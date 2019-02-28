Скучали по РПЛ? Комедия начинается

РПЛ официально признала непригодным газон «ВТБ Арены». Так называется новый стадион «Динамо», который реконструировали более 10 лет.

Газон «ВТБ Арены» признан непригодным для проведения матча «Динамо» — «Спартак»

Много? Может быть. Но для полного завершения работ этого времени всё равно не хватило. Открыть арену планировали игрой со «Спартаком», но бело-голубым придётся отказаться от романтичной идеи.

Не подготовить стадион к матчу открытия.



За 10 с лишним лет реконструкции.



Во время перерыва в чемпионате.

Теперь праздник сорвался, а с ним все договорённости с артистами и всё остальное. Видимо, газон растёт не так быстро, как обещают в соцсетях.

Что говорит РПЛ?

В ходе проверки установлено, что игровая поверхность футбольного поля находится в неудовлетворительном состоянии:

• несмотря на то что подогрев был включён 20 января 2019 г. и проведён посев семян газонных трав на всей площади газона, травяной покров полностью не сформирован (составляет 65-70%), всходы наблюдаются не на всей поверхности поля;

• диагностирована высокая влажность;

• корневая система не сформирована;

• прочность дернины на разрыв не соответствует минимальным показателям, при норме 25 N/m максимальные показатели от 16 до 22 N/m;

• футбольное поле не стабилизировано (отсутствует прошивка);

• при минимальной норме 75-80 Gm (Гравити) плотность газона составляет 62-64 Gm.

Где теперь играть?

Официально стадионом «Динамо» до сих пор числится «Арена-Химки» — на нём клуб провёл первую часть сезона. Вот только есть загвоздка. Там играют подмосковные «Химки», и в день дерби на стадионе уже значится матч ФНЛ.



10.03. «Динамо» — «Спартак».

10.03. «Химки» — «Сибирь».



«Чемпионат» обратился к гендиректору «Химок» Василию Иванову.



«К нам не обращалось «Динамо». 10 марта мы играем с «Сибирью» на «Арене-Химки» и планируем проводить свой матч там. Что касается возможной просьбы о временном переезде на стадион «Родина», там сто процентов нельзя играть. Эта арена не готова, там снег лежит».

Но всё равно мы бы не стали исключать, что с «Химками» договорятся. Второй логичный вариант на замену — «Лужники». Чисто теоретически можно сыграть на «РЖД Арене» — «Локо» будет играть на выезде. Есть вариант со стадионом ЦСКА, который играет свой матч днём ранее (9 марта). Да даже вариант со «Спартаком» чем плох? По крайней мере это Москва — город, в котором базируются оба клуба.

Хотя в России географический фактор в таких случаях не всегда является главным. Как в случае с «Арсеналом» — буквально на днях там гремела другая очень похожая история.

Ещё один перенос

Футбольной Туле есть чем гордиться. Количеством зрителей на стадионе, раскрытыми футболистами — да много чем. Тем более грустно, что за зиму клуб не сумел подготовить качественный газон. В итоге стандартная история — комиссия, Пышкин, отмена игры.

Хотя нет, нестандартная — обычно РПЛ (и господин Пышкин в частности) весьма нетребовательна в подобных вопросах. Настолько, что футболистам приходится выходить на поле в минус 15.

В случае с «Арсеналом» пошли на принцип: видимо, газон был совсем плох. Фото из Тулы говорят об обратном.

Тут, правда, не стоит судить по одним фотографиям: что в случае с «Динамо», что с Тулой фото вполне могут не передавать реального положения дел. Помимо внешнего вида есть ведь ещё миллион вопросов, касающихся качества поля. Сошлёмся на то, что комиссии виднее.

В футбольных кругах ходил слушок, что отмена игры в Туле — сведение счётов шишек из РФС с боссами «Арсенала» (обойдёмся без имён). Якобы есть личная неприязнь. Отмена игры в Москве исключила возможность говорить о двойных стандартах. Тут (вот же неожиданно) самое время говорить, что лига всерьёз берётся за контроль полей. Если смотреть в перспективу, это очень радует.

Плохая тенденция в другом — никто до сих пор не может понять, где состоится игра. Как не могли понять несколько дней назад в истории с «Арсеналом». На этот случай у руководства лиги просто отсутствует систематика принятия решения. Вернее, она есть, но у неё настолько свободная форма, что клубы почти не чувствуют ограничений в этом вопросе.

Лично приходилось слышать от людей в РФС, что нет никаких проблем в том, чтобы добиться разрешения для игры на конкретном стадионе, не имеющем нужной сертификации. Конечно, на такой арене должны быть адекватные условия, но в целом клуб может без проблем получить разрешение. В качестве исключения. Были бы разумные доводы.

Отсюда очень странные переносы в духе Тула — Грозный: не удивимся, если «Динамо» в итоге тоже поедет играть в другой город. Ещё немного странностей — у некоторых стадионов ЧМ (например в Нижнем Новгороде) тоже нет нужного разрешения для проведения игр РПЛ. Но переживать совершенно не о чем: понадобится — получат. Если приспичит — за один день.

P.S. Сотрудник пресс-службы стадиона «Лужники» Юлия Журкина прокомментировала возможность проведения на арене матча 18-го тура чемпионата России «Динамо» — «Спартак»: «Может ли «Динамо» сыграть со «Спартаком» в «Лужниках»? Работы по подготовке поля ведутся в соответствии с техническими требованиями к поддержанию газона в течение всего сезона, в том числе зимой. Стадион готов в любой момент принять любой матч».