Выпустят ли Кокорина и Мамаева под залог? LIVE

11:35. Барик — следователю: «Почему вашу работу нельзя выполнять, пока ребята под домашним арестом? Чтобы они срок наказания реальный отбыли за преступление, которого не совершали?»

11:32. Послушаем адвоката Барика (защищает К.Кокорина): «Как я понимаю, суд даже не читал показания свидетелей. Пишут о причастности моего подзащитного к хулиганству, которого тут нет. Только благодаря обвинению в хулиганстве у следствия появилась возможность на самую строгую меру пресечения. И для нас очевидно, что обвинение предъявили только для этого, чтобы ребята полгода находились под стражей. Сам потерпевший говорит, что его Кирилл Кокорин не бил. Это есть в материалах дела с очной ставки. У потерпевшего Гайсина рана нижней губы, не потребовавшая наложения швов. И нанесена она не Кириллом.

Мало кто из обвиняемых отличается способностями или желанием рецидива. Суд будто закрывает глаза и не видит реального положения дел, не видит логики».

11:30. Слово предоставляется старшему Кокорину. «Единственное, что хочу сказать, на предыдущем апелляционном суде следствие попросило чуть-чуть времени до января. Сейчас уже март», — напомнил футболист. Немного забежал вперёд, но смысл претензии понятен.

11:19. Ромашов утверждает, что Соловчук был на больничном три дня, Пак — десять, а Гайсин — ни одного.

11:17. По словам адвоката, они отправили три разных заключения, от «Зенита», РФС и итальянских врачей, которые делали Кокорину операцию на колене. Все они установили, что ему нужен специальный восстановительный режим со специальным оборудованием и препаратами.

11:16. А вот действительно любопытная подробность от адвоката Ромашова: «Пак настаивает, что у него была закрытая черепно-мозговая травма. Но никаких травм головы у него не имелось, согласно медицинскому заключению. У него содрана руку и кожа на лопатке. Вот вам и дополнительные материалы».

11:13. «Никто не отрицает нанесения побоев, но это 113 статья, — продолжает Ромащов. — А вот относительно хулиганства им вменён квалифицирующий признак. Где обоснованность подозрений? Как мы указывали в своей жалобе, 26 декабря 2018 года было объявлено об окончании стадии предварительного расследования. Потерпевшие тогда отказались знакомиться с материалами дела ввиду занятости, но ни один из них не представил документ о своей занятности. В своих показаниях потерпевший Соловчук указывает, что нигде не работает, но при этом содержит на иждивении маленького ребёнка. Свои показания он изменяет постоянно.

Ознакомление потерпевших с ознакомлением дела произошло только 22 января. Потом десять дней с ним знакомились. Дополнительные материалы направлены на дальнейшее незаконное задержание наших подзащитных под стражей. Это допросы экспертов. Мы их видели, нам показали. Эксперты допрашиваются в том случае, когда есть неточности в заключении, а их не имелось".

11:10. Ромашов напоминает: с 27 декабря 2018 года изменился ФЗ о порядке содержания под стражей как меры пресечения. И он уже действовал в момент текущего продления меры пресечения. По этим изменениям обвиняемым надо изменить меру пресечения, настаивает адвокат. Обвиняемые тем временем чем-то бесконечно шуршат.

11:08. Пока выступают адвокаты футболистов, Протасовицкий дёргает решетку и шумит. Его судьба широкую общественность, похоже, не очень волнует…

11:03. Бушманов просит принять решение об отмене состоявшегося постановления и избрать альтернативную меру пресечения. Адвокат напоминает, что у Мамаева на иждивении двое детей, неработающая супруга. При данной ситуации необходимо принять другое решение и удовлетворить ходатайство защиты. Мамаев поддержал выступления своего адвоката и отказался участвовать в прениях.

11:01. Адвокат Мамаева Игорь Бушманов недоумевает: «Объём материалов, который представляется следствием, не изменился, а срок продления ареста увеличивается. Расследованное по делу было завершено ещё 26 декабря, но следствие неэффективно принимало решения по ознакомлению с материалами дела.

Следствие не принимало никаких мер, чтобы закончить это дело быстрее. На факты волокиты уже обращалось внимание по ходу дела, в том числе при назначении экспертных исследований. Следствие пошло по пути тяжкого состава преступления. Суд согласился с голословной позицией следствия и не придал никакого веского значения ни одному из доводов, представленных защитниками обвиняемых».

10:59. Мама Кокориных, похоже, не ждёт от суда ничего хорошего.

Мама Кокориных, похоже, не ждёт от суда ничего хорошего Фото: «Чемпионат»

10:50. Адвокат Ромашов просит суд обратить внимание и исследовать документы о состоянии здоровья и сведения о нахождении денежных средств на банковских счетах для обеспечения изменения наказания на залог. Средства, как он утверждает, есть как на Александра, так и на Кирилла.

Супруга Александра Кокорина Дарья Валитова Фото: «Чемпионат»

Зал суда Фото: «Чемпионат»

10:48. Следователь докладывает: «По ходатайству потерпевших в порядке статьи 219 были заявлены допросы экспертов, участвовавших в экспертизе. С результатами допросов ознакомятся стороны, после чего все стороны будут уведомлены об окончании следствия. Начнётся полное изучение с дополнительными материалами дела, это больше трёх томов. Поэтому для направления дела прокурору требуется дополнительное время. Планируем закончить процессуальную деятельность и отправить документы прокурору в ближайшие две недели».

10:46. Адвокат Кирилла Кокорина Барик: «Считаю незаконным решение Тверского суда. К словам Ромашова хочу добавить, что, несмотря на то, что материал готовится с обвинительным уклоном, в нем есть материалы свидетелей, которые указывают на незаконность решения».

10:42. Адвокат Александра Кокорина Ромашов: «Считаю предыдущее решение суда незаконным и необоснованным. В материалах дела кроме показаний потерпевших никаких доводов не содержится. Мы составили 300 листов ходатайства. Более подробно свою позицию изложу во время прений».

10:40. Адвокаты говорят, что ознакомились с материалами дела, и просят поддержать доводы их жалобы.

10:35. Кирилл Кокорин не смог сразу ответить о месте своей регистрации. Забыл от волнения?

10:33. Полина Куимова передаёт с места события: перед началом заседания все четверо переговаривались, не обратив внимания, что микрофоны уже включены. Молодые люди обсуждали посылку (пять дней уже идёт), смеялись и говорили что-то про «за день до этого познакомились и вот сидим вместе».

10:30. Антураж зала суда от нашего фотокора Дмитрия Голубовича.

Апелляция адвокатов Кокорина и Мамаева Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вся четвёрка подозреваемых Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

10:20. Городской суд Москвы рассматривает апелляцию Александра Кокорина, Павла Мамаева, а также Александра Протасовицкого и Кирилла Кокорина на решение Тверского суда о продлении ареста всем фигурантам нашумевшего уголовного дела. Тогда следователи попросили суд продлить время содержания футболистов и их друзей в «Бутырке», и те в очередной раз пошли им навстречу (ранее суд уже продлевал им арест, а в СИЗО они находятся с 11 октября прошлого года). По решению суда от 6 февраля Мамаев и Кокорин должны провести в СИЗО ещё два месяца (уже меньше) – до 6 апреля. Возможно, сегодня это решение отменят, но верится в это с трудом. Как сказал в интервью «Чемпионату» адвокат Мамаева Игорь Бушманов, по статистике суд не идёт навстречу следствию в данном вопросе только в одном случае из ста. Но и один процент – это уже повод надеяться на благоприятный исход сегодняшнего заседания.