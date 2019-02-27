Он вытеснил из состава Марсело. А сегодня остановит «Барселону»

Ничего хорошего поездка в Москву на Лигу чемпионов мадридскому «Реалу» не принесла. Проиграли, замерзли, испортили настроение. Единственный позитивный повод – дебют молодого левого латераля Серхио Регилона. Защитник не показал ничего волшебного, но появление воспитанника в основе клуба порадовало болельщиков.

Следующая новость с участием Регилона появилась через пару недель. Молодой защитник неожиданно получил лещей от Серхио Рамоса.

Во время упражнения на тренировке Регилон агрессивно пролетел мимо капитана, за что тот с рук пнул в пацана мячом. Молодой футболист никак не отреагировал на ситуацию на поле. После он заявил, что никаких проблем с капитаном у него нет: «Я всегда с моей командой и с моим капитаном, завтра – за победой!». Сам Рамос назвал ситуацию в целом обычной для тренировок, где все заряжены на борьбу, но перед партнером за реакцию извинился.



В этом сезоне с Регилоном регулярно происходят истории, но все – не в рамках футбольных матчей. Во время ЧМ среди клубов защитник заснул в автобусе, который привез команду на стадион. Партнеры не стали его будить, а сняли вместо этого видео. Паникующий Регилон в последний момент выбегает из автобуса, который уже готовился уехать.

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Регилон вообще очень простой парень, у которого нет и намека на звездный статус. Он всегда останавливается перед журналистами после матчей, пока партнеры проходят мимо. И даже когда Серхио отправили по аренде в клуб третьей лиги «Логронес», партнеры поначалу считали его «деревенским дурачком». «Он выглядел странно, такой наивный простак. А теперь он присылает нам билеты на Лигу чемпионов и бутсы, вытеснив из основы лучшего левого защитника мира прошлого десятилетия», – рассказывает один из футболистов «Логронеса».

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В инстаграме футболиста есть фотографии из 2014-го, где он делает селфи вместе с Бэйлом и Роналду. Фотографию с Гаретом Регилон даже подписал: «Лучший день в жизни».

А уже четыре года спустя снимок с Бэйлом получился совсем иным:

Кроме инцидентов подобных истории с автобусом этот сезон складывается для молодого защитника волшебно. Он постепенно становится игроком основы, вытесняя одного из ключевых игроков «Мадрида» последние 10 лет. Все это время единственным игроком, который считался конкурентом Марсело, был Фабиу Куэнтрау. Но португалец без шансов проиграл эту борьбу и в итоге чуть не закончил с футболом. Затем у «Атлетико» переманили Тео Эрнандеса – его Марсело тоже не подпустил к основе.

Сейчас Тео на правах аренды играет в Сан-Себастьяне и только мечтает вернуться в Мадрид. А Регилону удалось не просто посадить Марсело на скамейку. Бразилец реально нервничает из-за конкуренции и периодически идет на радикальные шаги: например, перед первым матчем против «Барсы» в Кубке Короля Марсело обещал тренерскому штабу сбросить 3 кг.

Сыграл, но против «Аякса» в плей-офф Лиги чемпионов на поле вновь вышел Регилон. А пресса в Испании постоянно считает результаты «Реала», когда в основе выходит Марсело или Регилон. Статистика сезона за молодого защитника, и бразилец в какой-то момент не выдержал. «Конечно, это я виноват во всем. Работаем дальше», – написал он в инстаграме. При этом, прогнозируя состав на ответное «Эль Класико», испанская Marca поставила в старт именно Регилона, а не Марсело.

Такой взлет в карьере Серхио во многом случился из-за назначения главным тренером «Реала» Солари, который видел Регилона в матчах за молодежную команду. Именно по инициативе Мистера защитнику предложили новый контракт, он же рекомендовал его для заявки в основу на участие в предсезонном турнире клуба. Сейчас ценность Регилона для тренерского штаба в том, что он – не типичный для современного футбола защитник. Он не стремится забивать и подключаться в атаки. Зато он всегда готов подстраховать и отработать на своей половине поля. Это полезно, когда впереди на фланге играет Винисиус – тоже молодой игрок, у которого периодически есть проблемы с тем, чтобы отрабатывать назад.

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Для «Реала» история Регилона – отличный имиджевый проект. Воспитанник клуба, который прошел все стадии академии и добрался до основы. Скромнейший парень, инстаграм которого напоминает скорее аккаунт неистового фаната клуба, а не игрока основы. Если он станет основным защитником клуба, это будет история, в которой «Мадрид» давно нуждался.