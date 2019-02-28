«Класико» не должно быть много. «Барса» и «Реал» достали друг друга и нас

«Класико» стало скучным

Кто-то готов объяснить, ради чего мы не спали пару часов ночи рабочей недели? Променяли ночной чил на вот это торжество уныния, борьбы, слабого судейства. РПЛ возвращается только в субботу, а самый унылый матч недели уже состоялся.

«Класико» стал невероятно футбольным и скучным. Месси больше не соревнуется с Роналду. Пепе уже нет в Мадриде. Никаких скандалов, стычек, плевков. Это было ужасно, но тем не менее мы испытывали эмоции, глядя на это. А потом обсуждали минимум день. А тренеры? Гвардиола, Моуринью, Луис Энрике, Зидан. Даже Рафа Бенитес и Тата Мартино смотрелись бодрыми клерками. А сейчас Вальверде и Солари. Физрук и трудовик на юбилее директора школы. Скучные, как учебник истории. Что-то пишут в свои блокноты и в лучшем случае могут покричать игрокам от скамейки.

Классическим остаётся только судейство. Арбитр весь первый тайм вспоминал, как наказывать за жёсткие фолы. А за матч максимально долго не пользовался правом назначать пенальти, хотя потенциально были возможности сделать это и в те, и в другие ворота. Только фол на Суаресе заставил судью вспомнить, что он должен делать после нарушений в штрафной площади.

Даже по качеству игры это была не встреча двух топ-клубов Европы, а бодание середняков. Бесконечные обрезы, ошибки и ужасная реализация. Сократить количество зрителей на трибунах, ухудшить качество картинки и газона – обычный матч ФНЛ.



Сделать это интересным очень просто – не сводить «Реал» и «Барсу» в Кубке до финала. Изначально раскидывать их в разные части сетки. Потому что иначе количество «эль класико» за сезон превышает допустимые рамки и приедается. Встречи этих команд надо поставлять дозированно.

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3 Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.

Суарес хоронит тех, кто хоронит Суареса

После первого кубкового «эль класико» на «Камп Ноу» все обвиняли Луиса Суареса в ужасной форме. Эрнесто Вальверде даже пришлось защищать уругвайца: «Его ситуация очень любопытна. Когда он не забивает, задают очень много вопросов, а потом он забивает кучу мячей. Мы говорим о пятом бомбардире в истории «Барселоны». У него много моментов, он будет забивать, как всегда и делал».



А на прошлой неделе появились слухи о проблемах Суареса с коленом, из-за которых он мог пропустить матч в среду. В итоге Луис вышел и на опыте уничтожил всех: и критиков, и соперников.



В этом было ключевое отличие вечера «Барселоны» от «Реала», который моментов создал в разы больше, но ничего не реализовал. Достаточно сравнить тройку Месси – Суарес – Дембеле и Винисиус – Бензема – Васкес. У «Барсы» на своем уровне сыграл только один, и этого хватило для разгромной победы. У «Реала» выше ожидаемого не отыграл никто – в итоге ни одного забитого мяча.

«Реал» — «Барселона» — 0:3. Как это было Все подробности матча.

Нынешний «Реал» – будущая «Барселона»

Происходящее с «Реалом» должно не радовать, а пугать болельщиков «Барселоны». Без чёткой стратегии на ближайшие 5-7 лет скоро каталонский клуб ожидает ломка не хуже той, что сейчас долбит их главных соперников. Месси, Суарес, Пике, Ракитич, Бускетс, Альба – всем за 30. Плана на плавное изменение и омоложение состава у клуба, судя по трансферам, нет. Затыкаются текущие дыры, а не ведётся работа на перспективу. Контракт с Вальверде продлевают на короткий срок, так что вопрос построения будущего откладывают минимум до лета-2020.

А у «Реала» при всём этом ещё не худшая ситуация. Потенциально в команде уже к концу этого сезона сформируется оптимальный по возрасту и потенциалу состав. Просто сейчас команда выглядит максимально неорганично в этом соотношении. Пока Модрич на опыте режет передачи в любую сторону, Бензема не может успокоить нервы перед финальным ударом. Рамос пробегает всё поле, чувствуя потенциал атаки, после чего великолепно пропускает мяч. Но там, где ещё год назад был Роналду, сейчас паникует Винисиус. По таланту бразилец просто феноменален – Нельсон Семедо просто раз за разом оказывался манекеном против него. Но спокойствия и опыта у Винисиуса очевидно не хватает. Этот вопрос он наверняка решит уже к следующему сезону. А пока его нервы выбивают «Мадрид» из первого турнира сезона. Уже в субботу есть риск остаться без шансов на второй и думать только о Лиге чемпионов.