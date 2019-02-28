«Спокойной ночи, мадридисты». Соцсети — о «класико»

Крупная победа каталонцев на «Сантьяго Бернабеу», кажется, никого в мире футбола не оставила равнодушным. Естественно, «барсаманы» упражняются в остроумии.
«Класико» не должно быть много. «Барса» и «Реал» достали друг друга и нас
И ещё две мысли по итогам матча на «Сантьяго Бернабеу».
«Фаны мадридского „Реала“ прямо сейчас».
«Нельсон Семеду после встречи с Регилоном и Винисиусом в „класико“.
«Барселона» против «Реала». Первый тайм… Второй тайм".
Вот он, истинный король «класико».
«Рамос и Варан знают, кому они должны поклониться».
«Месси никого не пугает». — «Ты дурачок, парень».
Без комментариев.
«Барселона» идёт в финал».
«Спокойной ночи, мадридисты...»
Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3
Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.
Отойди, мальчик…
«Реал» Мадрид — обладатель Кубка короля..."
«Ещё одно „класико“ — через три дня...»