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«Реал» Мадрид — «Барселона» — соцсети, мемы

«Реал» Мадрид — «Барселона»
«Чемпионат»
Фото: instagram.com/thepronostiqueur/
«Спокойной ночи, мадридисты». Соцсети — о «класико»
Поклонники «Барселоны» издеваются над мадридскими коллегами.
Футбол / Испания

Крупная победа каталонцев на «Сантьяго Бернабеу», кажется, никого в мире футбола не оставила равнодушным. Естественно, «барсаманы» упражняются в остроумии.

«Класико» не должно быть много. «Барса» и «Реал» достали друг друга и нас
И ещё две мысли по итогам матча на «Сантьяго Бернабеу».

«Фаны мадридского „Реала“ прямо сейчас».

«Нельсон Семеду после встречи с Регилоном и Винисиусом в „класико“.

«Барселона» против «Реала». Первый тайм… Второй тайм".

Вот он, истинный король «класико».

«Рамос и Варан знают, кому они должны поклониться».

«Месси никого не пугает». — «Ты дурачок, парень».

Без комментариев.

«Барселона» идёт в финал».

«Спокойной ночи, мадридисты...»

Самое странное «класико» в истории. «Реал» рвал «Барселону», но проиграл 0:3
Винисиус Жуниор – просто зверь. Но очень невезучий зверь.

Отойди, мальчик…

«Реал» Мадрид — обладатель Кубка короля..."

«Ещё одно „класико“ — через три дня...»

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