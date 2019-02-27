7 игроков, которые могут выстрелить в РПЛ этой весной

ЦСКА снова сломал традиционные представления о селекции топов РПЛ и качественно усилился в зимнюю паузу, не потратив на новых игроков ни рубля. В последний день трансферного окна «армейцы» взяли в аренду у «Уфы» Игоря Дивеева.

По слухам, лондонский «Арсенал» предлагал «Уфе» 500 тыс. евро за молодого защитника, но клуб отказался продавать игрока. Гендиректор Шамиль Газизов подтвердил интерес скаутов «Арсенала» и «Монако» к футболисту – мол, они заметили защитника на международном турнире COTIF-2018, в котором молодёжная сборная России дошла до финала.

Внимание российского топ-клуба к резервисту «Уфы», сыгравшему лишь в двух матчах РПЛ этого сезона, также легко объясняется. Во-первых, «армейцам» не хватало игрока в оборону – всю зимнюю паузу московскую команду связывали со скандинавскими центральными защитниками, а в конце прошлого календарного года непрофильную для себя позицию правого центрального защитника в тройке занимал Кирилл Набабкин. Во-вторых, Виктор Гончаренко отлично знает сильные и слабые стороны Дивеева — ещё тренером «Уфы» специалист начинал подтягивать игрока к основе.

Как играет защитник Игорь Дивеев, которого приобрёл ЦСКА С требованиями Гончаренко к защитникам он уже знаком.

Время Дивеева на поле во второй половине сезона зависит от того, какой игровой модуль выберет Виктор Гончаренко в качестве основного. Помимо внушительного роста и уверенной игры «на втором этаже», у Игоря достаточно сильных сторон. Дивеев быстр, для своих габаритов техничен и обладает приличным первым пасом. Но главное качество, скорее всего, сыгравшее ключевую роль в переходе Игоря в ЦСКА, — его обучаемость.

Для игры правым центральным защитником в тройке Дивеев уже идеально подходит ЦСКА — как в роли одной из опций продвижения мяча вперёд, так и в качестве игрока, страхующего забеги Фернандеса. При этом в последних товарищеских матчах Виктор Гончаренко отошёл от модуля 3-Х-Х и стал отрабатывать с командой игру в четыре защитника в линию. Именно в четвёрке Игорь Дивеев сыграл свою первую игру за ЦСКА и смотрелся очень достойно. Если все же белорусский специалист решит использовать схему с четырьмя защитниками, места в стартовом составе очевидно останутся за Бекао и Магнуссоном, но Дивеев точно получит свой шанс остаться в московской команде по итогам сезона. В это хочется верить.

Футболист, которого нельзя полноценно назвать новичком «Динамо», — московская команда вернула полузащитника из «Ростова», а сам Артур очень адекватно объяснил свой уход в «Зенит» трёхлетней давности, заслужив прощение болельщиков.

С возвращением Юсупова в «Динамо» место в основном составе команды окончательно потерял неудачно проведший первую половину сезона Самба Соу, а с переходом Дмитрия Хохлова на схему 4-4-2 без чистой «десятки» вне состава оказался и Кирилл Панченко. В паре с Теттехом Юсупов больше отвечает за продвижение мяча вперёд, и, судя по зимним товарищеским матчам, у него это отлично получается.

Юсупову уже 29 лет, но, скорее всего, это будет первый отрезок в карьере центрального полузащитника, когда вокруг него будет строиться игра команды. На это будет очень интересно посмотреть весной.

Новички «Зенита»

Послематчевые пресс-конференции Сергея Семака, в которых специалист постоянно упоминал кадровые проблемы своей команды, были услышаны — среди претендентов на чемпионство «Зенит» провёл самую масштабную трансферную кампанию.

Как Семак будет использовать Барриоса в «Зените». Варианты Новичок точно не заменит Паредеса. Они совсем разные

«Зенит» решил не компенсировать потерю одного из ключевых плеймейкеров команды схожим по функционалу игроком и усилил центральную ось Вильмаром Барриосом. Опорный полузащитник «Зенита» — топовый разрушитель, отлично читающий игру в движении без мяча. При этом бывший игрок «Боки» практически бесполезен в созидании и в Аргентине был стабильно неточен в каждой трети передачи вперёд. Подписание колумбийца – знак того, что как минимум до полноценного возвращения в строй Нобоа (или вдруг набора формы Маркизио) Сергей Семак будет игнорировать свой центр поля в позиционных атаках. Для этого ему будут нужны два других новичка, Ракицкий и Азмун.

Вне зависимости от того, какую схему Сергей Семак решит использовать во второй половине чемпионата, Ракицкий займёт позицию левого центрального защитника. Украинец уже не так хорош в обороне, как в свои лучшие годы в «Шахтёре», но приобретался он «Зенитом» не для этого. Ярослав – защитник с элитным первым пасом, опережающий по Packing-статистике лучших игроков РПЛ. Как и в первом круге, «Зенит» продолжит много владеть мячом, поэтому основная задача Ракицкого будет заключаться в организации билд-апа и выходе команды из обороны в атаку либо за счёт проникающего паса между линиями, либо за счёт диагоналей – и то, и другое у украинца на уровне.

Азмун и Ракицкий подходят «Зениту». Семак знает, как использовать новичков Лидер чемпионата продолжит гнуть свою линию.

С приходом Азмуна «Зенит» получил полноценного форварда в пару Дзюбе. Азмун очень универсален и, скорее всего, будет пробоваться в роли оттянутого форварда, работающего в подыгрыше. При этом Сердар круто открывается по последней линии и ещё в «Рубине» регулярно был адресатом диагоналей Нобоа за спины защитников соперника. Теперь у «Зенита» и без травмированного Нобоа есть в распоряжении два мастера диагональных передач в линии защиты.

За заработанные на продаже Паредеса в «ПСЖ» деньги питерская команда купила сразу трёх качественных игроков для основного состава. Каждый из них продолжает линию футбола «Зенита» первой половины сезона, принесшего команде промежуточное лидерство в чемпионате. Ближе к паузе вертикальный футбол питерцев перестал приносить команде результат, но теперь для него у «Зенита» ещё больше качественных ресурсов.

Подписанием сенегальского опорника «Мольде» «Енисей» совершил главную трансферную сенсацию нижней половины таблицы и тем самым подтвердил намерение побороться за сохранения прописки в РПЛ.

В «Мольде» сенегалец был железным игроком стартового состава и вырос в топового для норвежской высшей лиги опорника. По интенсивности ведения единоборств Сарр сопоставим с куда более дорогим Барриосом, а по проценту выигранных единоборств и успешных отборов и вовсе превосходит новичка «Зенита». При этом Бабакар довольно умело обращается с мячом, спокоен под прессингом и владеет обеими ногами.

Причина того, что с такой сильной статистикой Сарром (в январе он расторг контракт с «Мольде» по обоюдному согласию) заинтересовалась только последняя команда РПЛ, наверняка в его репутации. В Норвегии Бабакара пять раз обвиняли в изнасиловании, четыре случая их пяти пришлись на период выступления Сарра за «Мольде» — без этой вводной норвежская команда вряд ли так просто рассталась со своим опорником. «Енисей» не испугался репутации сенегальца. Конечно, цифры Сарра упадут в более сильном чемпионате, но даже при этом очевидно, что команда Аленичева приобрела действительно качественного игрока.

Новичка «Енисея» обвиняют в изнасиловании. Суд состоится 14 февраля Маленький нюанс: это уже четвёртое обвинение футболиста.

Исландский полузащитник ЦСКА – один из тех игроков, которые хорошо себя проявили и в первом круге чемпионата (мы, например, включили Арнора в число главных открытий РПЛ 2018 года, но могут ещё больше прибавить в его заключительной части.

В зимних товарищеских матчах Виктор Гончаренко пробовал новую систему начала атаки и в ней ключевую роль отдавал Дзагоев. Алан сначала открывался по одной линии с Влашичем над Бистровичем и Ахметовым, в средней трети формировал на фланге четырехугольник с Фернандесом, Бистровичем и Влашичем, а в финальной трети забегал за спины центральным защитникам соперника, когда ложными движениями Чалов и Абель освобождали Алану зоны для рывков.

В отсутствие Дзагоева его функции может взять на себя Арнор Сигурдссон, как, например, было в матче с «Согндалом». Здесь есть свою плюсы и минусы. Исландец дисциплинированней Алана в позиционной обороне, но не такой активный в открываниях. Ставка на Сигурдссона выглядит довольно рисковой и при этом реальной. Потенциально это может вывести Арнора на новый для него уровень.