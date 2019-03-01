Черышев сыграет против Месси в финале Кубка Испании

Рамос наказан за жульничество, Ребров ушёл на больничный, а в «Оренбурге» творится жесть. Главное — в обзоре дня.

Ребров пропустит не менее трёх месяцев

Голкипер «Спартака» Артём Ребров и защитник Андрей Ещенко прошли плановый осмотр в римской клинике «Вилла Стюарт».



В январе вратарь красно-белых перенёс операцию на плечевом суставе. Хирург, который оперировал Реброва, провёл осмотр, по итогам которого был согласован план дальнейшей реабилитации: она займет не менее трёх месяцев. Голкиперу предстоит большая работа по восстановлению мышечной массы и объёма движений в плечевом суставе.

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Ещенко в начале декабря прошлого года была проведена пластика передней крестообразной связки левого коленного сустава. Профессор римской клиники Пьер-Паоло Мариани остался доволен состоянием оперированного колена. Темпы восстановления игрока значительно опережают первоначальные прогнозы. Не исключено, что Ещенко вернётся на поле уже в нынешнем сезоне, сообщает пресс-служба «Спартака».

«Валенсия» вышла в финал Кубка Испании, обыграв «Бетис» в ответном матче

«Валенсия» и «Бетис» провели ответный матч 1/2 финала Кубка Испании. Встреча состоялась в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного мяча стал нападающий Родриго, отличившийся на 56-й минуте после передачи форварда Кевина Гамейро. Российский полузащитник «летучих мышей» Денис Черышев вышел на поле в середине второго тайма.

Представитель хавбека «Оренбурга» Самошникова обвинил Трабукки в вымогательстве

Представитель футболиста Ильи Самошникова Евгений Моисеев сообщил, что обратился в Российский футбольный союз (РФС) и Российскую Премьер-Лигу (РПЛ) в связи с ситуацией с контрактом его клиента. Футболист, перешедший в «Оренбург» из «Шинника» в январе, не был заявлен на сезон новым клубом.

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«В начале года со мной связались руководители «Оренбурга» с предложением о переходе Ильи в их команду. Были и другие предложения, но клуб был настойчивым, проявлял большую заинтересованность в услугах футболиста. Около месяца мы обсуждали условия контракта, и 30 января «Оренбург» направил в «Шинник» официальное письмо о заинтересованности в трансфере Самошникова. 6 февраля клубы подписали трансферный контракт.

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А уже 11 февраля Илья подписал личный контракт с «Оренбургом», и бумаги были отправлены в клуб. Футболист отправился на сборы с командой. В последующие дни подписанный контракт со стороны клуба нам не предоставляли, хотя мы обращались к ним несколько раз. В итоге трансферное окно закрылось, а ответа от «Оренбурга» мы не увидели.

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Самое интересное – дальше. После матча „Оренбурга“ с юрмальским „Спартаком“ к Илье подошёл селекционер российской команды Марко Трабукки и сделал ему предложение, от которого не стоит отказываться, чтобы не остаться вне команды. Также игроку пообещали светлое будущее. 22 февраля, в последний день трансферного окна, Илья не получил информации от клуба о включении в заявку на сезон. Впрочем, он не включён в неё и по настоящее время.

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В связи с этим 22 февраля мы направили официальное обращение в РПЛ с просьбой разобраться в ситуации, почему игрок оказался без контракта и вне заявки на сезон. Помимо этого мы обратились к президенту РФС Александру Дюкову. Надеемся, что руководители российского футбола разберутся в этой истории. Хочется отметить, что ситуация выглядит вопиющей, такого раньше не было в нашем футболе. Надеемся, в итоге всё разрешится. Спасибо «Шиннику», который готов пригласить Илью обратно», — цитирует Моисеева «Р-Спорт».

Рамоса дисквалифицировали на два матча

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел дело защитника мадридского «Реала» Серхио Рамоса, которого подозревали в намеренном получении жёлтой карточки в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (2:1). Комитет принял решение дисквалифицировать испанца на два матча, хотя из-за перебора карточек он должен был пропустить одну встречу. Следовательно, Рамос пропустит не только ответный матч с «Аяксом», но и первую встречу 1/4 финала, если «Реал» пробьётся в следующую стадию турнира.

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Поводом для расследования стали слова Рамоса в интервью, что он намеренно получил жёлтую карточку, чтобы отбыть одноматчевую дисквалификацию на ранних стадиях турнира. На 89-й минуте он сбил Каспера Дольберга и пропустил ответную встречу. Позже Рамос опроверг собственные слова.

В 2010 и 2013 годах Рамос уже получал намеренные жёлтые карточки, позволявшие пропустить следующий матч, не имеющий турнирного значения.

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Матч Кубка России «Арсенал» — «Оренбург» состоится на нейтральном поле

Комиссия Российского футбольного союза по допуску футбольных полей не разрешила тульскому «Арсеналу» провести ответную игру 1/4 финала Кубка России с «Оренбургом» на домашнем стадионе, сообщает пресс-служба «оружейников».

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Новое руководство «Динамо» хочет уволить Широкова

По информации «Чемпионата», спортивный директор московского «Динамо» Роман Широков не входит в планы нового руководства клуба.



Акционеры недовольны политикой, проводимой Широковым, и его конфликтом с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. По информации источников, приближенных к «Динамо», он пытался сместить Хохлова и руководство клубной академии. Добавим, что Роман с 25 февраля находится в отпуске.



«Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 17 матчах московская команда набрала 20 очков, одержав 4 победы и 8 раз сыграв вничью.



3 марта бело-голубые на выезде проведут встречу 18-го тура чемпионата России с «Уфой». Игра состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» и начнётся в 11:30 мск.

В «Динамо» готовится революция. Некоторые подробности уже известны В начале следующей недели должно быть объявлено, что контроль над клубом переходит к ВТБ.

«Фулхэм» расстался с Раньери

«Фулхэм» на официальном сайте сообщил о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Клаудио Раньери. Соответствующее решение было принято после сегодняшней встречи.



Временным наставником «Фулхэма» назначен бывший игрок клуба Скотт Паркер.



Раньери возглавил «Фулхэм» в ноябре 2018 года, сменив Славишу Йокановича, но одержал лишь три победы в 17 матчах.