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«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:0, 27 февраля 2019 года, обзор матча АПЛ

«Челси» – «Тоттенхэм» – 2:0
Анатолий Романов
Фото: Clive Mason/Getty Images
Сарри выиграл у «Тоттенхэма» без Кепы. «Шпор» добил глупейший автогол!
Киран Триппьер стал автором одного из самых нелепых голов сезона.
Футбол / Англия

В воскресенье Маурицио Сарри пережил двойной удар: проиграл в серии пенальти финал Кубка лиги, упустив шанс завоевать первый трофей в тренерской карьере, и получил сильнейший удар по имиджу от своего же голкипера Кепы Аррисабалаги. Естественно, всех интересовал вопрос, поставит ли итальянец Кепу в ворота на матч с «Тоттенхэмом». Сарри отказался давать конкретный ответ накануне игры: «Возможно, сыграет, а быть может, и нет. Кепа совершил большую ошибку. Я говорил с ним, он принёс извинения техническому персоналу и партнёрам по команде, но этого мало».

«Вначале Сарри был похож на Короля Лира. А потом стал дураком»
Англия в шоке от выходки Кепы Аррисабалаги.

В результате итальянец всё-таки посадил Кепу на скамейку. Возможно, наказал, а, быть может, и нет. Не исключено, что тренер просто испугался, что давление со стороны части болельщиков на «Стэмфорд Бридж» повлияет на игру голкипера со «шпорами». В основе «синих» вышел Вилли Кабальеро – впервые в сезоне АПЛ.

Сарри отказался от «саррибола» в финале Кубка лиги, чтобы выжить в драке с Хосепом Гвардиолой, но, конечно, не собирался забывать о своём футболе надолго. Лондонское дерби «Челси» начал очень агрессивно, действия в привычном при итальянце стиле. Кабальеро отдыхал между штанг, а вот у ворот Уго Льориса было горячо. Любящий чёрный футбольный юмор голкипер «Тоттенхэма» едва не подарил гол хозяевам в середине первого тайма, когда выкатил мяч прямо на ногу сопернику. Если бы Гонсало Игуаин пробил в створ, пропущенного мяча было бы не избежать, однако Льорису повезло.

А вот Игуаину, которого Сарри явно из тактических соображений оставил в запасе в финале Кубка лиги, а теперь вернул в основу, откровенно не везло. Уже на 6-й минуте центрфорвард «Челси» попал в штангу. Потом загубил второй момент. Но в любом случае аргентинский новичок «синих» выглядел опаснее, чем лучший снайпер «шпор» Гарри Кейн, который до перерыва отметился, прежде всего, стычкой с Давидом Луисом и Сесаром Аспиликуэтой из-за разной трактовки понятия фэйр-плей. За 45 минут «Челси» и «Тоттенхэм» так ни разу и не пробили в створ. Правда, перед перерывом гости имели шанс забить: Кабальеро вряд ли спас бы после дальнего удара Гарри Уинкса, но на помощь сменщику самого дорогого голкипера мира пришла перекладина.

Англия - Премьер-лига. 28-й тур
27 февраля 2019, среда. 23:00 МСК
Челси
Лондон
2 : 0
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 – Родригес – 57, 2:0 – Триппьер – 84 (автогол)

Второй тайм «Челси» тоже начал агрессивно, после чего как будто взял паузу, чтобы продышаться, и тут же забил! Кейн, Игуаин и Эден Азар наверняка позавидовали тому, как разобрался в этом эпизоде Педро. Испанец обыграл один в один защитника сборной Бельгии Тоби Алдервейрелда, которому скоро встречаться со сборной России, и послал мяч между ног Льорису. К слову, в дебюте матча Педро минут десять играл на левом фланге, а Азар справа. Сарри постучалась в голову какая-то мысль, но столь же быстро итальянец от неё отказался. Уставший Азар ничем не запомнился (ноль ударов по воротам, всего одна ключевая передача) и ушёл отдыхать на исходе часа матча.

Самым тяжёлым отрезком для «Челси» вне зависимости от счёта должна была стать концовка матча. По двум причинам. Во-первых, ноги игроков «синих» ещё не забыли о 120 минутах борьбы с «Манчестер Сити», кроме того, «Тоттенхэм» лучше всех в АПЛ проводит последние минуты. Однако у команды Маурисио Почеттино вообще ничего не получалось в атаке. Хозяева очень хорошо оборонялись позиционно, постоянно накрывали Кейна, Сон Хын Мина, свежего Фернандо Льоренте. «Тоттенхэм» продолжал стрелять мимо цели, а на 85-й минуте сам себя добил. Глупейший автогол сотворил правый защитник Киран Триппьер, который отдавал мяч назад, не заметив, что Льорис вышел из ворот.

Сарри победил – сегодня он герой для «Стэмфорд Бридж», а не «какой-то итальянец». Кепа, скорее всего, в следующем туре АПЛ не вернётся в ворота. «Тоттенхэм» после этого поражения окончательно выбывает из гонки за титул.

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