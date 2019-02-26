Грустная история таланта, который должен был покорить мир

История о том, как один секундный эпизод может повлиять на всю жизнь.

Однажды Поля Погба спросили, кого из полузащитников он считает сильнее себя, и тот принялся рассуждать.

— Иньеста – у него была потрясающая карьера, — начал футболист «МЮ». — Ещё Модрич, Кроос, Давид Сильва, Де Брёйне, Яя Туре. И даже Абу Диаби! Абу был невероятен, когда играл в роли «бокс-ту-бокс» за «Арсенал». Люди забывают об этом. Я у него многому научился и никогда его не забуду.

Кто-то сочтёт эти слова за обыкновенную поддержку соотечественнику, но на самом деле вряд ли Погба лукавит. Ранний Диаби, только-только переехавший в «Арсенал» из Франции в 2006-м и ворвавшийся в основной состав команды, был из той породы футболистов, про которых можно смело говорить: «У них нет слабых сторон».

У Абу было всё: отменные физические данные, мощь, работа корпусом, координация. Важно то, что габариты не влияли на скорость, – он резко стартовал с места и постоянно выигрывал касание. Диаби грандиозно работал с мячом, который приклеивался к его ногам так крепко, что соперники не имели шансов к нему подобраться. Уже в 19 он обладал редким для своего возраста игровым интеллектом, классно видел поле, отлично двигал мяч вперёд и просчитывал сценарии чужих атак, всегда оказываясь в нужном месте. Его перехваты и отборы внешне выглядели как-то легко – француз делал это словно играючи, не применяя никаких усилий.

В сезоне-2005/06 Диаби успел провести за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах. Про него начали говорить как о равноценной замене Патрику Виейра, хотя сам молодой игрок не соглашался, справедливо указывая, что он намного техничнее и интереснее в атакующих действиях. Казалось, растёт будущая мировая звезда.

А 1 мая 2006 года всё в один миг разрушилось. Тогда Диаби, конечно же, не мог предположить, как сильно на всю карьеру может повлиять один секундный эпизод, но сейчас он не скрывает: «Это тот самый момент, который всё убил».

На 92-й минуте матча против «Сандерленда» при счёте 3:0 в пользу «Арсенала» во француза на полной скорости прямыми ногами влетел защитник «чёрных котов» Дэн Смит. Зачем был нужен такой подкат, не поймёт и не объяснит уже никто. Жуткий крик. Несколько минут стонов от мучительной боли. Перелом правой лодыжки со смещением. Скорая. Больница. Операция. А потом ещё одна. И ещё одна.

От жуткой травмы Диаби восстанавливался девять месяцев, но последствия остались с ним навсегда. Его голеностоп перестал быть гибким и подвижным, самое же плохое заключалось в том, что после нескольких хирургических вмешательств (позже ему провели новое – сломали кость, чтобы она срослась в правильном положении) его больная нога стала короче, чем левая. Биомеханика тела нарушилась, нагрузки перестали распределяться ровно. А в реалиях современного футбола, где объём и интенсивность движений просто колоссальные, это всегда неминуемо приводит к проблемами с мышцами и связками.

В сезоне-2006/07 Диаби провёл за «Арсенал» 16 матчей во всех турнирах, в 2007/08 – 28, в 2008/09 – 36, в 2009/10 – 40 (абсолютный рекорд, и в этом сезоне он порой был просто великолепен), но дальше всё стало намного хуже. Тело перестало справляться с нагрузками, травмы посыпались одна за другой. 2010/11: 20 игр, 2011/12 – 5, 2012/13 – 15, 2013/14 – 1, 2014/15 – 1.

— До 19 лет у меня никогда не было мышечных повреждений, — говорит сейчас Диаби. – Я вёл отличный образ жизни, в юношеских командах травмировался даже реже, чем партнёры.

По итогам карьеры на теле Абу не осталось живого места. Сложно даже посчитать общее количество его травм, различные СМИ путаются в цифрах. Портал Squawka, например, назвал сегодня число 18. Но в английских изданиях чаще всего упоминается 42, а где-то даже – и 49.

Весной 2013-го судьба добила Диаби – он порвал крестообразную связку колена. Это случилось на ровном месте на тренировке – а для понимания причин достаточно перечитать верхние абзацы. Следующий официальный матч Абу провёл только в мае 2014-го. Потом, в сентябре 2014-го, был ещё один, и на этом его карьера в «Арсенале» была завершена.

В какой-то момент в его душе поселилось чувство вины перед клубом, он перестал посещать матчи, потому что наблюдать со стороны было больно, а отвечать на вопросы фанатов «Когда вернёшься?» – ещё больнее. Он уезжал проходить реабилитацию в родную Францию, в Катар и Америку, чтобы не видеть счастливые лица партнёров на базе и не мучить себя новыми переживаниями. «Арсенал» в него всё равно верил, не расторгал контракт и никуда не прогонял. Арсен Венгер относился к Абу как к сыну и искренне, по-отцовски, надеялся, что тот восстановится и будет так же хорош, как прежде.

Но в 2015-м Диаби всё же устал от бега по кругу. Клуб предложил ему очередное соглашение, сумма в котором зависела напрямую от количества проведённых матчей, а француз отказался. Вряд ли дело было исключительно в деньгах. Ещё и в честности и понимании, что более он команде не помощник. Его приютил «Марсель» — любимый клуб детства.

Если бы во Франции Диаби окончательно восстановился и окреп – это стало бы красивой, романтичной историей с голливудским сюжетом. Только шансов уже никто не видел, даже сам Абу. Он не строил никаких иллюзий, а прагматично описывал перед переходом, когда ему было лишь 30, свою цель: «Хочу закончить карьеру настолько хорошо, насколько смогу. Если получится сыграть хотя бы 15-20 игр, буду счастлив. Это станет фантастикой».

Цель осталась непокорённой. Абу остановился на отметке в шесть официальных игр – четыре в первом сезоне, две – во втором. Но он боролся до самого конца. Даже прошлый год, который после ухода из «Марселя» провёл без клуба. И вряд ли француз заслуживает всех этих ехидных насмешек, иронии и эпитетов в стиле «хрустальный и стеклянный». Ломалось его тело, но ни в коем случае не душа.

Просто в жизни каждого может произойти случайный эпизод, который всё в один миг разрушит. И грустно, что никто от этого не застрахован.