Как изменился «Спартак» за зиму: главное

Красно-белые подходят к весне с нестабильностью в футболе, составе и эмоциональном настрое, но с верой в светлое будущее.

Трансферы: курс на омоложение

Прошлой осенью, когда Олег Кононов вскоре после назначения вернул в обойму опальных ветеранов и доверил им место в основе, болельщики начали переживать за перспективы молодых игроков, прежде при Массимо Каррере имевших достаточно игровой практики. Но все опасения напрасны: в сегодняшнем развитии «Спартака» чётко прослеживается курс на постепенное омоложение состава и создание задела на будущее.

Это видно хотя бы из зимней трансферной кампании красно-белых. Ушли возрастные Самедов (34 года), Попов (31), Ерёменко (31) и Петкович (26). Отданы в аренду Ананидзе (26) и Тимофеев (25), которые вряд ли бы проходили в основу сейчас, но могли перекрыть дорогу молодым. В списке приобретений у клуба – 21-летний Айртон, 22-летний Гулиев, 19-летний Глушенков и 18-летний Умяров.

Средний возраст обоймы немного снизился, только наивно полагать, что весной «Спартак» вдруг станет играть исключительно зелёными дублёрами. Они непременно получат игровое время, но будут вводиться плавно, ради постепенной адаптации ко взрослому футболу и создания костяка на годы вперёд. Сейчас же красно-белым нужно выжимать максимальный результат, поэтому в каких-то, самых важных, играх не исключено доверие ветеранам. Так будет правильнее и безопаснее. Как для клуба, так и самой молодёжи.

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Состав и игра: нет определённости

«Спартак» — команда, которая по разным причинам в нынешнем сезоне постоянно находится в процессе поиска, и это её беда. Кадровая нестабильность редко приводит к игровой стабильности, у красно-белых же по ходу чемпионата несколько раз менялась основная обойма, тактическая схема и стиль.



Начало сезона, как мы помним, «Спартак» провёл по схеме 4-3-3 имени Рауля Рианчо. Летом у клуба был Промес, не успел травмироваться Жиго, был здоров Фернандо, а связка Луис Адриано – Зе Луиш распалась из-за особенностей расстановки. Команда пыталась играть во владение, широко задействовала фланги, ограничивала передвижения в атаке и полностью отошла от принципов, характерных ей ещё в предыдущем сезоне.

Потом, с приходом Кононова, наступила пора кризис-менеджмента. Новый главный тренер, понимая, что в краткие сроки глобально ничего не изменишь, просто ушёл от жёстких рамок, определил круг сильнейших и сделал очевидную ставку на индивидуальные качества атакующих футболистов. Зе Луиш и Луис Адриано воссоединились в паре, на помощь им пришёл Ханни, не всегда попадавший в состав прежде. Результат получился сносным – три победы подряд в чемпионате. Однако те 4-4-2 всё равно казались временным вариантом, поскольку схема имела явный крен в сторону атаки, а опорная зона казалась проходным двором.

Но зимой Кононов от «форс-мажорного» варианта так и не отказался. В каких-то играх попробовал 4-2-3-1, результат его не устроил, и два последних контрольных матча «Спартак» снова провёл по 4-4-2. Положительная динамика в центре есть – хотя бы по той причине, что по сравнению с ноябрём-декабрём повысилась мобильность опорной зоне. Вернулся после повреждения Зобнин, приобретён резкий и работоспособный Гулиев.

Хотя проблем по-прежнему много. Атакующий футбол команде даётся с огромным трудом – комбинировать накоротке не получается, опасных моментов команда создаёт минимум, пара форвардов выглядит неэффективно, Ханни слева тоже себя никак не найдет. Плюс пропадает место для одного из основных центральных хавбеков. В поиске выхода из ситуации Кононов попробовал передвинуть на правый фланг Гулиева, вариант показался очень сомнительным и ударил по атакующему потенциалу. Кажется, на этом месте должен играть более классический крайний полузащитник. А Гулиев поспорит с Глушаковым за основу.

Учитывая дисквалификацию Кутепова и затянувшееся восстановление Жиго, в весну «Спартак» вступит с парой Джикия – Боккетти в центре обороны. На правом фланге основным кандидатом видится Рассказов, хотя сборы в Турции Николай отыграл не очень качественно, и возможному появлению на этой бровке Айртона тоже не стоит удивляться.

Помимо хаоса и несыгранности в атаке, хочется выделить ещё одну проблему. «Спартак» стал совершенно несостоятелен при стандартах. Причём как у чужих ворот, так и своих. Львиная доля голов в межсезонье влетала в ворота красно-белых именно после штрафных и угловых. А последняя встреча с «Шерифом» — наглядный пример.

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Травмы: Фернандо и Жиго пропустят начало весны

Глобальных проблем с составом у «Спартака» сейчас нет. Но два момента расстраивают: упомянутое выше затягивающееся восстановление Жиго, не сыгравшего ни одного матча на сборах, и состояние Фернандо. Бразилец так и не сумел полностью восстановиться за зиму, а под конец сборов получил новое повреждение бедренной мышцы. Теперь ему потребуется две-три недели. Также выбыл в лазарет на три месяца Ребров. Ускоренными темпами восстанавливается Ещенко, который имеет шанс сыграть даже в этом сезоне.

Перспективы и настроение: о золоте думать рано

«Спартак» идеально провёл январскую часть сборов: своевременно почистил состав, подписал всех новичков, дав им уйму времени на адаптацию, показал отличный настрой и неплохой футбол в Катаре, где уверенно выиграл коммерческий турнир и разгромил конкурентов. Тогда перспективы красно-белых смотрелись радужнее, чем сегодня.

Сейчас же произошло возвращение в суровую реальность. Реальность, в которой есть проблемы с игрой, на сборах в Турции не одержано ни одной победы в шести матчах, а вокруг клуба снова появляются какие-то непонятные движения, выливающиеся в конфликты с болельщиками. Всё способны изменить одна-две победы в марте, но пока кажется, что весной «Спартак» не сможет претендовать на титул. «Краснодар» и ЦСКА сильнее по игре, «Локомотив» стабильнее и опытнее, а «Зенит» имеет запас в шесть очков по сравнению с командой Олега Кононова.



Поэтому на сегодня отличным сценарием для «Спартака» видится попадание в Лигу чемпионов и выигрыш Кубка России. А также окончательное избавление от прежних проблем, возвращение классной игры и создание эмоционального фона для качественного скачка в будущем сезоне.