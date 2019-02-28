Сарри выиграл у «Тоттенхэма» без Кепы. «Шпор» добил глупейший автогол!

В воскресенье Маурицио Сарри пережил двойной удар: проиграл в серии пенальти финал Кубка лиги, упустив шанс завоевать первый трофей в тренерской карьере, и получил сильнейший удар по имиджу от своего же голкипера Кепы Аррисабалаги. Естественно, всех интересовал вопрос, поставит ли итальянец Кепу в ворота на матч с «Тоттенхэмом». Сарри отказался давать конкретный ответ накануне игры: «Возможно, сыграет, а быть может, и нет. Кепа совершил большую ошибку. Я говорил с ним, он принёс извинения техническому персоналу и партнёрам по команде, но этого мало».

«Вначале Сарри был похож на Короля Лира. А потом стал дураком» Англия в шоке от выходки Кепы Аррисабалаги.

В результате итальянец всё-таки посадил Кепу на скамейку. Возможно, наказал, а, быть может, и нет. Не исключено, что тренер просто испугался, что давление со стороны части болельщиков на «Стэмфорд Бридж» повлияет на игру голкипера со «шпорами». В основе «синих» вышел Вилли Кабальеро – впервые в сезоне АПЛ.

Сарри отказался от «саррибола» в финале Кубка лиги, чтобы выжить в драке с Хосепом Гвардиолой, но, конечно, не собирался забывать о своём футболе надолго. Лондонское дерби «Челси» начал очень агрессивно, действия в привычном при итальянце стиле. Кабальеро отдыхал между штанг, а вот у ворот Уго Льориса было горячо. Любящий чёрный футбольный юмор голкипер «Тоттенхэма» едва не подарил гол хозяевам в середине первого тайма, когда выкатил мяч прямо на ногу сопернику. Если бы Гонсало Игуаин пробил в створ, пропущенного мяча было бы не избежать, однако Льорису повезло.

А вот Игуаину, которого Сарри явно из тактических соображений оставил в запасе в финале Кубка лиги, а теперь вернул в основу, откровенно не везло. Уже на 6-й минуте центрфорвард «Челси» попал в штангу. Потом загубил второй момент. Но в любом случае аргентинский новичок «синих» выглядел опаснее, чем лучший снайпер «шпор» Гарри Кейн, который до перерыва отметился, прежде всего, стычкой с Давидом Луисом и Сесаром Аспиликуэтой из-за разной трактовки понятия фэйр-плей. За 45 минут «Челси» и «Тоттенхэм» так ни разу и не пробили в створ. Правда, перед перерывом гости имели шанс забить: Кабальеро вряд ли спас бы после дальнего удара Гарри Уинкса, но на помощь сменщику самого дорогого голкипера мира пришла перекладина.

Второй тайм «Челси» тоже начал агрессивно, после чего как будто взял паузу, чтобы продышаться, и тут же забил! Кейн, Игуаин и Эден Азар наверняка позавидовали тому, как разобрался в этом эпизоде Педро. Испанец обыграл один в один защитника сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда, которому скоро встречаться со сборной России, и послал мяч между ног Льорису. К слову, в дебюте матча Педро минут десять играл на левом фланге, а Азар справа. Сарри постучалась в голову какая-то мысль, но столь же быстро итальянец от неё отказался. Уставший Азар ничем не запомнился (ноль ударов по воротам, всего одна ключевая передача) и ушёл отдыхать на исходе часа матча.

Самым тяжёлым отрезком для «Челси» вне зависимости от счёта должна была стать концовка матча. По двум причинам. Во-первых, ноги игроков «синих» ещё не забыли о 120 минутах борьбы с «Манчестер Сити», кроме того, «Тоттенхэм» лучше всех в АПЛ проводит последние минуты. Однако у команды Маурисио Почеттино вообще ничего не получалось в атаке. Хозяева очень хорошо оборонялись позиционно, постоянно накрывали Кейна, Сон Хын Мина, свежего Фернандо Льоренте. «Тоттенхэм» продолжал стрелять мимо цели, а на 85-й минуте сам себя добил. Глупейший автогол сотворил правый защитник Киран Триппьер, который отдавал мяч назад, не заметив, что Льорис вышел из ворот.

Сарри победил – сегодня он герой для «Стэмфорд Бридж», а не «какой-то итальянец». Кепа, скорее всего, в следующем туре АПЛ не вернётся в ворота. «Тоттенхэм» после этого поражения окончательно выбывает из гонки за титул.