5 лучших голов Серии А. Сочные видео 25-го тура

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Чемпионат Италии. Видео голов Милиака и Мурьеля за «Наполи» и «Фиорентину»

5 лучших голов Серии А. Удар Мурьеля
«Чемпионат»
Фото: Gabriele Maltinti/Getty Images
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Футбол / Италия

Из-за переноса матча «Рома» – «Удинезе» на этот раз мы выбирали из 9 игр, а не 10. Если вас когда-нибудь спросят о том, как правильно бить с точки, то покажите мячи Милиака и Мурьеля.Впрочем, тут набралось еще несколько красивых голов.

5. Очень точный удар Кастильехо в одно касание

4. Два игрока «Фрозиноне» раскатали защиту «Ромы»

3. Шикарный дальний удар Политано

2. Хитрый удар Милика под стенкой

1. Фантастический по точности удар Мурьеля

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Бонус. Гол Джеко далеко не самый красивый, а забит и вовсе чем-то в районе паха, но мяч точно получился крайне эмоциональным – «Рома» вырвала победу на 95-й минуте!

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