Игроки Премьер-Лиги с истекающими контрактами. Кто они

Формально пока всё идёт к тому, что полузащитник ЦСКА летом может стать свободным агентом. У клуба и игрока были непростые переговоры по новому контракту зимой, как раз перед травмой крестообразных связок. Непонятно, как эта ситуация повлияет на развитие переговоров. Возможно, Алану будет проще принять условия клуба. А возможно, это будет шанс всё-таки попробовать себя где-то за пределами ЦСКА. Но пока это самый выгодный актив из всех, что освободятся от обязательств летом.

Ману Фернандеш

История с контрактом полузащитника «Локомотива» была чуть ли не главной о клубе всю первую часть сезона. Агенты португальца постоянно наезжали на руководство клуба, игрок на поле в основном продавал себя. В итоге пока будущее Ману не исправила даже смена руководителя в «Локомотиве». Юрий Сёмин после первого зимнего сбора говорил, что Фернандеш получил предложение, которое должен принять, если хочет остаться. Судя по отсутствию новостей о контракте и отсутствию самого Фернандеша, его время в России заканчивается. Возможно, мы вообще больше не увидим его на поле в форме «Локомотива», а летом полузащитник тихо уедет в Турцию.

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Шарль Каборе

Летом «Краснодар», судя по всему, останется без двух очень важных игроков в центральной линии. Каборе и Маурисио Перейра не могут договориться с клубом о продлении контрактов, и летом придётся строить команду уже без них. При этом полузащитник из Буркина-Фасо прямо сейчас незаменим для команды Мусаева, что показал матч Лиги Европы в Германии. Долгое время от переговоров по новому контракту отказывался сам игрок: у него были более выгодные варианты, например, в Китае и Турции. Но в середине февраля «Краснодар» и Каборе вдруг вернулись к переговорам. К сожалению, по словам агента игрока Дмитрия Селюка, предложение «быков» футболиста не устроило: он открыт к предложениям, в том числе от клубов из России.

Если у Каборе чисто финансовые причины не оставаться в Краснодаре, то уругваец хочет сменить не просто клуб, а страну. Ему и его семье оказалось слишком тяжело адаптироваться в России.



«Ещё полгода я буду в России. У меня есть сын, который должен пойти в школу, и ему трудно говорить по-русски. Хотим переехать в страну, где говорят по-испански.



Я ни на что не жалуюсь. Клуб сделал всё возможное, чтобы я чувствовал себя комфортно. Мне было трудно принять решение уйти, но семья для меня на первом месте. Главная трудность в России – это язык. После шести лет здесь я довольно неплохо говорю по-русски, могу общаться. Теперь это не является барьером.

В России также впечатляет холод, который начинается с ноября. Однажды мы играли при минус 16, это безумие. Мысли были только о том, как поскорее покинуть поле», – сказал Перейра.



Классный 27-летний полузащитник явно мог быть полезным «Краснодару» в дальнейшем, но теперь и ему надо искать замену.

Прошлый сезон центральный защитник «Арсенала» отыграл так, что заговорили и о возможном трансфере в «Спартак», и о попадании в заявку сборной на ЧМ-2018. Сейчас восторженные возгласы стали тише, хотя качество игры Беляева принципиально не ухудшилось. Если у «Арсенала» не получится договориться с футболистом о новом контракте, летом 27-летний центральный защитник с российским паспортом наверняка получит большое количество предложений.

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Ари

«Когда Ари хочет играть, когда у него есть мотивация – он гений», – оценивал бразильского россиянина Илья Геркус. Качество игры форварда во многом зависит от того, насколько важно для него и его будущего это качество демонстрировать. Когда ему необходимо доказывать свой класс, он делает это без проблем. Сейчас Ари 33 года, контракт с «Краснодаром» истекает. Кажется, нас ждёт невероятная весна от нападающего.

Вообще, в «Локомотиве» у целого ряда футболистов контракты заканчиваются уже этим летом, и нет информации по переговорам или продлению. Например, истекают соглашения Коломейцева и Владислава Игнатьева. Но если там многое зависит от клуба, то в случае Тарасова – от игрока. Прошлым летом Дмитрий уже на короткий срок перестал быть игроком «Локомотива»: контракт закончился, он на правах свободного агента искал новый клуб. Но в определённый момент стороны договорились о продлении сотрудничества на год. Сейчас у Тарасова вновь сложный момент выбора: он хочет играть, а в опорной зоне у «Локомотива» огромная конкуренция. При этом не уезжать из Москвы, учитывая только что родившуюся маленькую дочь.

Формально контракт Ивановича истекает летом, но в соглашение вписан пункт о возможности продлить срок действия ещё на сезон. С одной стороны, «Зениту» пора уже искать футболиста, который заменит 35-летнего защитника. С другой – Ивановичем буквально несколько месяцев назад, пусть и по слухам, интересовалась «Барселона». А уровень сопротивления в РПЛ позволяет на опыте отыграть ещё пару сезонов.