Мане забил пяткой. А «Ливерпуль» уничтожил соперника

Это надо видеть!

«Ливерпуль» без проблем обыгрывает «Уотфорд» в матче 28-го тупа АПЛ. На 9-й минуте хозяева провели атаку правым флангом, Александер-Арнольд вырезал подачу в штрафную, Мане оторвался от опекуна и головой вколотил мяч под перекладину.

На 20-й минуте Александер-Арнольд выполнил подачу в штрафную. Казалось, что Мане неудачно принял мяч, но он развернулся и пробил пяткой мимо вратаря. Смотрите!

В итоге «Ливерпуль» победил 5:0, а ещё один дубль на счету защитника Вирджила ван Дейка. Тремя голевыми передачами отметился Трент Александер-Арнольд.

