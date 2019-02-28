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«Ливерпуль» — «Уотфорд» — 5:0, 27 февраля 2019, АПЛ, гол Мане пяткой

Садио Мане
«Чемпионат»
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
Мане забил пяткой. А «Ливерпуль» уничтожил соперника
Это надо видеть!
Футбол / Англия
Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
5 : 0
Уотфорд
Уотфорд
1:0 – Мане – 9, 2:0 – Мане – 20, 3:0 – Ориги – 66, 4:0 – ван Дейк – 79, 5:0 – ван Дейк – 82

«Ливерпуль» без проблем обыгрывает «Уотфорд» в матче 28-го тупа АПЛ. На 9-й минуте хозяева провели атаку правым флангом, Александер-Арнольд вырезал подачу в штрафную, Мане оторвался от опекуна и головой вколотил мяч под перекладину.

На 20-й минуте Александер-Арнольд выполнил подачу в штрафную. Казалось, что Мане неудачно принял мяч, но он развернулся и пробил пяткой мимо вратаря. Смотрите!

В итоге «Ливерпуль» победил 5:0, а ещё один дубль на счету защитника Вирджила ван Дейка. Тремя голевыми передачами отметился Трент Александер-Арнольд.

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