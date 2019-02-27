Мендьета: я выпивал одну стопку, пока Карпин и Саленко – две

В Москву на Кубок Легенд съехалась куча звёзд футбола. Одну из них мы затащили к себе в редакцию. Мендьету помнит каждый, кто следил за футболом на стыке веков. Он играл с Карпиным в «Валенсии», при нём Иньеста дебютировал в «Барсе», а ещё обе его поездки в Россию в 90-х получились сногсшибательными. Хотя начали мы беседу в редакции «Чемпионата» с необычного хобби Мендьеты.

Музыка

– Как футболист превратился в DJ?

– Музыка была моей страстью, ещё когда я был подростком. Собирал виниловые пластинки – покупал всё: от музыки 60-х до Metallica. Никогда не думал, что стану DJ. Просто ещё будучи футболистом, забегал в ночной клуб к другу в Валенсии и играл с ним. Просто для забавы. А после окончания карьеры он позвал меня выступить на фестивале совместно – затянуло. На своих выступлениях я не пользуюсь ни телефоном, ни ноутбуком – только винил.

– Сколько у вас пластинок?

– Несколько тысяч. Часть из них в Испании, часть – в Англии. Я собирал их с 14-15 лет. Парочка пластинок неприкасаемы. Если их кто-то тронет, мне придётся его убить (смеётся).

– Это какие?

– Rolling Stones, the Beatles. Есть ещё одна пластинка, на которой собраны песни Пола Маккартни, Мика Джаггера и Боба Дилана.

– Дорогие штуки, наверное.

– Да, сейчас они стоят больше, чем я за них заплатил когда-то.

– Знаете, что бывший игрок сборной России тоже стал DJ?

– Кто?

– Руслан Нигматуллин.

– А, да-да! Мы с ним вместе играли на Кубке Легенд.

– Как вам его стиль?

– Мне нравится его стиль, но не его музыка (смеётся). Она больше коммерческая. Нигматуллин подарил мне диск со своей музыкой несколько лет назад, но я до сих пор не послушал.

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Владикавказ

– Помните, когда первый раз оказались в России?

– «Валенсия» играла против «Шинника» в Ярославле. Мой бог, это было невероятное путешествие. В каком же году это было…

– 1998.

– Точно. Думаю, тогда и был первый раз.

– Нет. В 1996-м вы приехали во Владикавказ с «Валенсией» на Кубок президента.

– Это ещё при Арагонесе?

– Ага.

– Точно-точно. Помню, у нас были большие проблемы с едой. Нашему повару пришлось самому готовить, искать нужные продукты, потому что мы хотели питаться правильно.

– Мы нашли отчёты о тех играх – это фантастика. На разминке перед матчем над полем кружил вертолёт и скидывал разноцветные шары. Вихрь от винтов сдувал футболистов, и они не смогли закончить разминку, фотокорреспондент упал и разбил нос, инвалид у поля тоже рухнул и его завалило баннерами с рекламой. А какие у вас остались воспоминания от организации турнира?

– Номера – роскошные, но в шесть утра вставало солнце, и свет был по всему номеру… уф (смеётся). Да, я вспоминаю эти моменты.

– На том турнире вы и другие игроки «Валенсии» переодевались в пресс-центре, а мылись в судейской.

– Ещё и вместе со всеми. Плюс не было горячей воды (смеётся).

– Говорят, что полиция была в вашем отеле на каждом этаже. За безопасность переживали?

– Карпин нам советовал не гулять по улицам. Понятия не имею, почему на тот турнир приехала именно «Валенсия».

Ярославль

– Матч с «Шинником» получился ещё более адским?

– Было так много воды, что мяч не перемещался! Есть даже видео, как я пытаюсь подать угловой. Мы надеялись, что такого больше никогда-никогда не произойдёт. Тяжелейший матч в моей жизни. Было невозможно показывать футбол.

– Приходилось играть верхом?

– Да, нужно было поднимать мяч и пытаться бить с лету, как в пляжном футболе. Вот только вместо солнца была вода. Мы, конечно, вышли в бутсах с длинными металлическими шипами, но это вообще не спасло.

– Почему игру не отменили?

– Наверное, тяжело было найти другой день.

– Вам ещё повезло, что вы играли в Ярославле не зимой.

– Да, но я играл зимой в Москве!

– Самый холодный матч в вашей карьере?

– Да. Мои ноги окоченели за 90 минут.

– «Не пойду туда снова» – такие были мысли в перерыве?

– Да. Мы согревались кофе и чаем, а ещё сняли бутсы и отогревали ступни в горячей воде. Но потом пришлось возвращаться на поле, и ноги снова отмёрзли. Я не чувствовал пальцев. Это всё российская тактика!

Карпин

– Сезон-1996/97 вы отыграли за «Валенсию» с Карпиным. Ваше самое яркое воспоминание о нём?

– Его характер. Потому что он играл агрессивно. Человек весьма громкий и активный, но, конечно, очень добрый и хороший.

– Кричал на вас?

– Он кричал на всех! (Смеётся.) И мне кажется, даже сейчас ничего не изменилось. Я думаю, он всегда хотел стать тренером. Мы с ним как-то виделись, и он не изменился. Его манера говорить, его поведение. Мы недавно играли на соревнованиях, как только я увидел его, сразу понял – это Карпин.

Валерию Карпину – 50! Яркая карьера в фотографиях От игрока «Спартака» до тренера «Ростова».

– В своё время доводилось выпивать с ним? Если не водку, то хотя бы вино.

– У нас были и вино, и водка. Как и с Саленко. Но их уровень разве потянешь? Я выпивал одну стопку, пока Карпин или Саленко – две. Иначе всё… (Мендьета изображает пьяного человека. – Прим. «Чемпионат»).

– Были необычные командные мероприятия в «Валенсии»?

– Думаю, теперь я могу об этом рассказать. Мы участвовали в боях быков. Только они были маленькие – бычки. Если они тебя догоняли, то ты мог их остановить. Это было очень забавно. Кто-то чуть ли не на занавески взбирался. Народ специально одевался в костюмы укротителей быков. Карпин тоже участвовал. У меня даже где-то есть фотографии с ним. Но мне нужно его разрешение, чтобы показать вам.

– У Карпина всегда своё мнение, и он его не скрывает. Так было и в «Валенсии»?

– Да-да, у нас с ним было точно так же. Если Карпин даёт плохой пас, то это твоя ошибка, потому что ты был не там, где надо.

– В одном из интервью Карпин жаловался на тренировки Арагонеса. Они действительно были такими тяжёлыми?

– Футболисты периодически высказываются на счёт тренировок, стиля, схемы и остального. Карпин – один из таких людей. Тем более что при Арагонесе мы действительно много бегали без мяча – неприятное занятие. Именно из-за этого случился инцидент с Ромарио.

– Что произошло?

– Месяц не занимались. Первый день предсезонных сборов, и нам говорят: «10 раз по километру». И мы все сразу: «Чтоооо?». Первый круг Ромарио просто отставал от общей группы. Второй круг – сильно отставал. Третий круг – просто ушёл. Мне было проще, потому что в 13 лет я занимался лёгкой атлетикой: был чемпионом Испании, устанавливал рекорды. Я бегал и просто километр и километр с барьерами.

– Карпин был стабильным игроком основы «Валенсии», но по окончании первого сезона покинул команду. Почему?

– Он хорошо выступал, но вы же его знаете. Если он недоволен, но не станет это скрывать. Насколько я понял, у него было недопонимание с президентом клуба.

«Барселона»

– В «Барселоне» вы провели сезон-2002/03. Главное впечатления от того периода?

– Я вернулся из Италии после тяжёлого года – три тренера и два президента. За два года получилось 4 президента и, кажется, 6 тренеров. Очень много перемен. А «Барселона» мне была симпатична своей философией, такой футбол мне подходил.

– «Тики-така»?

– «Барса» – это всегда «тики-така». Просто она отличается в разные периоды. У Гвардиолы одна «тики-така», у второго тренера – другая, но это всё равно остаётся частью каталонской ДНК.

– Вы забили шикарный гол на «Камп Ноу» в ворота «Барселоны». Он помог вашему трансферу осуществиться?

– Тогда надо было бы брать Виолу – он больше забивал каталонцам. Просто Луи ван Галю всегда нравилась моя игра. Когда он предложил мне перейти в «Барселону», то я ответил «да». Знаю, что иногда голы против какой-то команды способствуют переходу в этот клуб, но в моём случае дело было в другом.

– Тот гол на «Ноу Камп» был лучшим в вашей карьере?

– Нет. Самый красивый забил на «Сан Мамес». Ну и в ворота «Атлетико» в финале Кубка Испании.

– Вы играли с молодыми Хави и Иньестой. Их уровень был понятен сразу?

– Невозможно было знать, сколько трофеев они возьмут, но талант был очевиден.

– Кто больше впечатлял: Хави или Иньеста?

– При мне Хави уже много играл, а Иньеста только дебютировал. Он тогда был очень худой. Я ему подсказывал, чтобы не нервничал, сначала делал простые передачи, копил уверенность. А вообще, очень тяжело сравнивать их карьеры. Это как выбирать между мамой и папой.

– Если Карпин всегда готов крикнуть, то Иньеста – наоборот. Самый спокойный футболист в мире?

– Да, он абсолютно другой. Хотя на тренировках я видел его злым.

– Не может быть.

– Было-было. Просто он не кричал. По его лицу и движениям было понятно, что он недоволен. Иньеста больше держит в себе.

ЧМ-2018

– Больно было смотреть на то, как сборная Испании уступила в 1/8 финала ЧМ-2018?

– Для нас это было жёстко. Я грустил. Когда приближен к сборной, то знаешь, что чувствуют люди. После неудачи в Бразилии мы хотели показать себя. Хорошо начали мундиаль, и была сильная уверенность в команде. Хорошо сыграли с Португалией, но не с Россией.

– Решение уволить Лопетеги было поразительным.

– Да, но вы ведь знаете, что произошло: он договорился с «Реалом» в обход федерации футбола Испании, хотя она просила не делать этого до чемпионата мира и молчать. После объявления «Реала» федерация посчитала, что Лопетеги её предал.

– Как поступили бы вы, если бы возглавляли федерацию?

– Нужно знать все детали договорённостей. Но что можно сказать и без погружения в ситуацию: увольнение повлияло на команду. Когда такое происходит, это действительно плохо. Я не сужу, прав он или нет, но на команде это сказалось не лучшим образом.

– Россия – несчастливое место для Лопетеги. Он был уволен здесь прямо перед чемпионатом мира и проиграл ЦСКА с «Реалом».

– Да. За несколько месяцев он потерял обе крупнейшие работы в карьере: место главного тренера национальной команды в год чемпионата мира и место наставника «Реала». Слышал, что теперь он может возглавить одну из команд АПЛ.

– Вы обсуждали с игроками сборной Испании, как увольнение Лопетеги повлияло на команду?

– Нет, я говорил лишь с несколькими людьми в федерации. Политически решение вероятно было верным, а по-спортивному – неправильным.

– При Йерро футбол сборной Испании стал хуже?

– Лопетеги выстраивал игру на протяжении двух лет. Всё это время сборная Испании была непобедима. Пришёл Йерро, который был спортивным директором несколько месяцев. Игроки его знали, в раздевалке он был своим. Конечно, стиль игры изменился. Приходится делать изменения, потому что ты мыслишь иначе. Но не стоит забывать, что у сборной Испании сильные футболисты, и неправильно во всём винить только тренеров.

Фото: Алена Сахарова, «Чемпионат»

Тренер

– У вас есть тренерская лицензия?

– Да. Категория А. Планирую получить Pro. Хотел сделать это в мае, но по срокам накладывается с другим курсом – менеджерским. Так что, видимо, займусь Pro в следующем году. Честно говоря, у меня пока нет особого желания работать тренером.

– Почему?

– Мне пока нравится заниматься моими делами: я – посол «Барселоны», футбольный эксперт на телевидении, DJ, плюс у меня бизнес. Я получаю удовольствие от стольких вещей… Если начну работать тренером, то на всё это не останется времени. Но в будущем, я бы хотел тренировать.

– Знаменитые игроки, как правило, не становятся хорошими тренерами.

– Я понимаю, почему так говорят. Сейчас для работы тренером нужно другое – отличные навыки коммуникации, чтобы находить общий язык с футболистами и мотивировать их. Дело далеко не только в том, чтобы выбирать между 4-4-2 и 4-3-3.

– Можете представить, что однажды вы будете тренировать клуб РПЛ?

– Почему нет? Большой футбол есть везде. Каждый тренер хочет работать в топ-лигах: в Англии, Испании, Италии или Германии. Но если, или когда, я стану тренером, то для меня любая возможность будет вызовом. Неважно, будет это Россия или Китай.

– Каррера начал свою самостоятельную карьеру в России и выиграл чемпионат.

– Первый выбор – очень важный момент, здесь нельзя облажаться. Идеальная ситуация, если ты сначала был помощником тренера или начал с работы в юношеских командах. Так ты учишься тому, как реагировать на футболистов, как сформировать свою команду, что вообще нужно делать.

– Главное, чтобы не как Гарри Невилл в «Валенсии»? Странное назначение.

– Да уж. Это было плохое решение.

Перелёты

– Как вам удаётся жить в Лондоне и при этом работать на Ла Лигу?

– Я посол турнира, много путешествую. Во время «класико» был в Хьюстоне, а когда в Барселоне проходили мероприятия со спонсорами, я находился в Индии. Провожу в самолётах больше времени, чем дома.

– После катастрофы с Салой вам не страшно летать?

– Конечно, это очень тяжело. Даже если не знаешь человека лично. Произошедшее — это что-то очень близкое. Всегда проецируешь ситуацию на себя.

– Было ли такое, что вы боялись за жизнь во время полёта?

– В Бильбао и Сан-Себастьяне аэропорты находятся на побережье, там очень сильный ветер. Когда там садишься, то очень трясёт – становится не по себе. Ещё, конечно, никогда не забуду полёт из Москвы! Как раз на тот самый матч в Ярославле в 1998-м. У «Валенсии» был маленький самолёт. Вроде только для нас, но люди стояли в проходе, будто в маршрутке! На борту было больше людей, чем разрешено.

– Это как?

– Наша команда сидела на своих местах, но было несколько человек, которых вообще никто не знал! Они простояли весь полёт, даже во время взлёта и посадки не садились. Может, это были друзья пилота.

– Такое возможно только в России…

– Не только, похожая ситуация у нас была в Африке. Тогда проходил матч легенд «Барселоны» против африканских легенд – хорошая благотворительная история. Клуб заказал нам самолёт, но кто-то заплатил пилоту больше, так что он просто отказывался лететь с нами. Мы долго уговаривали его всё-таки полететь, пришлось доплатить.

Вопросы от читателей

– В каком сезоне у «Валенсии» был сильнейший состав? (captain-mendieta)

– Два года у нас была великолепная команда – когда мы играли в финалах Лиги чемпионов.

– Как часто вы видите два финала ЛЧ в снах? (Владимир)

– Во сне? Нет, только в кошмарах (смеётся). Да, это произошло, но я стараюсь сейчас на этом не фокусироваться.

– В чём ваш секрет, когда вы бьёте пенальти? (Фёдор)

– Я всегда смотрю на вратарей. Они пытаются угадать угол и начинают двигаться ещё до удара. Мне остаётся просто ждать их движения.

– Вы забили почти все пенальти в вашей карьере. Как вам «паненка» Смолова против хорватов? (pankets)

– Я бы никогда так не пробил, ни разу так не делал. Это слишком рискованно. Да, Рамос, например, и сам Паненка так забивали. У них есть уверенность в себе. Это вообще очень сложная штука – с одной стороны, если подходить к удару рационально, то в 90-95% случаев вратари не остаются на месте. С другой стороны – риск очень большой. Главное – исполнять уверенно.

– Самый крутой стадион, на котором вам приходилось играть? (captain-mendieta)

– «Камп Ноу».

– Почему Купер не добился успеха нигде, кроме «Валенсии»? (Юрий)

– Почему нет? У него получилось. Он вышел в финал с «Мальоркой» в Кубке Испании, «Мальорка» при нём вообще была крутой. С нами была Лига чемпионов, можно вспомнить и финал Кубка Африки с Египтом. Всё зависит от того, под каким углом смотреть на его результаты.

– Какой он тренер? (Юрий)

– Суровый и требовательный. Он был очень сфокусирован на тактике, для игроков это могло быть скучно. Но был результат, так что все в итоге оставались довольны.

– Против кого вам было тяжелее всего играть? (captain-mendieta)

– Роналдо. Тот, что из Бразилии. С ним было просто невозможно. Также тяжело приходилось с Лаудрупом и Ривалдо.



Беседовали: Даниил Бороздин, Полина Куимова, Андрей Панков, Максим Пахомов, Григорий Телингатер.