивелина Попова

Ивелин Попов перешёл в «Спартак» из «Кубани» летом 2015 года за 6 млн евро. Это был романтичный период, когда красно-белые только-только подписали Дмитрия Аленичева и объявили о намерении вернуть фирменный атакующий стиль. Трансфер болгарина сопровождался восторженными возгласами, на него надеялись как на ведущего центрального полузащитника, выполняющего функции плеймейкера. «Ивелин – очень сильный, техничный и комбинационный игрок», — описывал качества новичка новый главный тренер.

Попова рассматривали исключительно в центральной зоне, пытались строить вокруг него игру, навешивали на его плечи основные организаторские функции. Сначала он выходил в паре с другим атакующим полузащитником – Широковым, а потом, когда стало понятно, что при такой расстановке повышается уязвимость опорной зоны (да и у Широкова вдобавок начались тяжбы с контрактом), Ивелин стал единственным плеймейкером.

Проблем меньше не стало. Попов не показывал прежней эффективности, сразу же просел в статистике результативных действий. В сезоне-2013/14 в «Кубани» у него было «6+12», в 2014/15 – «4+6», а в дебютном сезоне в «Спартаке» — «4+1». Правда, нужно оговориться о меньшем количестве игрового времени – Ивелина досрочно убирали с поля в 2/3 игр, но факт замен тоже говорит о многом. Да и чисто визуально его игра стала выглядеть не столь привлекательно, как прежде.

Попов за 5 минут влюбил в себя Ростов. Он вывел команду в полуфинал Кубка Карпин по-гроссмейстерски разложил матч с «Краснодаром». «Быки» без Ари с игры не забивают.

Кто-то предполагал, что Попов попросту футболист не для больших клубов, а эдакий «первый парень на деревне» из-за особенностей менталитета, однако главная причина всё же крылась не в этом. Дело исключительно в его тактической натуре и всеобщих заблуждениях. Непонятно, почему «Спартак» вообще несколько лет назад решил, что Ивелин – конструктор и организатор, способный играть в позиционный футбол. Ведь даже в «Кубани», где Попов выходил центральным атакующим полузащитником (да и в сборной Болгарии), он выполнял совсем иную роль – был не диспетчером, а оттянутым скоростным нападающим, разгоняющим атаки при контратакующей модели.

Именно такой стиль – его любимая среда, это можно было проследить даже в «Спартаке», на первых порах при Каррере, когда красно-белые перестали пробовать играть во владение и сделали упор на мгновенную работу в переходных фазах и вертикальность. Попов часто оказывался в передней линии, забил отличные голы «Рубину» в Казани с позиции центрфорварда и «Локомотиву», открывшись в штрафной вторым темпом. Ярко выраженный плеймейкер той команде был не нужен, поэтому от болгарина не просили то, чего он делать не очень-то и умеет. Разворот под давлением в статике, быстрые решения в окружении соперников, разрезающие пасы в статичных атаках без скорости и пространства – этими качествами, необходимыми для классической «десятки», Попов никогда не обладал.

Тогда как со своей дистанционной скоростью, поставленным ударом и умением открыться в штрафной Ивелин всегда был неплохим завершителем. Именно на эти характеристики сделал ставку, например, Курбан Бердыев, когда получил Попова в аренду в «Рубине» год назад. Болгарин был у него вторым форвардом при схеме 3-5-2 и за девять матчей успел отметиться четырьмя голами и одной результативной передачей. В «Спартаке» в первой половине прошлого сезона за 13 игр у него было «0+0».

Точно так же теперь его использует и Валерий Карпин в «Ростове». Попов для него – ни в коем случае не полузащитник, обязанный возиться с мячом в центральной зоне, а нападающий, принимающий качественные решения при быстрых атаках. Неудивительно, что почти сразу экс-спартаковец начал приносить пользу. Очень показательной в этом плане стала контрольная игра с латвийским «Вентспилсом», где Ивелин сначала превосходно оторвался от двух соперников на длинном рывке и выдал пас на пустые ворота Сигурдарсону, а потом забил сам, опять-таки убежав один на один с центра поля.

Вчера Попов снова сыграл по-королевски. Его потрясающий гол «Краснодару» в четвертьфинале Кубка России, с двумя ложными замахами в чужой штрафной и чётким ударом, опять родился в контратакующей среде.



Вот увидите: он станет одним из лидеров «Ростова». Но «Спартак» ругать за разрыв контракта с болгарином ни в коем случае нельзя – в футболе Кононова Попов действительно бы не пригодился. Покритиковать клуб можно лишь за то, что тот приобрёл не самого подходящего по стилистике игрока три с половиной года назад, а потом усердно пытался выжать из него качества, которыми он не обладает.