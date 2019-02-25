5 лучших голов Серии А. Сочные видео 25-го тура

Из-за переноса матча «Рома» – «Удинезе» на этот раз мы выбирали из 9 игр, а не 10. Если вас когда-нибудь спросят о том, как правильно бить с точки, то покажите мячи Милиака и Мурьеля.Впрочем, тут набралось еще несколько красивых голов.

5. Очень точный удар Кастильехо в одно касание

4. Два игрока «Фрозиноне» раскатали защиту «Ромы»

3. Шикарный дальний удар Политано

2. Хитрый удар Милика под стенкой

1. Фантастический по точности удар Мурьеля

Она вдохновляет Пёнтека на рекорды Девушка главного нападающего Европы последних нескольких месяцев.

Бонус. Гол Джеко далеко не самый красивый, а забит и вовсе чем-то в районе паха, но мяч точно получился крайне эмоциональным – «Рома» вырвала победу на 95-й минуте!