А было бы красиво!

Раньери снова остался без работы. Но в «Лестер» его не взяли

2 мая 2016 года на наших глазах произошло одно из самых ярких чудес в истории футбола. Скромный «Лестер» стал чемпионом Англии! Перечитайте эти слова про чемпионство ещё раз. Вдумайтесь. И скажите: возможно ли повторение подобного в ближайшее время? Чтобы середняк взял, да обошёл всех этих английских монстров из Манчестера, Ливерпуля и Лондона? Да, сложновато представить.

Это была красивая история.

И когда в послечемпионский сезон результаты команды ухудшились и автор этой истории Клаудио Раньери был уволен, возмущался весь футбольный мир. Люди не любят, когда красивые истории заканчиваются плохо.

Страх перед невозможностью чуда. Почему отставка Раньери особая Реакция на уход лучшего тренера года получилась такой же громкой, как и сенсация «Лестера», — всё дело в эмоциях.

Итальянец ушёл героем, но без него результаты не сильно улучшились. «Лестер» совершенно логично стал тем, кем и должен быть по логике вещей. Твёрдым середняком.

Раньери позвали в «Нант» и поначалу всё шло неплохо.

Он опять сделал это. Раньери творит чудеса во Франции И лепит из середняка «Нанта» претендента на Лигу чемпионов.

Но в итоге девятое место и отставка.

14 ноября 2018 года он был назначен главным тренером «Фулхэма», который ведёт борьбу за выживание в АПЛ.

Раньери в «Фулхэме». От него срочно требуется новое волшебство Если кто забыл, это тот самый тренер, который сделал чемпионом «Лестер».

Раньери сыграл 16 матчей чемпионата, 3 выиграл, 3 раза сыграл вничью и 10 проиграл. Команда с последнего места ушла на предпоследнее, но до нужной строчки 10 очков. Раньери уволили.

Параллельно без тренера остался «Лестер». Он идёт на 11-м месте, но тайским владельцам этого кажется мало. Хотя президент уже другой. Вишай Шривадданапрабха погиб в октябре прошлого года и теперь клубом рулит его сын Айяватт. Такой же амбициозный.

«Он верил в хорошую и плохую карму». Каким был погибший владелец «Лестера» Его любили все – и болельщики, и футболисты.

О том, что Раньери будет уволен из «Фулхэма», говорят уже несколько недель. Отставка Пюэля из «Лестера» была неожиданной. Она случилась 25 февраля. 27 февраля было объявлено о назначении Брендана Роджерса. Сегодня, 28 февраля, был уволен Раньери.

Два года назад «Лестер» уволил Раньери. И вот новая отставка Брендан Роджерс возвращается в АПЛ.

«Лестер» не дождался самого успешного тренера в своей истории только один день. Или не захотел дожидаться.

И останется всё тем же середняком. Кто там у них сейчас играет-то? Кому они интересны?

Почти невероятно, что с возвращением Раньери, который, откровенно говоря, провёл не самую яркую карьеру и «Лестер» был её пиком, команда играла бы лучше и чего-то добилась снова. Но, а вдруг? Теперь мы этого точно не узнаем.

Точно знаем мы одно? об этой истории говорил бы весь мир.