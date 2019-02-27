Два года назад «Лестер» уволил Раньери. И вот новая отставка

Брендан Роджерс – новый главный тренер «Лестер Сити». 46-летний североирландский специалист подписал контракт до лета 2022 года. Он сменил француза Клода Пюэля, которому позавчера указали на дверь.

Ровно два года назад «Лестер Сити» уже пережил февральскую отставку главного тренера. Куда более громкую, нежели увольнение Пюэля. Тогда клуб попрощался с творцом своего сказочного чемпионства итальянцем Клаудио Раньери. Развод не принёс счастья ни одной из сторон. «Лисы» превратились в обыкновенного середняка и уволили с тех пор ещё двух коучей (сперва Крейга Шекспира, затем Пюэля), а Раньери не задержался в «Нанте» и находится сегодня на грани увольнения из «Фулхэма», который возглавил по ходу чемпионата в ноябре. Кстати, меньше чем через две недели Клаудио должен приехать в гости к «Лестеру» со своей нынешней командой на матч 30-го тура АПЛ. Хорошо бы продержаться хотя бы до этого дня.

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У «Лестера» тяжёлый сезон. В конце октября погиб владелец клуба Вичай Шриваддханапрабха, чей вертолёт разбился на парковке около стадиона «Кинг Пауэр». Зимой ужасают и результаты команды. В последних восьми турах АПЛ «лисы» одержали лишь одну победу при одной ничьей и шести поражениях. Вылетели поочерёдно из Кубка лиги и Кубка Англии. У Пюэля существовали проблемы во взаимоотношениях с некоторыми игроками «Лестер Сити», так что отставка главного тренера стала естественным окончанием этой истории. Ещё в январе английские СМИ писали о Леонарду Жардиме, как о возможном сменщике француза. Тем не менее португалец отказался от работы в АПЛ ради возвращения в «Монако».

В шорт-листе клуба находились также Роджерс, Рафаэль Бенитес, возглавляющий «Ньюкасл», и главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес. Проблема заключалась в том, что каждый из них был занят, поэтому требовалось ждать до окончания сезона. В «Лестер Сити» собирались назначить исполняющего обязанности, а летом выбрать подходящего кандидата. Однако вопрос с североирландцем всё-таки удалось решить прямо сейчас.

Кажется, Роджерс уже заскучал в «Селтике». В предыдущие два сезона он выигрывал в Шотландии всё что можно – чемпионат, Кубок страны и Кубок лиги. В Лиге чемпионов было невозможно рассчитывать на что-то большее, чем попадание на групповой этап и борьба за третье место. То есть за путёвку в Лигу Европы. Год назад «Селтик» вылетел в 1/16 финала ЛЕ от «Зенита», а в нынешнем сезоне на этой же стадии команда Роджерса уступила «Валенсии» Дениса Черышева. В общем, неудивительно, что североирландец согласился вернуться в АПЛ при первой возможности возглавить достаточно амбициозную команду. Болельщики «Селтика» любили Брендана, а теперь обижены на него.

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До того, как перебраться в Шотландию, Роджерс работал в английском чемпионате с «Уотфордом», «Редингом», «Суонси Сити». Вытащил валлийских «лебедей» в АПЛ. Но самый памятный период тренерской карьеры Брендана в Англии связан, конечно же, с «Ливерпулем». Роджерс возглавлял красных на протяжении 3,5 лет. В сезоне-2013/14 «Ливерпуль» под его руководством боролся за золото, однако финишировал на втором месте, отстав всего на два очка от «Манчестер Сити». Лучшим бомбардиром чемпионата тогда стал нападающий «Ливерпуля» Луис Суарес, забивший 31 гол.

Может, и «лисы» поборются с Роджерсом за золото через сезон-другой, как боролись при Раньери? Хотя бы за место в топ-4. Выйти в Лигу чемпионов с «Лестер Сити» намного труднее и престижнее, чем с «вечным» чемпионом Шотландии «Селтиком».