Голос в защиту Тулы. Дайте болельщикам не разлюбить футбол окончательно

Итак, всю зиму в Туле готовились к домашнему матчу с ЦСКА. Подготовились так, что «Арсенал» будет играть в паре тысяч километров от дома.

Легче всего в этой истории найти виноватых. Российские футбольные власти — за то, что как обычно принимают важные решения в последний момент, из-за чего возникает невероятная путаница. «Арсенал» — за то, что не подготовил поле лучше, чем получилось. Зиму — за то, что существует в России. И так далее.

Снег на голову. Почему каждая футбольная зима в России — это форс-мажор Вечная мерзлота системы «осень-весна» не только в календаре.

Но знаете, всё это так достало. Писать одними и теми же словами об одном и том же, чтобы прошло пару месяцев и проблемы повторились в точности, — это немного утомительно. И ещё немного странно.



Я в этой ситуации хотел бы сказать вот о чём.



Если слухи о том, что перенос связан не с самим состоянием поля, а с закулисными играми вокруг смены власти в российском футболе, действительно правдивы, то это просто за гранью. Но даже если нет, и в Премьер-Лиге вдруг внезапно стали заботиться о здоровье футболистов (странно, в Красноярске в -15 ещё пару месяцев назад не заботились совершенно), это всё равно неприемлемо. Дело даже не в двойных стандартах и по-прежнему существующем праве сильного, а в том, что крайними оказались люди.

Это лучший Кубок России. Он показал наш футбол, каков он есть Другого футбола у нас нет.

Я был в Туле, был на стадионе «Арсенала». Это был не самый топовый матч — в российской глубинке такие никогда не вызывают ажиотажа. Но в Туле все были на ушах. Когда мы с удивлением говорим о том, как футбол любят ТАМ, где-то далеко за шенгенскими туманами, всегда употребляем выражение: «Для них футбол — это религия». Это такое дурацкое клише, но мы готовы цеплять его только на тех, кто ТАМ.

Вне зависимости от того, где вы это читаете — в Москве, Екатеринбурге или Иркутске — я вас уверяю: многие города ТАМ могли бы позавидовать тому, как в Туле любят свою команду. Даже не сам футбол, а именно команду, возможность назвать что-то по-настоящему своим и видеть, как это своё бьётся за тебя, выражает твою позицию, твои интересы. Для этого во всём мире нужен футбол за пределами столиц.



И на один из самых важных матчей в году люди лишены этого своего.



Если бы поле в Туле действительно было бы таким, какого ещё не видывал российский футбол, решение по переносу не оспаривалось бы даже в самом городе — все бы всё понимали. Но так как в очередной раз были применены стандарты, оставляющие пространство для толкований, люди в Туле получили полное право трактовать это так, как они желают. А желают они очень просто: «Москва [утомила]», — говорят в Туле. Правы они или нет, вопрос уже второй важности. Им дали возможность так считать. И так как происходит такое не в первый и не во второй раз, люди приближаются к тому, чтобы послать футбол к чёрту и больше не нервничать лишний раз из-за очередного странного решения.

Я смотрю на московские поля, принимавшие матчи чемпионата страны 15 лет назад — огород на дерби «Спартака» с ЦСКА, болото на матче «Торпедо-Металлурга» с «Черноморцем». Очень похвально, что за 15 лет мы научились избегать откровенной дичи вместо газонов. Новые стадионы — это тоже хорошо, кто же спорит. Всякие там стратегии на 15 лет вперёд, принимаемые футбольными властями, — вообще супер. Но важно всё же в первую очередь не это, а то, для кого принимаются эти стратегии и строятся стадионы.



Кажется, всё это должно делаться для тех самых пассионарных людей, о ком ТАМ мы говорим, что футбол для них — религия. А мы их, к сожалению, теряем во многом из-за таких переносов.



Было бы здорово, если бы ситуация изменилась. Не хочется, чтобы в Туле разочаровались в футболе, как в празднике.